3月9日開催（ハイブリッド）認知症プロジェクト2025年度企画総括シンポジウム ─ 認知症の人をケアする家族等を取り巻く認知症施策のこれから

特定非営利活動法人 日本医療政策機構

特定非営利活動法人 日本医療政策機構（HGPI: Health and Global Policy Institute）（所在地：東京都千代田区、代表理事：乗竹 亮治）は、2026年3月9日（月）に認知症プロジェクト2025年度企画「認知症の人をケアする家族等を取り巻く認知症施策のこれから」総括シンポジウムを、対面（会場：赤坂インターシティAIR）とオンラインのハイブリッド形式で開催します。

※参加費無料。オンライン（Zoomウェビナー）は開催時まで随時登録可能です。

HGPI 認知症プロジェクトでは2025年4月より、「認知症の人をケアする家族等を取り巻く認知症施策のこれから」をテーマに、マルチステークホルダーによるアドバイザリーボード会合やヒアリングを通じて、その課題を改めて整理し、政策提言の策定を進めてまいりました。本シンポジウムは、約1年間にわたるプロジェクトの総括として開催いたします。取りまとめた政策提言の全体像と主要な論点を紹介するとともに、それらを実行する上で考えるべき論点について、当事者、アカデミア、立法府の方々と議論を深めます。

【開催概要】

会場参加登録 :https://hgpi.form.kintoneapp.com/public/dementia-20260309※会場参加の申込期日は2026年2月26日（木）までオンライン参加登録 :https://us06web.zoom.us/webinar/register/6817691470566/WN_OsJ9imGUTke0D98hHAsM4w※Zoomウェビナーの登録画面に移行します。

■日時：2026年3月9日（月）17:00-19:30（意見・情報交換会 -20:30）

■形式：ハイブリッド（対面／オンライン（Zoomウェビナー））

■会場：赤坂インターシティコンファレンス4F「the Amphitheater」

（東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR）

■言語：日本語

■参加費：無料

■定員：対面70名（応募多数の場合は抽選となります）／オンライン 500名

■主催：日本医療政策機構（HGPI）

■協賛： エーザイ株式会社、大塚製薬株式会社、日本イーライリリー株式会社、ノボノルディスクファーマ株式会社

>> 詳細はこちら(https://hgpi.org/events/dementia-20260309.html)

■HGPI 認知症プロジェクトについて

寿命の延伸に伴って、日本のみならず国際的に「認知症」への対応は大きな政策課題の1つとなっています。

HGPIでは、認知症をグローバルレベルの医療政策課題と捉え、世界的な政策推進に向けて取り組みを重ねてきました。

「認知症政策の推進に向けたマルチステークホルダーの連携促進」をプロジェクトのミッションとし、「グローバルプラットフォームの構築」「当事者視点の重視」「政策課題の整理・発信」の3本柱の下、多様なステークホルダーとの関係を深めながら、調査・研究、政策提言活動を行っています。

認知症プロジェクト活動一覧(https://hgpi.org/tag/dementia)

■日本医療政策機構とは： https://hgpi.org/

日本医療政策機構（HGPI）は、2004年に設立された非営利、独立、超党派の民間の医療政策シンクタンクです。市民主体の医療政策を実現すべく、中立的なシンクタンクとして、幅広いステークホルダーを結集し、社会に政策の選択肢を提供してまいります。特定の政党、団体の立場にとらわれず、独立性を堅持し、フェアで健やかな社会を実現するために、将来を見据えた幅広い観点から、新しいアイデアや価値観を提供します。日本国内はもとより、世界に向けても有効な医療政策の選択肢を提示し、地球規模の健康・医療課題を解決すべく、これからも皆様とともに活動してまいります。