大人可愛い「ディズニーキャラクター」デザインのビーズハンドストラップが新登場。

Hamee株式会社

スマートフォングッズの商品開発、及び通販サイトを運営するHamee(ハミィ)株式会社(本社：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島育大、証券コード：東証スタンダード3134)は、2026年1月28日(水)よりHamee公式オンラインストアにて、「ディズニーキャラクター ビーズハンドストラップ」の販売を開始いたします。

■「ディズニーキャラクター」のチャームとビーズが華やかに手元を彩るハンドストラップ

この度、「ディズニーキャラクター ビーズハンドストラップ」を発売いたします。「マリー」「スティッチ」『101匹わんちゃん』「ベイマックス」の4種類を展開し、各キャラクターの象徴的なカラーをベースに、リボンやお花、パール調パーツをミックスしました。

小ぶりで透明感のあるアクリルチャームをさりげなくあしらい、どんなファッションにも馴染む“大人可愛い”仕上がりです。

マリーはピンク×白の丸ビーズに大きめリボンを合わせた甘可愛いデザイン、スティッチはハワイを思わせる青×白の爽やかな透明感が魅力です。101匹わんちゃんはダルメシアンの斑模様をモチーフにモノトーンで揃え、さりげない101の数字がアクセントに。ベイマックスはマシュマロボディを思わせる丸いビーズと真っ赤なハートが目を惹きます。さらに、カラビナからワイヤーまで細部を選定し、落下防止の機能性も追求しました。

■製品情報

・製品名 ：ディズニーキャラクター ビーズハンドストラップ

・価格 ：2,200円(税込2,420円)

・デザイン ：マリー、スティッチ、101匹わんちゃん、ベイマックス

・発売日 ：2026年1月28日(水)

・販売場所 ：Hamee公式オンラインストア

https://www.strapya.com/products/661-18

※リンク先1月28日公開予定

他Hamee公式ECモールおよび小売店など、Hamee取扱店舗

■製品特徴

・手首に通して使える落下防止仕様

・スマホケース装着で、撮影・支払い時もサッと取り出せる利便性

・ポーチやバッグ、鍵のワンポイントアクセント

・ナスカンフックによる簡単取り付け

・ストラップホルダー付属

■オンライン販売店舗

Hamee公式オンラインストア ：https://www.strapya.com/

Hamee 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/keitai/

Hamee Amazon店 ：https://www.amazon.co.jp/stores/node/3033349051

他 Hamee運営ECストアにて販売

■会社概要

会社名 ：Hamee株式会社 (東証スタンダード 証券コード：3134)

設立 ：1998年5月

代表者 ：代表取締役社長 水島 育大

所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2

事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、

ByURブランドで展開するコスメティクス事業、

ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、

不要なプラスチックをリサイクルするParallelPlasticsサービスなどの脱炭素事業を展開

URL ：https://hamee.co.jp