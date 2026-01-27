＜祝40周年 徳永英明特集＞ファンの皆さまからのリクエスト企画で選ばれた伝説のライブ2本を3月・4月にWOWOWで放送・配信！

株式会社WOWOW

情感豊かな歌唱力で、世代を超えて多くのファンを魅了している希代のボーカリスト、徳永英明。

最新コンサートをはじめ彼のボーカルの神髄がたっぷりと味わえる連続特集。

WOWOWでは、伸びやかなボーカルと情感豊かな歌唱で、世代を超えた多くの人々の心を打ち震わせてきた希代のボーカリスト、徳永英明。1986年に「レイニー ブルー」でデビュー以来、「壊れかけのRadio」「最後の言い訳」など珠玉の名曲の数々を送り出し、1月21日にデビュー40周年を迎えた彼の連続特集をお届けしている。

いよいよ2月6日（金）午後10:00～は、きらめく名曲が散りばめられたMVコレクションをお届け。その直前の午後8:15～は昨年新たな挑戦として、ファンからのリクエストによりセットリストを決定した全国ツアー「徳永英明 コンサートツアー 2025 ALL REQUEST」をリピート放送・配信する。

さらに、WOWOWでも徳永英明のデビュー40周年を祝して、WOWOWで過去に放送・配信してきたライブ番組の中から、 3月・4月に放送・配信してほしい番組をファンの皆さまから募集する「ALL REQUEST」企画を昨年11月に実施。そしてこのたび、リクエストが多かった「もう一度見たいステージ」、3月・4月のラインナップが決定！

3月は、世界遺産の奈良・薬師寺の大講堂特設ステージで、本尊開眼1310年記念として2007年5月に行なわれた1日限りの公演の模様をお届け。きらびやかな金堂や、国宝・東塔という最高の空間と、1300年前の天平の空と変わらず広がる空に伸びやかな歌声が溶け込んでいく至福の瞬間を堪能できる。

4月は、1993年春から夏にかけて開催された全国ツアー「ONE OF THEM」より、大阪城ホールで行なわれた最終公演の模様をお送りする。年初に声帯ポリープの手術を行ない、歌手としての大きな試練に直面した徳永の熱唱が印象的なステージだ。

時代を超えて聴き継がれ愛され続ける徳永英明の、伝説の過去ライブ2本をぜひお楽しみいただきたい。

※「徳」は旧字体、「英」は草冠の間が空きます。

【番組情報】

祝40周年 徳永英明特集

＜新規ラインナップ＞

薬師寺本尊開眼1310年記念 徳永英明 薬師寺 LIVE

3月4日（水）午後9：00

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後～3週間アーカイブ配信あり

徳永英明が世界遺産の奈良・薬師寺の大講堂特設ステージで熱唱。薬師寺本尊開眼1310年記念として2007年5月に行なわれた1日限りの公演の模様を放送する。

2006年、デビュー20周年というメモリアルイヤーを迎えた徳永英明。自身の歌のきらめきと魅力を、大ヒットシリーズ『VOCALIST』『VOCALIST2』で改めて示した。彼のライフワークとなった「VOCALIST」シリーズの第3弾への期待が高まっていた2007年5月、持統天皇による本尊開眼から数えて1310年となる奈良 薬師寺の大講堂特設ステージで森林支援目的の「Present Tree Live」としてコンサートが行なわれた。陽光を受けた金堂が輝きを放ち、厳かな空気が支配する中、シャンパン・ゴールドのスーツに身を包んだ徳永が登場。キーボード、ギター、ベース、ドラムというシンプルな編成に、ストリングスを加えた形でステージは進む。きらびやかな金堂や、国宝・東塔という最高の空間と、1300年前の天平の空と変わらず広がる空に伸びやかな歌声が溶け込んでいく至福の瞬間を番組化した。

楽曲：上を向いて歩こう、輝きながら…、星と月のピアスと君の夢、僕のそばに、時代、ハナミズキ、最後の言い訳、君をつれて、情熱、壊れかけのRadio、ENDLESS STORY、翼の勇気、レイニー ブルー

