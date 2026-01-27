【専門学校 新潟国際自動車大学校】SUPER GTドライバー・片岡龍也選手が熱血指導！元名門チーム監督との“最強タッグ”で若手育成を加速

株式会社NSGホールディングス

ＮＳＧグループの専門学校 新潟国際自動車大学校（所在地：新潟県新潟市、以下「本学」）は、2026年1月23日（金）、モータースポーツ界のトップランナーである片岡龍也選手（SUPER GTドライバー）をゲスト講師に迎え、特別講演を開催いたしました。

本講義は、今期より本学講師に就任した元チーム・ルマン監督の土沼廣芳氏による特別授業シリーズの第2弾として実現。国内最高峰の舞台で戦う現役プロの知見を直接伝授することで、モータースポーツ業界を担う次世代のエンジニア・ドライバーの育成を強力に推進します。

プロの「思考」と「環境づくり」を学ぶ 今回のテーマは、単なる技術論にとどまらない「速く走るための考え方」や「レースを続けるための環境作り」です。

レース出場に向けて本学の実習でドライビング技術を学んでいる学生にとってとても貴重な時間となりました。

片岡選手から「日々の練習を毎回分析していますか」「自分が走りたい走行のイメージはできますか」「メカニックやレース関係者に感謝の想いをもっていますか」という投げかけに真剣な表情を見せる学生。大事な話はメモを取り、一人ひとりが「学び」に繋げていました。授業の終盤では、来季から公式レースへの参戦を控える学生から「初見のサーキットの攻略法」など具体的な悩みが寄せられました。

片岡選手は一つ一つの質問に対し、プロの現場での実体験を交えながら具体的に回答。学生たちがメモを取る手にも力が入り、会場は熱気に包まれました。

「この学校にはとことん走れる環境があるからこそ、失敗を恐れず沢山挑戦してください。どの練習にも絶対意味があるので、何度もサーキットを走って、レーシングカーのセッティングも学んで、ぜひモータースポーツ業界で活躍してください。」と片岡選手は学生に熱いメッセージを送りました。

■学生コメント モータースポーツ2級整備士学科 大網さん（千葉県/銚子高校出身）

「今日は憧れの片岡選手が来校されると聞いて、サイン色紙を用意したくらい特別授業を楽しみにしていました。今回の話はレーサーになりたい僕にとっては本当に貴重なお話で、沢山メモをとりました。来年から公式レースに参戦することを踏まえて、“初めてのサーキットでも実力を発揮する方法”を質問し、大会前の練習方法やメンタルコントロール、本番前の練習方法など片岡選手はわかりやすく丁寧に質問に回答してくださいました。この授業を活かして来年の公式レースに向けて頑張っていきたいです。」

■専門学校 新潟国際自動車大学校「モータースポーツ2級整備士学科・モータースポーツ3級整備士学科」とは？

レーシングドライバー＆メカニック育成カリキュラムを実践する全国でも稀有な学科。1年次からホームサーキットでのカート走行実習を重ね、フォーミュラカーやツーリングカーなど、様々なカテゴリのレースに学生だけのチームで参戦。今後も学生チームでのレース参戦やプロチームへの帯同など、実践を通して様々なチャンスを積極的に活用しながら、更なるスキルアップを図る。また整備士資格の取得を目指すため将来の活躍の場を更に広げる。

■専門学校 新潟国際自動車大学校について

自動車整備士・車体整備士・レーシングドライバー・メカニック・eスポーツプレイヤー・車両開発エンジニアなど、自動車・バイク業界のプロを育成する専門学校。各学科での実習は60～80％を占めるため、認証整備工場の機能を併せ持つ設備やサーキットを活用して、業界で活かせる実践的な経験を在学中から積むことが可能。また、各国家資格の合格実績は10年以上100%と全国トップレベル。少人数制で学べる環境で独自のカリキュラムと講師陣の指導により、専門的な技術力の習得および数多くの資格取得が目指せます。

法人名：学校法人 国際総合学園

所在地：新潟市中央区紫竹山5-2-10

代表者名：大橋 健次

URL：https://www.gia.ac.jp/

■NSGグループについて

NSGグループは、教育事業と医療・福祉・介護事業を中核に、健康・スポーツや建設・不動産、食・農、商社、広告代理店、ICT、ホテル、アパレル、美容、人材サービス、エンタテイメント等の幅広い事業を展開する101法人で構成された企業グループです。それぞれの地域を「世界一豊かで幸せなまち」にすることを目指して、「人」「安心」「仕事」「魅力」をキーワードに、地域を活性化する事業の創造に民間の立場から取り組んでいます。

■NSGグループホームページ

https://www.nsg.gr.jp/