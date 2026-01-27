YOU.FO RingCross Asian Cup 2026 出場 日本代表メンバー10選手決定のお知らせ

一般社団法人日本YOU.FO協会

一般社団法人日本YOU.FO協会は、国際大会「YOU.FO RingCross Asian Cup 2026」（韓国・慶州開催）に出場する日本代表メンバーが決定しましたのでお知らせします。

■ 開催概要／発表内容



大会名：YOU.FO RingCross Asian Cup 2026

日程：2026年2月28日（土）・3月1日（日）

開催地：韓国・慶州（Gyeongju）

会場：Dongguk University WISE Stadium（屋内競技会場）

日本代表メンバー

2025年アジア大会の日本チーム

■ チームTOKYO

・滝澤克明（C）

・藤原昂亮

・栗田慎二

・伊藤咲哉

・高木千尋

■ チームSAKURA

・関根玄太（C）

・朏優輝

・永山真優

・葉家俊

・小林大希

TOKYOは、昨年のアジアカップ優勝・ワールドカップ優勝チームをベースに、メンバーを1名入れ替えて連覇に臨みます。※World Cup 2025ではTOKYOが優勝。

SAKURAは、アジアカップ準優勝、World Cup 3位のメンバーを中心に構成し、一部入れ替えを行いながら優勝を目指します。※World Cup 2025でSAKURAは3位。

■ 一般社団法人日本YOU.FO協会 コメント

このたび、Asian Cup 2026に出場する日本代表メンバーが決定しました。日頃から競技を支えてくださる皆さまへの感謝を胸に、2チームそれぞれが強みを発揮し、アジアの舞台で優勝を目指します。YOU.FOならではのフェアでスピーディな競技の魅力と、日本チームの挑戦にぜひご注目ください。

■ 今後の展望

日本YOU.FO協会は、本大会に向けた強化・準備を進めるとともに、取材対応や体験機会の提供等を通じて、YOU.FOの認知拡大と競技普及を一層推進してまいります。

■YOU.FOとは

YOU.FO Ringcrossは、オランダで開発されたスティックでリングをパスしながら得点を目指すチームスポーツです。接触プレーを禁止し、セルフジャッジを基本とするフェアな競技文化が特徴で、年齢や性別を問わず楽しめます。スピード・戦略・空間把握能力が求められる競技性に加え、人と人との信頼や協力を重視した“つながるスポーツ”として、欧州・アジアを中心に普及が進んでいます。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=tB7Rl1Vps1o ]

■本件に関するお問い合わせ先

選手・協会スタッフへの取材など、随時ご相談を受け付けています。また、YOU.FOを企画・イベント・教育・番組等に導入したいというご相談も歓迎しております。資料提供や体験機会の調整も可能ですので、ぜひお気軽にご連絡ください。

一般社団法人日本YOU.FO協会（広報担当）

メールアドレス：info@youfo.or.jp

Instagram：@youfo_japan(https://www.instagram.com/youfo_japan/)

HP：https://youfo.or.jp

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=iFkumJogLpY ]