収録日：2007年5月26日

収録場所：奈良 薬師寺

徳永英明 コンサートツアー 1993 ONE OF THEM FINAL

4月放送・配信予定

※放送・配信終了後～30日間アーカイブ配信あり

1993年春から夏にかけて開催された徳永英明の全国ツアー「ONE OF THEM」より、大阪城ホールで行なわれた最終公演の模様をお送りする。

連続してヒットチャートの1位を飾ったオリジナルアルバム『JUSTICE』（1990年）『Revolution』（1991年）、2枚目のベストアルバムとなった『INTRO.II』（1992年）という話題作・ヒット作を引っ提げての公演となったこのツアーでは、両オリジナルアルバムのタイトル曲で幕を開け、「恋の行方」「LOVE IS ALL」「最後の言い訳」「I LOVE YOU」「Wednesday Moon」「壊れかけのRadio」「もう一度あの日のように」といったヒット曲が満載のセットリストで各会場を魅了した。さらにこの大阪公演でのみ、最後に「負けるな」を披露。年初に声帯ポリープの手術を行なうなど、歌手としての大きな試練に直面した自分をも鼓舞するかのような熱唱が印象的なステージとなった。時代を超えて聴き継がれ愛され続ける徳永英明の、感動に満ちあふれた珠玉のライブをお楽しみいただきたい。

収録日：1993年6月22日

収録場所：大阪 大阪城ホール

＜ラインナップ＞

徳永英明 コンサートツアー 2025 ALL REQUEST

2月6日（金）午後8：15

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後～3週間アーカイブ配信あり

ファンからのリクエストによってセットリストが決まる最新コンサートツアー。夏を挟んでの後半は前半とは違った内容に。豪華すぎる名曲の数々に圧倒されるステージは必見！

2025年5月からスタートした徳永英明の全国ツアー。「ALL REQUEST」というツアータイトルが示す通り、ファンからのリクエスト楽曲を募集し、その中からセレクトした楽曲でライブを行なうというスペシャルな内容になっている。数々のヒット曲はもちろん、一大ムーブメントを巻き起こした「VOCALIST」シリーズに収められた珠玉のカヴァー、さらにファンだからこその“とっておき”に至るまで、徳永英明の魅力が詰まった選曲で大きな話題を呼んでいる。夏を挟んで9月から始まった後半のスケジュールでは、“第2期”のリクエスト募集による新たな選曲が反映されており、会場ごとに異なるセットリストとも相まって無限大の楽しさを演出している。

WOWOWではこのツアーの中から、11月1日に開催された東京・昭和女子大学 人見記念講堂での公演の模様をお送りする。

収録日：2025年11月1日

収録場所：東京 昭和女子大学 人見記念講堂

徳永英明 Music Video Collection 2

2月6日（金）午後10：00

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※アーカイブ配信なし

時代を描き続けてきた徳永英明の不朽のミュージック・ビデオ作品。その名作の数々が再びWOWOWに登場！好評を得たパート1に続き、大満足必至の選曲でお届け。

2025年3月に放送・配信し大好評を博した徳永英明のMusic Video Collection、そのパート2の放送・配信が決定。長きにわたって第一線で活躍し続けるアーティストである彼のキャリアにおいては当然、数多くのミュージック・ビデオが制作されてきた。永遠の輝きを放つ初期の名曲から、熟成の域に達した近年の作品まで、各時代のサウンドと演出が融合した映像は、ただ楽しむだけでなくその当時に想いをはせることもできる貴重な文化だ。

パート1で紹介した楽曲以外にもまだまだ数多くある名曲・ヒット曲の中から厳選した、何度でも繰り返し楽しみたい作品、かみしめたい映像をたっぷりとお届けする。オリジナル曲だけでなく「VOCALIST」シリーズの曲にもスポットを当てた選曲で、幅広い世代に音楽の楽しさと美しさを味わってもらえる珠玉のプログラムだ。

徳永英明 Music Video Collection

3月4日（水）午後7：00

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※アーカイブ配信なし

ボーカリスト徳永英明の世界観が詰め込まれたミュージックビデオ・コレクション。時代を彩ってきた名曲の数々をお送りする。

1986年のデビューから40年近くにわたり唯一無二のボーカリストとして歌声を届け続けている徳永英明。そんな彼のミュージックビデオから、印象的なものを厳選したスペシャル・プログラムをお届けする。ヒット曲を連発してアーティストとしての確かな地位を築いた時代、「VOCALIST」シリーズを通して新たな音楽の地平を切り開いた時代、さらに熟成されたテクニックとともに他の追随を許さない世界観を確立した時代など、色あせることのない歴史を刻んできた徳永英明の軌跡をミュージックビデオで鮮やかに綴っていく。不朽のシンガーによる名曲の数々をお楽しみいただきたい。

楽曲：LOVE IS ALL、恋人、ROUGH DIAMOND、恋の行方、風のエオリア、雪の華、春なのに、

オリオンの炎、輝きながら、レイニー ブルー (1997)、壊れかけのRadio

【番組サイト】

https://www.wowow.co.jp/music/tokunaga/(https://www.wowow.co.jp/music/tokunaga/)