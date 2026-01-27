大人可愛い「ディズニーキャラクター」デザインのビーズハンドストラップが新登場。

スマートフォングッズの商品開発、及び通販サイトを運営するHamee(ハミィ)株式会社(本社：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島育大、証券コード：東証スタンダード3134)は、2026年1月28日(水)よりHamee公式オンラインストアにて、「ディズニーキャラクター ビーズハンドストラップ」の販売を開始いたします。




■「ディズニーキャラクター」のチャームとビーズが華やかに手元を彩るハンドストラップ


この度、「ディズニーキャラクター ビーズハンドストラップ」を発売いたします。「マリー」「スティッチ」『101匹わんちゃん』「ベイマックス」の4種類を展開し、各キャラクターの象徴的なカラーをベースに、リボンやお花、パール調パーツをミックスしました。


小ぶりで透明感のあるアクリルチャームをさりげなくあしらい、どんなファッションにも馴染む“大人可愛い”仕上がりです。


マリーはピンク×白の丸ビーズに大きめリボンを合わせた甘可愛いデザイン、スティッチはハワイを思わせる青×白の爽やかな透明感が魅力です。101匹わんちゃんはダルメシアンの斑模様をモチーフにモノトーンで揃え、さりげない101の数字がアクセントに。ベイマックスはマシュマロボディを思わせる丸いビーズと真っ赤なハートが目を惹きます。さらに、カラビナからワイヤーまで細部を選定し、落下防止の機能性も追求しました。



■製品情報


・製品名　　 ：ディズニーキャラクター ビーズハンドストラップ


・価格　　 　：2,200円(税込2,420円)


・デザイン　 ：マリー、スティッチ、101匹わんちゃん、ベイマックス


・発売日　　 ：2026年1月28日(水)


・販売場所　 ：Hamee公式オンラインストア


　　　　　　　https://www.strapya.com/products/661-18


　　　　　　　他Hamee公式ECモールおよび小売店など、Hamee取扱店舗



■製品特徴


・手首に通して使える落下防止仕様


・スマホケース装着で、撮影・支払い時もサッと取り出せる利便性


・ポーチやバッグ、鍵のワンポイントアクセント


・ナスカンフックによる簡単取り付け


・ストラップホルダー付属










■会社概要


会社名　 ：Hamee株式会社 (東証スタンダード 証券コード：3134)


設立 　　：1998年5月


代表者 　：代表取締役社長 水島 育大


所在地 　：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2


事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、


　　　　　 ByURブランドで展開するコスメティクス事業、


　　　　　 ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、


　　　　　 不要なプラスチックをリサイクルするParallelPlasticsサービスなどの脱炭素事業を展開


URL　　 ：https://hamee.co.jp