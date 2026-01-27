KPS Capital Partners社、Novacel社の支配持分をCompagnie Chargeurs Invest SA社から取得





新会社が表面保護ソリューションのトップメーカーになる

Compagnie Chargeurs Invest SA社が株式を25%保有

ニューヨーク、2026年1月27日 /PRNewswire/ -- 本日、KPS Capital Partners, LP社（「KPS社」）は、新たに設立された関連会社を通じてKPS社がChargeurs Films de Protection SAS社（「Novacel社」または「同社」）の支配持分を取得する正式契約を締結したと発表しました。売却株主の Compagnie Chargeurs Invest SA社（「Chargeurs社」）（ENXTPA:CRI）は、KPSと共に投資を行って同社の株式を25%保有します。取引の財務条件は公開されていません。取引は2026年第2四半期に完了する予定で、通常の完了条件と承認が適用されます。

Novacel社は、建築物の外装、建築物の内装・設備、産業、家電製品、輸送のエンドマーケットにおける表面保護ソリューションのグローバルな大手メーカーです。同社はプロセスフィルム、保護フィルム、テープ、紙、特殊機械など、一連のソリューションを提供しています。 Novacel社はフランスのデヴィルに本社を置き、約700人の従業員を擁してフランス、イタリア、米国で6か所の製造工場と3つの研究開発センターを運営しています。

KPS Mid-Cap Investments社のパートナー兼共同責任者であるPierre de Villeméjane氏は、次のように述べました。「多様な製品ポートフォリオ、広範な地域拠点、最上級の研究開発能力、魅力的な顧客基盤を持ち、差別化された表面保護ソリューションのメーカーであるNovacel社の支配持分を取得できて嬉しい限りです。同社のソリューションは、幅広い用途において顧客の製造工程に不可欠な存在です。私たちは Novacel社の有能な経営陣と協力して、この素晴らしいプラットフォームを構築していくことを期待しています。 Novacel社の強力なブランド力、定評ある研究開発能力、品質へのこだわりをKPS社の戦略的で運用性が高い財務資源と組み合わせると、将来の成長として理想的な基盤をもたらします」

Novacel社のPhilippe Denoix最高経営責任者は、次のように述べました。「卓越した製造実績が証明されたKPS社は、独立企業として次の成長段階に進むNovacel社の次期オーナーとして理想的です。私たちは KPS社と当社の有能なチームと緊密に協力して技術的リーダーシップを拡大し、顧客に大きな価値をもたらす新らたかつ革新的な高品質の製品を提供し続けることを期待しています。KPS社の卓越した製造、業務改善、イノベーションへの取り組みにより、Novacel社の市場における確固たる地位を築き、世界中の顧客とのパートナーシップを強化できるようになります。

Chargeurs社のMichaël Fribourg会長兼最高経営責任者は、次のように述べました。「Novacel社に対するKPS社の戦略的ビジョン、ならびにグローバルな製造・産業事業の経営における証明された実績に魅力を感じました。Chargeurs社はKPS社と共に投資することで、KPS社の指揮のもとで同社の収益成長と価値創造の可能性に対する当社の確信が強調され、表面保護の市場におけるM&Aの増加に重点を置きながら、Novacel社の次の成長段階を推進するためにKPS社との提携を期待しています"

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP社がKPS社の法律顧問を担当し、Rothschild & Coが同社の財務顧問を担当しました。

Novacel社について

Compagnie Chargeurs Invest社について

Compagnie Chargeurs Invest社（ENXTPA:CRI）は産業と金融の混合企業であり、産業とサービスにおけるグローバル・チャンピオンの運営・開発企業、ならびに高付加価値事業の有効なポートフォリオ管理の社風を持つ投資家としての役割を担っています。約100か国で約2,600人の従業員を擁する Compagnie Chargeurs Invest社は、熱心的な支配株主のGroupe Familial Fribourg社の長期的なコミットメントと資産ポートフォリオを頼りにし、市場の主な課題に対応しています。 Compagnie Chargeurs Invest社は、2024年に7億2960万ユーロの収益を達成しました。 Chargeurs社の詳細については、www.chargeurs.comをご覧ください。

KPS Capital Partners社について

KPS社は、関連運用会社を通じて運用資産195億ドル（2025年9月30日現在）に及ぶ一連の投資ファンドであるKPS Special Situations Fundsを運用しています。KPS社のパートナーは、多様な業種（基礎素材、ブランド消費者製品、ヘルスケア製品、高級品、自動車部品、資本設備、一般製造業を含む）の製造企業や産業企業に支配的な株式投資を行うことで、大幅な資本増価を実現するために30年以上専門的に取り組んできました。 KPS社は有能な経営陣と建設的に協力し、事業を改善することで投資家に価値をもたらします。財務レバレッジに主に依存せずに、ポートフォリオ企業の戦略的地位、競争力、収益性を構造的に改善することで、投資リターンを生み出します。 KPS Fund社のポートフォリオ企業の総年間収入は約212億ドルで、21か国で202か所の製造施設を運営し、全世界で直接雇用や共同事業を通じて約55,000人の従業員を擁しています（2025年9月30日現在）。 KPS社の投資戦略とポートフォリオ企業については、www.kpsfund.comをご覧ください。

KPS Mid-Cap社は、中堅企業向け市場の下層への投資に重点を置いています。KPS Mid-Cap社は、KPS社のフラッグシップ・ファンドが30年以上持っている投資機会をターゲットし、投資戦略を活用しています。KPS Mid-Cap社は、KPS社のグローバルなプラットフォーム、評判、実績、インフラ、ベストプラクティス、知識、経験を活用して恩恵を受けます。KPS Mid-Cap社の投資チームは、パートナーのPierre de Villeméjane氏とRyan Harrison氏によって運営され、両者とも経験豊富で有能なプロフェッショナルで構成されるチームを率いています。

