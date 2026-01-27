累計11万人が熱狂『マイナビ presents The Performance』注目を集めているaoen、EVNNE、ROIROMが出演決定！VERIVERYとEVNNEによるコラボステージも決定！
4月11日(土)出演アーティスト
4月12日(日)出演アーティスト
■累計11万人を動員したグローバルミュージックフェスティバルが今年も開催！いま注目を集めているaoen、EVNNE、ROIROMの3組が出演決定！！
2024年4月に初めて開催以来累計11万人を動員し、数々の伝説的なステージを生み出してきたグローバルミュージックフェスティバル『マイナビ presents The Performance』を、2026年4月10日(金)～12日(日)の3日間、Kアリーナ横浜にて開催します！
この度、4月11日(土)及び4月12日(日)に出演する豪華出演者を追加発表！
4月11日(土)は、2日間連続の出演となるRIIZE、そしてVERIVERY、SUPER★DRAGONに続き、『BOYS PLANET』出演のメンバーで結成され2023年にデビュー、アジアのみならず欧米でも急速にファンを獲得し続け、本イベントが新体制後、初の日本でのライブとなるEVNNE、オーディション番組で人気を得た本多大夢と浜川路己の2人によって結成され、有明アリーナでのプレデビューショーケースイベントで約2万人動員の成功を収めるなど、新時代のアイコンとしてトレンドを牽引するROIROMの出演が決定しました。
そして最終日となる4月12日(日)には、ATEEZ 、NCT WISH 、xikers 、Hearts2Hearts に加え、中毒性の高いメロディと自由なスタイル、確かなライブでの表現力でティーンから大きな支持を得ている新世代J-POPボーイズグループaoenの出演が決定しました！多様なスタイルが交差するステージを、ぜひその目に焼き付けてください。
■4月11日(土)の公演にてVERIVERYとEVNNEによるコラボステージも決定！
この度、4月11日(土)に出演するVERIVERYとEVNNEによるコラボステージが決定！同じ事務所に所属する2組でパフォーマンスを披露するのは、本イベントが初となります！
『マイナビ presents The Performance』でしか見れない貴重なコラボステージをお見逃しなく！
出演アーティストは、この後も解禁予定。続報にもどうぞご期待ください！
＜チケット情報＞
■1月27日(火)12:00より、第2弾解禁アーティストのFC先行受付を開始！
FC先行受付（抽選）：1月27日(火)12:00 ～ 1月29日(木)23:59
詳細は各オフィシャルHPをご確認ください。
●EVNNE： https://evnne.jp/
●ROIROM： https://roirom.com/
●aoen： https://aoen-official.jp/
■1月27日(火)12:00より、チケットぴあにてオフィシャル先行(抽選)受付を開始！
オフィシャル先行受付（抽選）：1月27日(火)12:00 ～ 1月29日(木)23:59
詳細はチケットページをご確認ください。
チケットページ：https://w.pia.jp/t/theperformance/
チケット代：
4月10日(金)：全席指定：13,000円(税込)
4月11日(土)・12日(日)：全席指定：14,000円(税込)
アップグレードチケットVIP席 ＋11,000円(税込) ※アリーナ前方エリア
＜公演概要＞
■公演名称：『マイナビ presents The Performance』
■開催日時：2026年4月10日(金)・11日(土)・12日(日)
■開催場所：Kアリーナ横浜
■開場 / 開演(予定)：
4月10日(金) 17:00 / 18:30
4月11日(土)・12日(日) 15:30 / 17:00
■出演者(五十音順)：
4月10日(金)：RIIZE and more…
4月11日(土)：EVNNE / SUPER★DRAGON / VERIVERY / RIIZE / ROIROM and more…
4月12日(日)：aoen / ATEEZ / NCT WISH / xikers / Hearts2Hearts and more…
■主催：テレビ朝日 / テレビ朝日ミュージック / 博報堂
■制作：テレビ朝日ミュージック
■運営：ぴあ
■特別協賛：マイナビ
■協賛：みずほ銀行
■協力：M:ZINE / BREAK OUT
■問い合わせ：0570-017-230 (ライブインフォメーション 平日12:00～15:00)
■オフィシャルHP：https://theperformance.jp/
■オフィシャルSNS X：https://x.com/performance__pr
■オフィシャル推奨ハッシュタグ #マイナビpresentsThePerformance #ThePerformance #ザパフォ
＜問い合わせ先＞
