「ムーミン」リトルミイフェア 2026年新商品が登場！新生活を彩るさまざまな表情のリトルミイをモチーフにしたマグやクッション、バッグなどの多彩なアイテムが2026年1月より順次発売。

株式会社ライツ・アンド・ブランズ

日本国内における「ムーミン」のライセンスを管理する株式会社ライツ・アンド・ブランズ（本社：東京都港区 代表取締役社長：伊東久美子 以下、ライツ・アンド・ブランズ）は、3（ミ）月1（イ）日にちなみ「リトルミイフェア」シリーズ商品の発売を発表いたします。おすまし顔のリトルミイがメインアートとなった2026年の新作デザインアイテムが登場するほか、限定ノベルティがもらえるキャンペーンも実施します。

ムーミン公式サイトhttps://www.moomin.co.jp/(https://www.moomin.co.jp/)

おすまし顔のリトルミイに注目！2026年新デザインが登場。

リトルミイフェアリトルミイフェア メインアート

リトルミイは、フィンランドで生まれた物語「ムーミン」に登場する、いたずら好きで好奇心旺盛な女の子。2026年の「リトルミイフェア」シリーズでは、そんなリトルミイにはめずらしい“おすまし顔”をメインアートにしました。おすまし顔だけでなく、笑顔や後ろ姿など、さまざまな表情やしぐさを通して、リトルミイの魅力を感じられるデザインになっています。北欧らしいやわらかなカラーリングで表現しており、空間や装いになじみやすい、世代を問わず暮らしの中に取り入れやすいアイテムが揃いました。リトルミイの多面的な魅力を感じながら、幅広い層に楽しんでいただけるシリーズです。

リトルミイの魅力が詰まった限定アイテムが登場！

マグ（小鳥/イエロー）マグ（小鳥/イエロー）

リトルミイフェアのアートをあしらったマグカップ。内側にもさりげないポイントがあり、飲んでいる時間も楽しめます。

価格：各1,870円（税込）

発売元：株式会社山加商店

発売日：2026年1月22日(木)発売予定

ロークルーソックスロークルーソックス

やわらかな履き心地のロークルー丈のソックス。リトルミイフェアのアートのポイント使いや総柄など、お好みに合わせて選べます。

価格：各660円（税込）

発売元：株式会社ウイックス

発売日：2026年2月上旬発売予定

リップスティックポーチ（ブルー/ピンク）リップスティックポーチ（ブルー/ピンク）

リップスティックをすっきり持ち歩ける、コンパクトなポーチ。リトルミイフェアのモチーフチャーム付き。

価格：各2,310円（税込）

発売元：粧美堂株式会社

発売日：2026年2月上旬発売予定

（左）刺繍キーホルダー （右）トートバッグ

刺繍キーホルダー(2種類)

