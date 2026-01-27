アートとファッション、異なる領域が交差するー「THE WALL CHNEIDER meets MIDORI TAKAYAMA」西麻布・WALL_alternativeで開催中

エイベックス・クリエイター・エージェンシー株式会社

エイベックス・クリエイター・エージェンシー株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:加藤信介、以下:ACA)が運営するオルタナティヴ・スペース【WALL_alternative】では、2026年2月7日（土）まで、ファッションブランド「CHNEIDER」と彫刻家・高山瑞による企画展「THE WALL」を開催中です。

Photo by tatsuki nakata

会場は、主に麻を使用した一点物の衣服を生み出すファッションブランド「CHNEIDER」の作品と、木という存在に寄り添い続ける彫刻家・高山瑞の作品で構成されています。

また、会場内にはアロマパルファニスト Sumire Miyazakiが両者の作品から受けたインスピレーションをもとに、それぞれの作品を香りとして表現し、インスタレーションとして展開。

さらに、韓国を拠点に活動するイ・ジョンヒョン(Junghyun Lee)がひとつひとつ手作業にて制作する「CHNEIDER」がデザインを手がけたジュエリーも展示・販売しております。

アートとデザイン、工芸と日用品。さまざまな領域を隔ててきた、目には見えない「壁」に光を当てながら、異なる世界が交わることで立ち現れる新たな風景を、会期を通して探っていきます。

＜HIGH LIGHT＞

・入口正面の壁面では、高さ2メートルを超える高山瑞の大作とCHNEIDERの衣服が鑑賞者を迎える。かつて自然の中で寄り添っていたであろう「樟」と「麻」が、異なるかたちへと姿を変え並立します。

・階上では本展に並ぶ高山の作品を手がかりに制作された「CHNEIDER」の新作、鑑賞者が触れて、木の質感を確かめることのできる作品群「ぽろぽろ」が会場全体に広がります。

Photo by tatsuki nakata

・会場奥の空間では、アロマパルファニスト Sumire Miyazaki が高山とCHNEIDER、それぞれをイメージしてブレンドした香りを体感型インスタレーションとして展開。

また、韓国を拠点に活動するイ・ジョンヒョン（Junghyun Lee）が、麻の質感を一つずつ手作業で再現し制作したCHNEIDERとのコラボレーションジュエリーを展示・販売しています。

・会場に設えたラックでは、会場内で漂うSumire Miyazakiが創り出す香りをプロダクトとして販売。CHNEIDERのアーカイブ作品や関連書籍、高山瑞、Junki Noda（CHNEIDER デザイナー）の小作品も展示・販売しています。

＜FOOD&DRINK＞

Photo by tatsuki nakata

WALL_alternative内に併設され、ナチュラルワイン、特に日本ワインを中心に取り揃えるバーでは、このたびメニューを大幅にリニューアルいたします。

日本ワインとともに、日本各地に存在する食材の魅力やつくり手のこだわりに触れながら、日本の土地に根ざした風土を料理からも体験していただきたいという思いから、新メニューでは、“旅する八百屋”【ミコト屋】の野菜を中心に、時には自分たちの足で市場や農家を巡りキュレーションした、自然栽培や在来種の野菜を使った料理を展開します。

※画像はイメージですナチュラルワイン、日本ワイン各種（税込1100円～／グラス）

旅する八百屋【ミコト屋】

自然栽培を中心とした、おいしい野菜を日本全国津々浦々を旅してまわり、本当においしい旬のお野菜を日々探し続ける八百屋。

Instagram：https://www.instagram.com/micotoya/

CHNEIDER

左から）ARTIST JACKET-PURPLE, ARTIST PANT / ARTIST JACKET-YELLOW

2020年に活動を開始。

技術革新のもと大量生産と廃棄が繰り返される現代の衣服において、失われつつある“一点が宿す希少性”を見つめ直すべくブランドを設立。

ブランドの核にあるのは、デザイン、素材選定、パターン、縫製まで、すべての工程にデザイナーが携わることで実現する、揺るぎのないものづくり。

大量生産では届かない繊細な手仕事や細部へのこだわりは、作品への情熱と細やかなまなざしから生まれている。

ウェアラブルであることを前提に、アートピースとしての衣服を提案し、絵画や彫刻に通じる普遍的価値の創造を追求し続ける。

主な展示に、「Every cloud has a pink lining」(zakura、東京、2025)、「VACANCES CHNEIDER meets ASA HIRAMATSU」(MIDORI.so、東京、2024)。

Instagram：https://www.instagram.com/chneiderofficial/

高山瑞 / Midori Takayama

lines-16（2025年）

1993年神奈川県生まれ。武蔵野美術大学造形学部彫刻学科を卒業し、東京藝術大学美術研究科彫刻専攻修士課程を修了。線と余白を主題に、木彫技法にて作品を発表している。主な個展に、「ぽろぽろしたたる」（文ヶ学、大分、2025）、「草々」（HAGISO、東京、2024）、「山の端、切り込み」（銀座蔦屋書店、東京、2023）、グループ展に、「whirlpool」（GASBON METABOLISM、山梨、2025）「有楽町ウィンドウギャラリー2025」（HIGASHIYA man 丸の内、東京、2025）、MEET YOUR ART FESTIVAL 2024「NEW ERA」（天王洲運河一帯、東京、2024）など。パブリックコレクションとして、2020年株式会社西武ホールディングス新本社ビル ダイヤゲート池袋に作品設置。2024年、料理宿「撚る屋」客室サイン彫刻（岡山）、北白川糕糰店の表札（京都）などの制作も手掛けている。

Instagram：https://www.instagram.com/_midori_takayama/

【COLLABORATOR】

Sumire Miyazaki

FABRIC MIST

東京都生まれ。

武蔵野美術大学造形学部空間演出デザイン学科卒業後、アロマテラピーの世界に出会う。

癒しとしてのアロマだけでなく、香りをデザインすることに興味を持ち、アロマ調香師の資格を取得。

植物のもつストーリーやメッセージを込めたオーダーメイドのブレンドアロマの作成を軸に、様々なジャンルのアーティストとのコラボレーションも行っている。

言葉、風景、映像、音楽、アート作品をイメージした香りを調香することで、そこに生まれる新しい可能性を探っている。

Instagram：https://www.instagram.com/sumiremiyazaki.s/

Junghyun Lee / イ・ジョンヒョン

TWIST RING（SILVER/BLACK）

1991年、韓国・ソウル生まれ。彫刻を専攻し、現在はジュエリーブランド「Ape Object」にて制作活動を行う。

伝統的な彫刻技法であるワックスカービング(Wax Carving)を用い、繊細な感性と高度な精度をもって、一点一点の作品を丁寧に形づくっている。

この手作業による制作手法は、人間の有限性や存在の神秘を探求するApe Objectの哲学と深く響き合うものである。

指先の感覚を通して素材と向き合う過程は、大量生産では決して生まれ得ない、独自の生命力を作品に宿す時間でもある。

Instagram：https://www.instagram.com/ape_object

【展示概要】

THE WALL

CHNEIDER meets MIDORI TAKAYAMA

会期：2026年1月22日（木）～2月7日（土）

時間：18:00-24:00

※日曜休廊

会場：WALL_alternative（東京都港区西麻布4-2-4 1F）

入場：無料・予約不要

HP URL：https://avex.jp/wall/exhibition/728/

企画・主催：WALL_alternative

【WALL_alternative概要】

営業時間：18:00-24:00 ※日曜定休

住所：東京都港区西麻布4-2-4 1F

Instagram：https://instagram.com/wall_alternative

Web：https://avex.jp/wall/