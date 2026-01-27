日本フットサルトップリーグ、株式会社KOTONAとオフィシャルパートナー契約を締結！

一般社団法人日本フットサルトップリーグ

一般社団法人日本フットサルトップリーグが主催する「メットライフ生命Ｆリーグ」及び「メットライフ生命女子Ｆリーグ」（以下Ｆリーグ）は、WEBサイトやCM制作、ECサイトのコンサル・運営など、幅広いプロモーションを手がける総合広告代理店、株式会社KOTONA様と、オフィシャルパートナー契約を1月13日（火）付で締結しましたのでお知らせいたします。（契約期間は2026-27 シーズン終了まで）

今後Ｆリーグは、大人でありながら子供みたい無邪気さと自由な発想とメディア・手法の枠にとらわれない様々なソリューションを提供する株式会社 KOTONA様と、主にSNSプロモーションの分野において、ユーザーフレンドリーなコミュニケーションの構築を目指し連携を深めてまいります。

また、グループ会社である株式会社アッツでは、CBD配合スキンケアブランド「CANNA（カンナ）」を展開。「歳をとるって進化だ」をコンセプトに、年齢を重ねることを前向きに捉え、肌と心のコンディションに寄り添うスキンケブランドを目指しています。今後はCANNAのブランド認知向上を目的に、看板掲出などを実施予定です。

【株式会社 KOTONA 山崎晶久 代表取締役 コメント】

このたび、Ｆリーグ様のスポンサーとしてご一緒できることを大変嬉しく思っております。KOTONAは総合広告代理店として「楽しむ心から生まれるアイデアとクリエイティブで、社会にハッピーとイノベーションをもたらす」ことを理念に掲げています。また、グループ会社アッツが展開するスキンケアブランド「CANNA」では、「歳をとるって進化だ」という価値観のもと、心と身体を前向きに整えるブランドとして続けてきました。常に挑戦し、進化し続けるＦリーグ様の姿勢は、私たちの考え方と深く重なります。このパートナーシップを通じて、スポーツとクリエイティブ、そして美容の力で、社会にポジティブな変化を届けていきたいと考えています。

■株式会社KOTONA

社 名：株式会社KOTONA

設 立：2012年6月

所在地：大阪府大阪市北区梅田3丁目2-2 JPタワー大阪12F

代表者：代表取締役 山崎晶久

事業内容：組織・人材育成

WEB ：https://kotona-pr.com/