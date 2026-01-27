イタリア・プーリアの太陽が育てた″白いちじく″の宝石が日本初上陸！美食の実験室から生まれたブランド「GANTO」が 1月26日よりMakuakeにて先行独占販売を開始

株式会社ライテック

ライターをはじめとした喫煙具や生活雑貨・輸入食品を製造販売する株式会社ライテック（本社：東京都台東区、代表取締役：廣田拓郎）は、イタリア・プーリア州発の白いちじくブランド「GANTO（ガント）」の日本正規代理店として、2026年1月26日(月) より、応援の気持ちを込めた購入体験ができる「Makuake」にて先行販売プロジェクトを開始いたしました。

プロジェクトページ：https://www.makuake.com/project/ganto/

イタリア半島の「かかと」、地中海の楽園から届いた「GANTO」とは

地図で見るとイタリア半島のちょうど「かかと」の部分、アドリア海とイオニア海に抱かれた南イタリア・プーリア州。「太陽の庭」と呼ばれるこの地で、GANTOは生まれました。 今回日本に初上陸するのは、皮が薄く、滑らかな口どけと濃厚な甘みが特徴の高級品種「ドッタート種」の白いちじくです。

GANTOの3つのこだわり

1. 灼熱の太陽と「石」が育てる天然の蜜

GANTOの畑の特徴は、木の根元に積まれた「石」です。この石は昼間の強烈な日差しから根を守り、夜は湿気を含んだ風を結露させ「朝露」として木を潤します。人工的な水やりを行わず、自然のサイクルだけで育てることで、水っぽさのない、蜜のように凝縮された甘みを生み出します。

2. 熟練職人による「宝石」のような検品

機械による大量生産は一切行いません。完熟のタイミングを見極めて手摘みされた果実は、清潔な工房で厳しく選別されます。熟練スタッフがナイフでカットし、断面のルビー色と蜜の詰まり具合を瞬時に判断。「果物ではなく宝石を扱う」という哲学のもと、選び抜かれた果実だけが製品となります。

3. 「美食の実験室」としての顔

GANTOの加工所にはキッチンが併設され、シェフが「いちじくをどう料理に昇華させるか」を探求しています。単にそのまま食べるだけでなく、生ハムやチーズ、ワインと合わせる食材として、現地の美食文化（ガストロノミー）を体現するブランドです。

Makuakeプロジェクト リターン品紹介

本プロジェクトでは、2025年に収穫した白いちじくを使用した3つのラインナップをご用意しました。一般販売予定価格よりもお得な、Makuake限定セットです。

１. 太陽の白いちじく (Fico naturale)

噛むほどに溢れる天然の蜜。砂糖不使用でありながら、驚くほど濃厚な甘みが特徴です。

内容量：240g

２. チョココーティング・ドッターティ (Fichi ricoperti al cioccolato)

厳選されたドライイチジクをカカオ70%のダークチョコレートで包み込みました。甘みと苦味の絶妙なバランスは、ウイスキーやブランデーなどのお酒のお供に最適です。

内容量：200g

３. 完熟いちじくジャム (Confettura di fichi)

果実含有量120%（100gあたり120gの果実使用）。「塗る」というより「食べる」超濃厚ジャムです。砂糖とレモンのみで低温でじっくり煮込みました。ゴルゴンゾーラチーズとの相性は抜群です。

内容量：350g

利用シーンのご提案：「白いちじく」のある暮らし

Morning： ギリシャヨーグルトにジャムをひとさじ。プーリアの朝のような優雅なスタートを。

Break Time： 仕事の合間に、チョココーティングをひとかじり。脳へのご褒美に。

Aperitivo： クラッカーにチーズとイチジクを乗せて。ワインの香りを引き立てる最高のおつまみに。

プロジェクト概要

タイトル： 地中海の太陽を浴びて育った白いちじく。イタリア・プーリア発「GANTO」日本上陸

実施期間： 2026年1月26日(月) ～ 2026年3月6日(金)

配送予定： 2026年3月中旬～下旬より順次発送

URL： https://www.makuake.com/project/ganto/

正規販売代理店について

株式会社ライテックはGANTO(ガント)のドライイチジクについて、日本における独占販売権を有する正規代理店です。詳細に関しては、プロジェクトページ下部のリスク＆チャレンジをご確認ください。

株式会社ライテック会社概要

ライテックは、創業から80年以上にわたり、ライターをはじめとした喫煙具を製造販売してきた老舗のライターメーカーです。時代の先を行く挑戦と創造で、お客様の生活と環境に寄り添ったものづくりで社会を照らし続ける灯りであるべく、商品の開発に取り組んで参ります。

会社名：株式会社ライテック

住所：東京都台東区浅草橋２丁目１３－９

代表者：廣田拓郎

創業：昭和12年（1937年）

設立：昭和29年（1954年）

URL：https://www.lightec-inc.jp/