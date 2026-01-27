累計11万人が熱狂『マイナビ presents The Performance』注目を集めているaoen、EVNNE、ROIROMが出演決定！VERIVERYとEVNNEによるコラボステージも決定！

写真拡大 (全2枚)

株式会社テレビ朝日

4月11日(土)出演アーティスト

4月12日(日)出演アーティスト


■累計11万人を動員したグローバルミュージックフェスティバルが今年も開催！いま注目を集めているaoen、EVNNE、ROIROMの3組が出演決定！！


2024年4月に初めて開催以来累計11万人を動員し、数々の伝説的なステージを生み出してきたグローバルミュージックフェスティバル『マイナビ presents The Performance』を、2026年4月10日(金)～12日(日)の3日間、Kアリーナ横浜にて開催します！




この度、4月11日(土)及び4月12日(日)に出演する豪華出演者を追加発表！


4月11日(土)は、2日間連続の出演となるRIIZE、そしてVERIVERY、SUPER★DRAGONに続き、『BOYS PLANET』出演のメンバーで結成され2023年にデビュー、アジアのみならず欧米でも急速にファンを獲得し続け、本イベントが新体制後、初の日本でのライブとなるEVNNE、オーディション番組で人気を得た本多大夢と浜川路己の2人によって結成され、有明アリーナでのプレデビューショーケースイベントで約2万人動員の成功を収めるなど、新時代のアイコンとしてトレンドを牽引するROIROMの出演が決定しました。


そして最終日となる4月12日(日)には、ATEEZ 、NCT WISH 、xikers 、Hearts2Hearts に加え、中毒性の高いメロディと自由なスタイル、確かなライブでの表現力でティーンから大きな支持を得ている新世代J-POPボーイズグループaoenの出演が決定しました！多様なスタイルが交差するステージを、ぜひその目に焼き付けてください。


■4月11日(土)の公演にてVERIVERYとEVNNEによるコラボステージも決定！


この度、4月11日(土)に出演するVERIVERYとEVNNEによるコラボステージが決定！同じ事務所に所属する2組でパフォーマンスを披露するのは、本イベントが初となります！


『マイナビ presents The Performance』でしか見れない貴重なコラボステージをお見逃しなく！




出演アーティストは、この後も解禁予定。続報にもどうぞご期待ください！


＜チケット情報＞


■1月27日(火)12:00より、第2弾解禁アーティストのFC先行受付を開始！


FC先行受付（抽選）：1月27日(火)12:00 ～ 1月29日(木)23:59


詳細は各オフィシャルHPをご確認ください。


●EVNNE： https://evnne.jp/


●ROIROM： https://roirom.com/


●aoen： https://aoen-official.jp/



■1月27日(火)12:00より、チケットぴあにてオフィシャル先行(抽選)受付を開始！


オフィシャル先行受付（抽選）：1月27日(火)12:00 ～ 1月29日(木)23:59


詳細はチケットページをご確認ください。


チケットページ：https://w.pia.jp/t/theperformance/　




チケット代：


4月10日(金)：全席指定：13,000円(税込)


4月11日(土)・12日(日)：全席指定：14,000円(税込)


アップグレードチケットVIP席 ＋11,000円(税込) ※アリーナ前方エリア


＜公演概要＞


■公演名称：『マイナビ presents The Performance』


■開催日時：2026年4月10日(金)・11日(土)・12日(日)


■開催場所：Kアリーナ横浜


■開場 / 開演(予定)：


　4月10日(金) 17:00 / 18:30


　4月11日(土)・12日(日) 15:30 / 17:00


■チケット代：


4月10日(金)：全席指定：13,000円(税込)


4月11日(土)・12日(日)：全席指定：14,000円(税込)


アップグレードチケットVIP席 ＋11,000円(税込) ※アリーナ前方エリア


■出演者(五十音順)：


　4月10日(金)：RIIZE　 and more…


　4月11日(土)：EVNNE / SUPER★DRAGON / VERIVERY / RIIZE / ROIROM and more…


　4月12日(日)：aoen / ATEEZ / NCT WISH / xikers / Hearts2Hearts　and more…


■主催：テレビ朝日 / テレビ朝日ミュージック / 博報堂


■制作：テレビ朝日ミュージック


■運営：ぴあ


■特別協賛：マイナビ


■協賛：みずほ銀行


■協力：M:ZINE / BREAK OUT


■問い合わせ：0570-017-230 (ライブインフォメーション 平日12:00～15:00)


■オフィシャルHP：https://theperformance.jp/


■オフィシャルSNS　X：https://x.com/performance__pr


■オフィシャル推奨ハッシュタグ　#マイナビpresentsThePerformance #ThePerformance #ザパフォ




＜問い合わせ先＞


イベントについて：0570-017-230 (ライブインフォメーション 平日12:00～15:00)