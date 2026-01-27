『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』第76回グラクロ情報局～コラボ直前生放送～1月29日実施のイベント情報を初公開！

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、 スマートフォン向けシネマティックアドベンチャーRPG『七つの大罪 ～光と闇の交戦（ひかりとやみのグランドクロス）～』（略称：グラクロ）の公式WEB番組「第76回 グラクロ情報局 ～コラボ直前生放送～」を、1月28日（水）20:00より、生放送することをお知らせいたします。

◆グラクロの最新情報をお届けする公式番組「第76回 グラクロ情報局 ～コラボ直前生放送～」を、1月28日（水）20:00より生放送！

近日実施予定のアップデート情報をいち早くお届けする公式番組「第76回 グラクロ情報局 ～コラボ直前生放送～」を、1月28日（水）20:00より放送いたします。

今回は、MCにOooDaさん、アシスタントに飯窪春菜さん、ゲストにゴウセル役の高木裕平さん、『グラクロ』実況動画で人気のドラちゃんさんが出演いたします。気になる最新情報を交えながらグラクロの魅力をご紹介いたしますので、どうぞお見逃しなく！

＜ 「第76回 グラクロ情報局 ～コラボ直前生放送～」概要 ＞

■番組タイトル

第76回 グラクロ情報局 ～コラボ直前生放送～

■配信日時

2026年1月28日（水）20:00 ～（予定）

■番組内容

最新アップデート情報を紹介。本番組でしか聞けないお得な情報をお届けいたします。

■公式Xフォロー＆リポストキャンペーン

公式Xにて投稿する本番組のポストを、2月4日（水）23:59までにリポストしていただいた方の中から抽選で1名様に「ホークの特大ぬいぐるみ」を、4名様にストアカード1万円分。さらに、指定された＃タグをつけてポストした方から抽選で2名様に「『グラクロ』オリジナルレコード」をプレゼントいたします。当選された方には後日、『七つの大罪～光と闇の交戦～』公式Xアカウントよりダイレクトメッセージをお送りいたしますので、公式アカウントをフォローしてからご参加ください。

また、同番組のキャンペーン対象の放送ポストが、リポストといいねの合計10,000を突破すると、全ユーザーにダイヤ5個をプレゼントいたします。

▼ホークの特大ぬいぐるみイメージ

▼『グラクロ』オリジナルレコードイメージ

■配信先

・YouTube Live：https://youtube.com/live/1tmWbiQeTTk

・X Live：https://x.com/7taizai_GrandX （公式X）

■出演者（敬称略）

（写真左から）OooDa、飯窪春菜、高木裕平、ドラちゃん

◆『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』とは◆

『七つの大罪 ～光と闇の交戦（ひかりとやみのグランドクロス）～』は、鈴木央氏原作のコミックを映像化した大人気TVアニメ『七つの大罪』の世界をスマートフォンで体験できるシネマティックアドベンチャーRPGです。ゲームタイトルに使用している「グランドクロス（交戦）」とは、〈七つの大罪〉と闇の勢力間の巨大な戦いの前兆を暗示しており、TVアニメ『七つの大罪』の世界観を徹底的に再現した作品となっております。

◆『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』について◆

［ タイトル ］ 七つの大罪 ～光と闇の交戦～

［ ジャンル ］ シネマティックアドベンチャーRPG

［ 提供元 ］ Netmarble Corp.

［ 開発元 ］ Netmarble F&C Inc.

［ 対応OS ］iOS ／ Android

［ 価格 ］ 基本無料（アプリ内課金あり）

［ サービス開始日 ］ 2019年6月4日

・Store URL

【App Store】

https://itunes.apple.com/jp/app/id1268959718

【Google Play】

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.nanatsunotaizai

・『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』 公式サイト

https://7taizai.netmarble.jp

・『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』 公式X

https://x.com/7taizai_GrandX

・『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』 プロモーションムービー

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=FrZlpYyxxOo ]

◆Netmarble Corp.について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ：ReBIRTH』、『RAVEN2』、『マーベル・フューチャーファイト』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記の全てのコピーライトの表示をお願いいたします。

(c)鈴木央・講談社／「七つの大罪 戒めの復活」製作委員会・MBS

(c)鈴木央・講談社／「七つの大罪 憤怒の審判」製作委員会・テレビ東京

(c)鈴木央・講談社／「七つの大罪 黙示録の四騎士」製作委員会

(c)Netmarble Corp. & Netmarble F&C Inc. All Rights Reserved.

もしくは、下記のコピーライトを明記してください。

(c)NS,K/TSDSRP,M (c)NS,K/TSDSDJP,TX (c)NS,K/TSDSFKAP

(c)Netmarble Corp. & Netmarble F&C Inc.

※App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Google Play、Android、YouTubeはGoogle LLCの商標または登録商標です。記載されている会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。

----------------------------------------------------------

◆TVアニメ『七つの大罪』シリーズについて

鈴木央氏原作の漫画『七つの大罪』は、シリーズ累計発行部数5,500万部を超える大ヒット作品です。

2014年10月にテレビアニメ化され、その後も高い人気を誇りました。

続編として、2018年にTVアニメ第2期『七つの大罪 戒めの復活』、2019年10月にTVアニメ第3期『七つの大罪 神々の逆鱗』が放送。そして、2021年1月には物語の最終章となるTVアニメ第4期『七つの大罪 憤怒の審判』が放送されました。

原作漫画は2020年に完結しましたが、続編となる『黙示録の四騎士』が2021年に連載開始。2023年にTVアニメ化され、2024年10月6日よりTVアニメ第2期が放送されました。現在好評配信中です。

■ 「七つの大罪 黙示録の四騎士」アニメ公式サイト

https://7sins-4knights.net/

(C)鈴木央・講談社／「七つの大罪 黙示録の四騎士」製作委員会

----------------------------------------------------------