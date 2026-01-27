累計11万人が熱狂『マイナビ presents The Performance』注目を集めているaoen、EVNNE、ROIROMが出演決定！VERIVERYとEVNNEによるコラボステージも決定！

株式会社テレビ朝日4月11日(土)出演アーティスト4月12日(日)出演アーティスト

■累計11万人を動員したグローバルミュージックフェスティバルが今年も開催！いま注目を集めているaoen、EVNNE、ROIROMの3組が出演決定！！

2024年4月に初めて開催以来累計11万人を動員し、数々の伝説的なステージを生み出してきたグローバルミュージックフェスティバル『マイナビ presents The Performance』を、2026年4月10日(金)～12日(日)の3日間、Kアリーナ横浜にて開催します！

この度、4月11日(土)及び4月12日(日)に出演する豪華出演者を追加発表！

4月11日(土)は、2日間連続の出演となるRIIZE、そしてVERIVERY、SUPER★DRAGONに続き、『BOYS PLANET』出演のメンバーで結成され2023年にデビュー、アジアのみならず欧米でも急速にファンを獲得し続け、本イベントが新体制後、初の日本でのライブとなるEVNNE、オーディション番組で人気を得た本多大夢と浜川路己の2人によって結成され、有明アリーナでのプレデビューショーケースイベントで約2万人動員の成功を収めるなど、新時代のアイコンとしてトレンドを牽引するROIROMの出演が決定しました。

そして最終日となる4月12日(日)には、ATEEZ 、NCT WISH 、xikers 、Hearts2Hearts に加え、中毒性の高いメロディと自由なスタイル、確かなライブでの表現力でティーンから大きな支持を得ている新世代J-POPボーイズグループaoenの出演が決定しました！多様なスタイルが交差するステージを、ぜひその目に焼き付けてください。

■4月11日(土)の公演にてVERIVERYとEVNNEによるコラボステージも決定！

この度、4月11日(土)に出演するVERIVERYとEVNNEによるコラボステージが決定！同じ事務所に所属する2組でパフォーマンスを披露するのは、本イベントが初となります！

『マイナビ presents The Performance』でしか見れない貴重なコラボステージをお見逃しなく！

出演アーティストは、この後も解禁予定。続報にもどうぞご期待ください！

＜チケット情報＞

■1月27日(火)12:00より、第2弾解禁アーティストのFC先行受付を開始！

FC先行受付（抽選）：1月27日(火)12:00 ～ 1月29日(木)23:59

詳細は各オフィシャルHPをご確認ください。

●EVNNE： https://evnne.jp/

●ROIROM： https://roirom.com/

●aoen： https://aoen-official.jp/

■1月27日(火)12:00より、チケットぴあにてオフィシャル先行(抽選)受付を開始！

オフィシャル先行受付（抽選）：1月27日(火)12:00 ～ 1月29日(木)23:59

詳細はチケットページをご確認ください。

チケットページ：https://w.pia.jp/t/theperformance/

4月10日(金)：全席指定：13,000円(税込)

4月11日(土)・12日(日)：全席指定：14,000円(税込)

アップグレードチケットVIP席 ＋11,000円(税込) ※アリーナ前方エリア

＜公演概要＞

■公演名称：『マイナビ presents The Performance』

■開催日時：2026年4月10日(金)・11日(土)・12日(日)

■開催場所：Kアリーナ横浜

■開場 / 開演(予定)：

4月10日(金) 17:00 / 18:30

4月11日(土)・12日(日) 15:30 / 17:00

■出演者(五十音順)：

4月10日(金)：RIIZE and more…

4月11日(土)：EVNNE / SUPER★DRAGON / VERIVERY / RIIZE / ROIROM and more…

4月12日(日)：aoen / ATEEZ / NCT WISH / xikers / Hearts2Hearts and more…

■主催：テレビ朝日 / テレビ朝日ミュージック / 博報堂

■制作：テレビ朝日ミュージック

■運営：ぴあ

■特別協賛：マイナビ

■協賛：みずほ銀行

■協力：M:ZINE / BREAK OUT

■問い合わせ：0570-017-230 (ライブインフォメーション 平日12:00～15:00)

■オフィシャルHP：https://theperformance.jp/

■オフィシャルSNS X：https://x.com/performance__pr

■オフィシャル推奨ハッシュタグ #マイナビpresentsThePerformance #ThePerformance #ザパフォ

＜問い合わせ先＞

