¥Áー¥º²Û»ÒÀìÌçÅ¹¡Ø¥Áー¥º¥¬ー¥Ç¥ó¡Ù¤¬ÅìµþÅÔ¤Ë2Ç¯¤Ö¤ê4Å¹ÊÞÌÜ¤Î¾ïÀßÅ¹¡Ö¥Áー¥º¥¬ー¥Ç¥ó ¾®ÅÄµÞÄ®ÅÄÅ¹¡×2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¥ªー¥×¥ó

¡¡¥³¥í¥ï¥¤¥É¥°¥ëー¥×¤Î¥Áー¥º¥¬ー¥Ç¥ó¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¸Ë¤ä¡¡ÆÊÌÚ¸©Æá¿Ü±ö¸¶»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µ×ÊÝÅÄÎá¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡¢¡Ö¹¥¤¤ò³ð¤¨¤ë¥Þ¥¤¥¹¥È¥¢¡×¤ò·Ç¤²¡¢2026Ç¯9·î¤Ë³«Å¹50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¾®ÅÄµÞÉ´²ßÅ¹ Ä®ÅÄÅ¹¡×¤ÎÃÏ²¼¿©ÉÊ¥Õ¥í¥¢¤Ë¡¢¡Ö¥Áー¥º¥¬ー¥Ç¥ó ¾®ÅÄµÞÄ®ÅÄÅ¹¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¾®ÅÄµÞÅÅÅ´2024Ç¯ÅÙ1ÆüÊ¿¶Ñ¾è¹ß¿Í°÷¿ô https://www.odakyu.jp/company/railroad/users/
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¡¡¡Ø¥Áー¥º¥¬ー¥Ç¥ó¡Ù¤Ï¡¢1994Ç¯¤ËÆÊÌÚ¸©Æá¿Ü¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Áー¥º²Û»ÒÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£Æá¿Ü¤ÎÈþ¤·¤¤¼«Á³¤È¤È¤â¤Ë¡È¤³¤ÎÃÏ¤Ç¤·¤«ºî¤ì¤Ê¤¤¡É²Û»Òºî¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¸æÍÑÅ¡¥Áー¥º¥±ー¥¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿³Æ¼ï¥Áー¥º¥±ー¥¤ä¥Áー¥º¥¯¥Ã¥ー¡¢¥¬¥ì¥Ã¥È¥Áー¥º¤Ê¤É¡¢¥Áー¥º¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¾Æ²Û»Ò¤ä¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¥Æ¥£ー¡Ö¼êÃã¡×¤Ê¤É¤ÎÈÎÇä¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ñÆâ¤Ç¤ÏÆÊÌÚ¸©¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦µÜ¾ë¡¦·²ÇÏ¡¦ºë¶Ì¡¦Åìµþ¡¦¿ÀÆàÀî¡¦ÀéÍÕ¡¦¿·³ã¡¦ÉÙ»³¡¦ÀÐÀî¡¦°¦ÃÎ¡¦Âçºå¤ÇÅ¹ÊÞÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÉô¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¥«¥Õ¥§¶ÈÂÖ¤â±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¾®ÅÄµÞÄ®ÅÄÅ¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤ÈÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¥Áー¥º¥¬ー¥Ç¥ó¤Î¿Íµ¤No.1¤ò¸Ø¤ë¡Ö¸æÍÑÅ¡¥Áー¥º¥±ー¥¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿³Æ¼ï¥Áー¥º¥±ー¥¤ä¿Íµ¤¤Î¾Æ²Û»Ò¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼ïÎà¤Î¥Áー¥º¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤´¼«Âð¤Ç¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¥¿¥¤¥à¤Ê¤É¤ÎÆü¾ï»È¤¤¤ä¼êÅÚ»º¡¢Â£¤êÊª¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀ¸³è¥·ー¥ó¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤·¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÆü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦Å¹ÊÞ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ø¥Áー¥º¥¬ー¥Ç¥ó¡Ù¤Î¥Áー¥º¥±ー¥Åù¤ò¤´Äó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ø¥Áー¥º¥¬ー¥Ç¥ó¡Ù¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎ¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡Ø¥Áー¥º¥¬ー¥Ç¥ó¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤·¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤È´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÒÅ¹ÊÞ³µÍ×¡Ó