リトルミイフェアのアートを刺繍で表現したキーホルダー。バッグや鍵につけやすいサイズ感で、刺繍ならではの質感が目を引きます。

価格：各1,650円（税込）

発売元：ゾーウィー株式会社

発売日：2026年1月中旬発売予定



トートバッグ

リトルミイフェアのアートをデザインした、A4サイズが収まるトートバッグ。日常使いしやすく、さまざまなシーンで活躍します。

価格：2,860円（税込）

発売元：ゾーウィー株式会社

発売日：2026年1月中旬発売予定

（左）あれこれポーチ （中央）フラットポーチ （右）バネポーチ

あれこれポーチ

600mlのペットボトルが収まるサイズのポーチ。伸縮性のあるニット生地で、水滴を吸収し、バッグの中が濡れるのを防ぎます。

価格：880円（税込）

発売元：ゾーウィー株式会社

発売日：2026年1月中旬発売予定

フラットポーチ

小物をすっきり収められる、フラットタイプのポーチ。バッグの中でもかさばりにくい、持ち運びしやすい形状です。

価格：2,310円（税込）

発売元：ゾーウィー株式会社

発売日：2026年1月中旬発売予定

バネポーチ

口元を軽く押すだけで開閉できる、バネ仕様のポーチ。中身がひと目で見渡しやすく、小物の出し入れもスムーズです。

価格：1,430円（税込）

発売元：ゾーウィー株式会社

発売日：2026年1月中旬発売予定

クッションクッション

リトルミイのダイカットクッション。ソファや椅子まわりで使いやすいサイズ感で、リボンを立体的に表現しているのもポイントです。

価格：3,300円（税込）

発売元：モリシタ株式会社

発売日：2026年2月末発売予定

のれんのれん

リトルミイフェアのアートがデザインされたのれん。MOOMINのロゴやリトルミイのリボンが刺繍になっていて、室内にさりげないアクセントを添えます。

価格：2,200円（税込）

発売元：モリシタ株式会社

発売日：2026年2月末発売予定

マスキングテープマスキングテープ

リトルミイフェアデザインのマスキングテープ。20ｍｍ×7ｍ巻きで、ラッピングや手帳のデコレーションにおすすめ。

価格：385円（税込）

発売元：有限会社くま 三宅商店

※発売中

クロスステッチ缶クロスステッチ缶

リトルミイフェアのメインアートを刺繍で楽しめるクロスステッチキット。刺しゅう枠にもリトルミイがプリントされた、オリジナル仕様です。

価格：5,445円（税込）

発売元：株式会社日本ヴォーグ社

発売日：2026年2月上旬発売予定

ラウンドメジャーラウンドメジャー

1.5mまで測れるラウンド型のメジャー。リトルミイフェアのデザイン入りです。

価格：770円（税込）

発売元：株式会社日本ヴォーグ社

※発売中

九谷焼針やすめ九谷焼針やすめ

九谷焼で仕立てた針やすめ。マグネットが内蔵されており、針を仮置きできます。

価格：4,620円（税込）

発売元：株式会社日本ヴォーグ社

発売日：2026年2月下旬発売予定

携帯トートバッグ携帯トートバッグ

コンパクトに折りたためる携帯用トートバッグ。3色展開で、外出時のサブバッグとしても活躍します。

価格：各2,750円（税込）

発売元：川辺株式会社

発売日：2026年2月発売予定

タオルハンカチタオルハンカチ

リトルミイフェアデザインの毎日使いやすいタオルハンカチ。刺繍ワンポイントと、リトルミイが大きくデザインされた柄からお好みで選べます。

価格：各660円（税込）

発売元：川辺株式会社

発売日：2026年2月発売予定

ロングポシェチーフロングポシェチーフ

ペットボトルホルダー、小物を入れるポーチ、タオルなどさまざまな用途で使えるポシェチーフ。

価格：各880円（税込）

発売元：川辺株式会社

発売日：2026年2月発売予定

三重ガーゼハンカチ三重ガーゼハンカチ

やわらかな肌触りの三重ガーゼハンカチ。大判で使いやすい約34×34cmサイズです。

価格：各715円（税込）

発売元：川辺株式会社

発売日：2026年2月発売予定

撥水ロープハンドルトートバッグ撥水ロープハンドルトートバッグ

撥水素材を使用したトートバッグ。鮮やかなブルーとシックなダークグレーから選べます。

価格：各3,520円（税込）

発売元：株式会社 Suikosha

発売日：2026年2月2日（月）発売

（左）スクエアポーチ （中央）ぷっくりチャーム （右）2個セットポーチ

スクエアポーチ

リトルミイフェアのアートがデザインされた四角いポーチ。マチがあり、小物をまとめて収納できます。

価格：2,200円（税込）

発売元：株式会社 Suikosha

発売日：2026年2月2日（月）発売

ぷっくりチャーム

立体感のあるフォルムのリトルミイフェアデザインのチャーム。アクリルのモチーフもポイントです。

価格：1,650円（税込）

発売元：株式会社 Suikosha

発売日：2026年2月2日（月）発売

2個セットポーチ

デザインとサイズ違いのポーチ2個セット。カラビナ付きで、バッグに付けて使うこともできます。

価格：3,190円（税込）

発売元：株式会社 Suikosha

発売日：2026年2月2日（月）発売

ムーミンバレーパークでも「リトルミイフェア」開催！

ムーミンの物語の世界を体験できるテーマパーク「ムーミンバレーパーク」では、期間限定でリトルミイにちなんだフォトスポットが登場！

さらに、土日限定で赤いアイテムを身に着けてご来園いただいた方には、この期間だけのオリジナルクリアファイルをプレゼント。

詳細は後日、ムーミンバレーパーク公式サイトにて発表します。

開催期間：

2026年3月1日（日）～2026年3月8日（日）

場所：ムーミンバレーパーク

〒357-0001 埼玉県飯能市宮沢327-6

公式サイト：https://metsa-hanno.com/

リトルミイフェアの限定ノベルティステッカーをプレゼント！

リトルミイフェア ノベルティステッカー

下記店舗で対象の商品を購入すると、おすまし顔のリトルミイをデザインしたステッカーをプレゼント。スマホケースにはさんだりアイテムに貼ってデコレーションしたりとさまざまな使い方で楽しめます。

