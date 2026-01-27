【高校生のアイデアがかたちに】ありそうでなかった、学習できる場所をまとめた「中高生向け自習室マップ」を公開しています

福岡県北九州市（北九州市役所）「中高生向け自習室マップ」とは

北九州市内で自習できる公共施設やスペースを、エリアごとに一覧で探せるマップ形式で紹介しているページです。「静かに集中したい人」から「程よくにぎやかな場所が良い人」まで、さまざまな学習スタイルに合わせて選べるよう、情報を掲載しています。

自習室マップはこちら :https://www.city.kitakyushu.lg.jp/page/study_space/index.htmlこんな方におすすめ

・放課後や休日に勉強できる場を探している方

・図書館以外にも学習できる場所を知りたい方

幅広いスペースの情報を一度にチェックできるので、いつも勉強している場所が満席で使えないときなどの「今日どこで勉強しよう？」という悩みの解決にもつながります。

利用にあたってのポイント

掲載している施設は、それぞれ利用時間やルール・学習環境が異なります。実際に利用する際は、自分の学習スタイルに合うスペースを探してみてください。

また、周囲の人への配慮やマナーを大切にし、気持ちよく学べる環境づくりへのご協力をお願いします。

最後に

この「中高生向け 自習室マップ」は、令和７年度「みらい政策委員会(https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/11500204.html)」において、戸畑高校生徒会から寄せられた「勉強できる場所を分かりやすくまとめてほしい」という提言をきっかけに作成しました。掲載情報は随時更新しており、この取組は多くの協力施設の皆さまのご協力のもと進めています。北九州市はこれからも、市全体で「こどもまんなかcity」の実現に向け、こどもたちの声にも耳を傾けながら、一人ひとりの挑戦を応援する取組を進めていきます。

■「中高生向け 自習室マップ」

・公開期間：令和７年１２月２２日(月)～令和８年３月１３日(金)

・URL：https://www.city.kitakyushu.lg.jp/page/study_space/index.html