フットウェアブランド＜grounds / グラウンズ＞が1年半ぶりに福岡PARCOにてPOP-UPを開催！
株式会社パルコ
福岡PARCO（福岡県福岡市中央区天神）では、ファッションデザイナー「ミキオサカベ」が監修するフットウェアブランド「grounds（グラウンズ）」の期間限定POP-UPを開催いたします。
「人間と重力（地球）の関係に変化をもたらす」をコンセプトに掲げる「grounds」は、独創的なデザインと機能性で国内外から注目を集めるブランドです。
福岡県では約1年半ぶりの開催となる本POP-UPでは、定番アイテムに加え、RESORT26コレクションアイテムや先行販売アイテムも展開いたします。
会場： 本館1F POP UP SPACE「GATE」
期間： 2月6日（金）～2月11日（水）
一部展開アイテムのご紹介
JEWELRY HANKIE PUMPS BLACK / BLACK \38,000+tax
SKYSCRAPER WIRE ASH BLUE WHITE / ICE GRAY \56,000+tax
MOOPIE FLIPPER CYBER BLACK / BLACK \52,000+tax
JEWELRY LOAFER BLOOD / BLOOD \39,000+tax
MOOPIE MARY JANE BLACK NUDE / BLACK \36,000+tax