※プレゼントの条件は各店舗にお問い合わせください。

対象店舗

・ムーミンショップ（銀座店、大阪店、横浜店、名古屋店、二子玉川店）

・ムーミンショップ カジュアルエディション

（札幌店、上野店、横浜店、天王寺店、京都店、コクーンシティ店、ミナモア広島店）

・ムーミンカフェ 軽井沢

・ムーミンカフェ フローラルバレー

・ムーミンカフェ スタンド（越谷レイクタウン、大阪梅田）

・MOOMIN SHOP ONLINE（https://shop.moomin.co.jp/）

・ムーミンショップ 楽天市場店（https://www.rakuten.co.jp/shop-moomin/）

・ムーミンバレーパーク

リトルミイフェア アイテムが購入できるショップ

全国のムーミンスポットやショップでリトルミイフェアのアイテムが購入いただけます。

※店舗により販売する商品や取り扱い時期が異なります。※店舗により一部取り扱いのない商品がございます。

ムーミンショップ[表1: https://prtimes.jp/data/corp/51871/table/72_1_08e4cae0618d48b5d47cf9895134e869.jpg?v=202601271251 ]ムーミンショップ カジュアルエディション[表2: https://prtimes.jp/data/corp/51871/table/72_2_0b05b6cebff2f753e21e9fcff167950c.jpg?v=202601271251 ]ムーミンカフェ 軽井沢

長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢 軽井沢・プリンスショッピングプラザ(W01・02区画)

ムーミンカフェ フローラルバレー

東京都渋谷区神宮前3-5-1 神宮前351ビル（1階）

ムーミンカフェ スタンド[表3: https://prtimes.jp/data/corp/51871/table/72_3_ca17ccc814269d3ef91e630e88121b16.jpg?v=202601271251 ]MOOMIN SHOP ONLINE

https://shop.moomin.co.jp/

ムーミンショップ 楽天市場店

https://www.rakuten.co.jp/shop-moomin/

ムーミンスポット一覧ページ https://www.moomin.co.jp/about/moomin-spots

「リトルミイフェア」シリーズには他にも多くのアイテムが登場予定です！

詳しくはムーミン公式サイトをご確認ください。

https://www.moomin.co.jp/(https://www.moomin.co.jp/)

ムーミン公式サイト・公式SNS

「ムーミン」公式サイト https://www.moomin.co.jp/

「ムーミン」公式Instagram https://www.instagram.com/moominofficial_jp/

「ムーミン」公式Facebook https://www.facebook.com/moominjp/

「ムーミン」公式Threads https://www.threads.com/@moominofficial_jp

ムーミン「ムーミン」とは

「ムーミン」は、作家であり、画家、芸術家であるトーベ・ヤンソンによって生みだされました。ムーミントロールやその仲間たちが繰り広げる物語は、1945年に出版された小説『小さなトロールと大きな洪水』から始まり、60か国以上の国々で翻訳出版されています。原作である小説、コミックス、絵本をもとにしたグッズやスポット、アニメーションなどは、本国フィンランドだけではなく、日本をはじめとする多くの国の人々に愛されています。

トーベ・ヤンソン「トーベ・ヤンソン」とは

ムーミンの作者であるトーベ・ヤンソンは、1914年、彫刻家と商業画家の娘としてフィンランドの首都ヘルシンキに誕生しました。幼い頃から才能を発揮し、画家、イラストレーターとしても活躍。1945年に小説『小さなトロールと大きな洪水』を発表し、ムーミンをこの世に送り出しました。2001年に世を去るまで、精力的に創作活動を続け、ムーミン以外の小説、フレスコ画など、ジャンルにとらわれない多くの作品を残しています。

株式会社ライツ・アンド・ブランズ

日本国内における「ムーミン」のライセンス一括管理（翻訳出版権、テーマパーク、舞台芸術を除く）、およびテレビアニメ「ムーミン谷のなかまたち」の映像配給を事業内容としています。

https://www.rightsandbrands.co.jp/