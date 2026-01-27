“使うほど強くなる保険AI” ─AIデータ社、MOAT OS搭載「AI InsurancePro on IDX」発表

AIデータ株式会社

企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、保険業界の属人的運営を解決し、構造的な収益性向上を実現する次世代InsurTech参謀プラットフォーム「AI InsurancePro on IDX」の提供を開始いたします。

「AI InsurancePro on IDX」は、引受・支払・営業・保全・不正・CS・経営の7領域に専門AI参謀を配置し、保険事業者の意思決定を24時間体制で支援する革新的なAI参謀サービスです。保険業界の構造的課題を解決し、損害率改善、継続率向上、顧客満足度向上を同時実現します。

▼保険業界向けAIプラットフォーム「AI InsurancePro on IDX」(https://www.idx.jp/aifactory/list/insurancepro/)

■ 背景と目的

日本の保険業界は総市場規模約50兆円の巨大市場である一方、引受査定・事故対応・営業支援における人手コストは年間数千億円レベルに達しています。紙・FAX・属人判断に依存した業務構造により、損害率のブレ、不正・過払い、解約・苦情が見えない形で利益を削る構造的課題があります。

AI InsurancePro on IDXは、この課題に対し、AIによる"7人の専門参謀"を保険業務の運営プロセスに組み込み、データドリブンで再現性ある保険経営を実現するソリューションとして提供します。

■ 「AI InsurancePro on IDX」とは

「AI InsurancePro on IDX」は、以下の特徴を備えています。

●IDXプラットフォームとのシームレス連携

引受・支払・営業・保全・不正・CS・経営データをセキュアに統合・管理する基盤「IDX」上で、査定判断から経営意思決定まで一元管理します。

●7人の専門AI参謀による24時間支援

各保険業務領域に特化したAI参謀が、保険事業者の意思決定を継続的にサポートします。

●部門最適と全社最適の両立

二重参謀構造により、各部門の効率化と全社収益性の最大化を同時実現します。

●MOAT OS（競争優位性蓄積システム）

成功した査定ノウハウ・顧客対応・不正検知パターンをIDXに蓄積し、使うほど強くなる競争優位性を構築します。

■ AI InsurancePro on IDXの機能

AI InsurancePro on IDXは、生成AI × RAG × VDR基盤「AI孔明 on IDX」を活用し、以下の7つのAI参謀で各領域をサポートします。

・引受・査定参謀：

保険申込書・医師診断書等の要約、過去類似案件のRAG検索、査定判断要点の整理、査定品質の標準化

・支払・事故参謀：

事故報告書・損害調査書の要約、類似事例検索、支払判断に必要な確認事項の整理、支払処理の迅速化

・営業・募集参謀：

顧客ヒアリング記録の要約、商品説明資料の自動生成、提案書作成支援、営業効率向上

・保全・契約参謀：

契約変更手続き書類の要約、顧客問い合わせ対応支援、契約内容確認の効率化

・リスク・不正参謀：

不正疑義案件の要約・整理、過去事例との比較分析、調査要点の抽出、不正検知精度向上

・CS・顧客体験参謀：

苦情・相談内容の要約、FAQ作成支援、顧客対応履歴の整理、顧客満足度向上

・経営参謀（AI PMO）：

各種レポート・会議資料の要約、業績データの分析支援、経営判断材料の整理

■ 提供価値

●保険業務の劇的な効率化・品質向上

損害率最大20%改善、支払処理時間最大60%削減、営業成約率30%向上を目指します。

●属人化の解消と標準化

「勘と経験」に依存した業務から脱却し、データドリブンで再現可能な保険業務運営を実現します。

●収益性の構造的改善

損害率・継続率・顧客満足・利益の同時最大化により、保険事業の持続的成長を支援します。

■ターゲット市場

■提供開始時期

- ・生命保険会社・損害保険会社：引受・支払業務の効率化・標準化- ・保険グループ・ホールディングス：グループ全体の業務最適化- ・保険代理店・保険ブローカー：営業支援・顧客対応品質向上- ・共済組合・相互扶助組織：業務効率化・収益性改善- ・保険BPO・InsurTech企業・SIer：サービス品質向上・差別化

「AI InsurancePro on IDX」は、2026年2月中旬より提供を開始します。導入事業者を対象とした無料トライアルやデモセッションも順次実施予定です。

保険AI、AI InsurancePro on IDX 保険業界を再生する “AI PMO × MOAT OS”(https://youtu.be/P7LV9c3lYUc)

■AIデータ株式会社について

名 称：AIデータ株式会社

設 立：2015年4月 資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）

代表取締役社長：佐々木 隆仁

所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F

URL： https://www.aidata.co.jp/

AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで16年連続販売本数1位を獲得しています。

データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。

一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明(TM)』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています