YouTube限定で公開されている「地元の唄 キンカン Remix」が7インチで初音源化！！キンカンとの特別キャンペーンもスタート！

写真拡大 (全3枚)

株式会社STARBASE



東京・三軒茶屋で生まれ育ったラッパー・般若と、同地に本社を置く創業100年を迎える「キンカン（金冠堂）」。三軒茶屋が誇る両者が、地元への愛を込めて制作した異色のコラボ楽曲が遂にアナログ盤で登場する。




自身のルーツを綴った名曲『地元の唄』をベースに、冷蔵庫にあったキンカンの瓶や、蜂に刺された幼少期の実体験など、般若の原風景をリリカルに描写。世代を超えて愛される「キンカン」と、般若の原点が交差する瞬間を凝縮した一曲となっている。




さらに本作のリリースを記念し、キンカンとの特別キャンペーンを1月29日（木）よりスタート。


詳しくは【キンカン公式】X (@kinkansanshimai )、キンカン【公式】Instagram (@kinkansanshimai ) にて公開予定。


抽選で般若×キンカンコラボグッズが当たる（合計50名）。


キャンペーン期間は2026年1月29日（木）から2月12日（木）23:59まで。


両者のコラボを楽しんでほしい。



●作品概要●

タイトル：地元の唄 キンカン Remix


発売日：2026年2月23日（月・祝）


レーベル：やっちゃったエンタープライズ


販売価格：2,000円（税抜）
トラックリスト：


Side A


地元の唄 キンカン Remix


Side B


地元の唄 キンカン Remix (acapella)





ご予約・ご注文はこちら


https://hannya-official.shop/items/696ff9023cea4a1584c25aae




●株式会社金冠堂●


HP：https://www.kinkan.co.jp/


X：https://x.com/kinkansanshimai


Instagram：https://www.instagram.com/kinkansanshimai/


YouTube：https://youtube.com/channel/UCGCPlo9mnzXu4OyguqVgxGg?si=D-IxjgjIe1XPjSIN