Àµ¼°Ì¾¾Î¡§¥Áー¥º¥¬ー¥Ç¥ó ¾®ÅÄµÞÄ®ÅÄÅ¹
½êºßÃÏ¡§¢©194-8550 ÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¸¶Ä®ÅÄ6ÃúÌÜ12ÈÖ20¹æ ¾®ÅÄµÞÉ´²ßÅ¹ Ä®ÅÄÅ¹ ÃÏ²¼¿©ÉÊ¥Õ¥í¥¢
¥¢¥¯¥»¥¹¡§¾®ÅÄµÞÀþ¡ÖÄ®ÅÄ±Ø¡×Ä¾·ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～20:30¡¿ÆüÍË¡¦½ËÆü¤Ï20¡§00¤Þ¤Ç¡¡¢¨¾®ÅÄµÞÉ´²ßÅ¹ Ä®ÅÄÅ¹¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ë½à¤º¤ë
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ¡¡¢¨¾®ÅÄµÞÉ´²ßÅ¹ Ä®ÅÄÅ¹¤ÎÅ¹µÙÆü¤Ë½à¤º¤ë
¡Ú¡Ö¥Áー¥º¥¬ー¥Ç¥ó ¾®ÅÄµÞÄ®ÅÄÅ¹¡×¥ªー¥×¥óµÇ°¾¦ÉÊÈÎÇä¡Û
¡¡¡Ö¥Áー¥º¥¬ー¥Ç¥ó¾®ÅÄµÞÄ®ÅÄÅ¹¡×¤Î¥ªー¥×¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥ªー¥×¥óµÇ°¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¤È¤´°ì½ï¤Ë¡¢¡Ö¥Áー¥º¥¬ー¥Ç¥ó ¾®ÅÄµÞÄ®ÅÄÅ¹¡×¤Ø¤¼¤Ò¤´ÍèÅ¹¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£±.¾®ÅÄµÞÄ®ÅÄÅ¹ ¥ªー¥×¥óµÇ°HAPPY BAG¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä
¡¡¡Ø¥Áー¥º¥¬ー¥Ç¥ó¡Ù¿Íµ¤No.1¤Ç¤¢¤ë¡Ö¸æÍÑÅ¡¥Áー¥º¥±ー¥¡×¤È¡¢¿Íµ¤¤Î¾Æ²Û»Ò4¼ï¤ò¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤ËµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Áー¥º¥¬ー¥Ç¥ó¤Ç1ÈÖ¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡Ö¸æÍÑÅ¡¥Áー¥º¥±ー¥¡×¡¢2¼ïÎà¤Î¥Áー¥º¤Î¥³¥¯¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñー¤Î¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿É¤µ¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¸æÍÑÅ¡¥Áー¥º¥¯¥Ã¥ー¡×¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¾Ç¤¬¤·¥Ð¥¿ー¤È¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¾Æ¤¾å¤²¤¿¡Ö¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡×¡¢ÎÉ¼Á¤Ê¥Ð¥¿ー¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¥¶¥¯¥¶¥¯¤È¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¤è¤¦¸ü¤á¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿¡Ö¥¬¥ì¥Ã¥È¥Áー¥º¡×¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤Î´Å¤µ¤È¥Áー¥º¥¯¥êー¥à¤Î±öµ¤¤¬ÀäÌ¯¤Ê¡Ö¥Áー¥º¥é¥ó¥É¥°¥·¥ã¡×¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ã¾¦ÉÊ³µÍ×¡ä
¾¦ÉÊÌ¾¡§¾®ÅÄµÞÄ®ÅÄÅ¹ ¥ªー¥×¥óµÇ°HAPPY BAG
ÈÎÇä²Á³Ê¡§3,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÊÍ½Äê¡Ë
ÈÎÇä¿ôÎÌ¡§100¸Ä
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡§¸æÍÑÅ¡¥Áー¥º¥±ー¥1È¢¡¿¸æÍÑÅ¡¥Áー¥º¥¯¥Ã¥ー¡Ê4ËçÆþ¡Ë1È¢¡¿¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡Ê2¸ÄÆþ¡Ë1È¢¡¿¥¬¥ì¥Ã¥È¥Áー¥º¡Ê2ËçÆþ¡Ë1È¢¡¿¥Áー¥º¥é¥ó¥°¥É¥·¥ã¡Ê5ËçÆþ¡Ë1È¢
¢¨¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤Ï¡¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á1ºÐÌ¤Ëþ¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤ÏÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤òÉÕ¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢ÈÎÇä´ü´ÖÆâ¤Ç¤âÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£².¥Áー¥º¥¬ー¥Ç¥óÆá¿ÜËÜÅ¹¸ÂÄêÈÎÇä¾¦ÉÊ¡ÖÆá¿Ü¥¥ã¥é¥á¥ë¥Áー¥º¥µ¥ó¥É¡×¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä
