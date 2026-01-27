株式会社アシロ、西武鉄道車内での『ベンナビ』広告掲出に関するお知らせ

株式会社アシロ

株式会社アシロ（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：中山博登、東証グロース市場 証券コード：7378）は、2026年1月1日（木）から2026年12月31日（木）までの期間、西武鉄道株式会社（以下、西武鉄道）が運行する西武池袋線及び西武新宿線の一部にて、相談したい分野ごとに弁護士を検索できるプラットフォーム『ベンナビ』の広告掲出を開始いたしました。

■本広告 概要

車内 広告イメージ

掲出期間：2026年1月1日（木）～2026年12月31日（木）

掲出箇所：車両ドア窓上 ツインステッカー部分

走行区間：西武池袋線・西武新宿線および相互直通運転区間

※ 運行スケジュールは日によって異なり、一部運行しない日や区間もございます。

法的トラブルは決して他人事ではなく、意外なほど身近に潜んでいます。一方で、弁護士への相談には依然として「敷居の高さ」を感じる方が少なくありません。当社は、弁護士を「困った時にこそ頼れる身近なパートナー」とすることで、こうした法的トラブルに直面した方々が孤立することなく、解決の一歩を踏み出せる世の中を目指しています。

この一環として、人々の生活動線であり、日々の移動を支える西武鉄道の車内に、本広告を掲出することといたしました。

なお、広告掲出に関するお問い合わせは、当社までお願い致します。

■株式会社アシロ 概要

・代表者 ： 代表取締役 中山 博登

・所在地 ： 東京都新宿区西新宿6丁目3番1号 新宿アイランドウイング4F

・資本金 ： 611百万円（2025年10月末現在）

・設立 ： 2016年4月

・従業員数： 127名（2025年10月末時点）※連結子会社を含む

・事業内容：

―インターネット上で法律情報や弁護士情報等を提供する「メディア関連事業」

―弁護士等の士業や管理部門に特化した人材紹介サービスを提供する「HR 事業」

―弁護士費用を補填する”弁護士費用保険”の販売を行う「保険事業」

・サイトURL：https://asiro.co.jp