¡¡¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ð¥¿ー¤È¥¨¥À¥à¥Áー¥º¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢Ë§½æ¤Ê¹á¤ê¤¬¤Ò¤í¤¬¤ë¥ê¥Ã¥Á¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥¯¥Ã¥ー¤Ë¡¢¹á¤Ð¤·¤¯¥íー¥¹¥È¤·¤¿¤¯¤ë¤ß¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÆþ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥á¥ë¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¡¢¥Áー¥º¥¬ー¥Ç¥óÆá¿ÜËÜÅ¹¤Î¤ß¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£Æá¿Ü»º¤ÎµíÆý¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È»Å¾å¤²¤¿¥¥ã¥é¥á¥ë¤Ï¡¢´Å¤¤¹á¤ê¤È¶¯¤¤¥ß¥ë¥¯´¶¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¡¢¥íー¥¹¥È¤·¤¿¤¯¤ë¤ß¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥Ã¥ーÀ¸ÃÏ¤Ë¤ÏÊ´¾õ¤Ë¤·¤¿¥¨¥À¥à¥Áー¥º¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥À¥à¥Áー¥º¤Î¹á¤ê¤È±öÌ£¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¾¦ÉÊ³µÍ×¡ä
¾¦ÉÊÌ¾¡§Æá¿Ü¥¥ã¥é¥á¥ë¥Áー¥º¥µ¥ó¥É
ÈÎÇä²Á³Ê¡§1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë～2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÊÍ½Äê¡Ë
ÈÎÇä¿ôÎÌ¡§100¸Ä
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢ÈÎÇä´ü´ÖÆâ¤Ç¤âÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¸Ë¤ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡1984Ç¯ÁÏ¶È¡£¡Ø¸æÍÑÅ¡¥Áー¥º¥±ー¥¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Áー¥º¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¾Æ²Û»Ò¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¹¤ëÍÎ²Û»Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Áー¥º¥¬ー¥Ç¥ó¡×¤ä¥Á¥ç¥³¥ìー¥È²Û»ÒÀìÌçÅ¹¡Ö¥¨¥Ì¥«¥«¥ª¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡×¡¢¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Ìþ¤·»þ´Ö¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥«¥Õ¥§¡õ¥¬ー¥Ç¥ó¤·¤é¤µ¤®Å¡¡×¤Ê¤É¡¢ÆÊÌÚ¸©¤ÎÆá¿Ü¹â¸¶È¯¾Í¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤ÎÅ¸³«¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÍÎ²Û»Òºî¤ê¤ÈÆÈÁÏÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÍÎ²Û»Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö²¤É÷²Û»Ò¥°¥ê¥ó¥Ç¥ë¥Ù¥ë¥°¡×¡¢¶Ã¤¤Î¿©´¶¤ÈÌ£³Ð¤Ç¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡¢ÅìµþÈ¯¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡Öpurecoco¡¡TOKYO¡Ê¥Ô¥å¥¢¥³¥³¡¡¥Èー¥¥çー¡Ë¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃæ¿´¤Ë·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡[¸Ë¤ä¥Ûー¥à¥Úー¥¸] http://www.kuraya-group.co.jp/
¡Ò±¿±Ä²ñ¼Ò¾ðÊó¡Ó
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¸Ë¤ä
ÀßÎ©¡§1984Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ59Ç¯¡Ë5·î29Æü
ÁÏ¶È¡§1984Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ59Ç¯¡Ë7·î3Æü
½êºßÃÏ¡§ÆÊÌÚ¸©Æá¿Ü±ö¸¶»Ô²¼ÅÄÌî532-171
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ µ×ÊÝÅÄ¡¡Îá
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²Û»ÒÀ½Â¤¤ÈÈÎÇä¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó»ö¶È¤Î·Ð±Ä