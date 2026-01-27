中京テレビ放送は、2026年2月3日(火)より、久屋大通公園・エディオン久屋広場にて、記念すべき10回目を迎える、東海エリア最大級のラーメンイベント『名古屋ラーメンまつり2026』を開催いたします。

全国から選りすぐりの30店舗が名古屋・栄に大集結。さらに、ラーメンをこよなく愛する俳優『今江大地』さんや、中京テレビの朝を彩る情報番組「あさドレ♪」とコラボした特別な店舗の出店も実現しました。名古屋の冬をラーメンで熱くする、ここでしか味わえない至高の一杯を皆様にお届けします。





名古屋ラーメンまつり2026





■北は北海道から南は九州まで！全国のラーメン店30店舗が名古屋・栄に大集結！

「名古屋にいながらにして、全国のラーメン店の味を楽しめる」ことが本イベント最大の魅力です。全3幕の入れ替え制(各幕10店舗)により、計30店舗が自慢の味を提供します。北海道の濃厚味噌、大阪の背徳系、九州の力強い豚骨など、各地のラーメン店やご当地ラーメンが楽しめます。





【北海道】札幌麺部屋 綱取物語「横綱チャーシューと炙り角煮の札幌濃厚味噌」





【東京】MENクライ 「もちもち極太まぜそば-信玄鶏醤油岩中豚吊るし焼きチャーシュー-」





【大阪】 麺屋きん次郎「～マシ系～濃厚背脂極豚ラーメン」





【和歌山】中華そば丸田屋「和歌山・豚骨醤油中華そば」





【広島】尾道ラーメン喰海「本場地元の尾道ラーメン」





【福岡】拉麺 久留米 本田商店「元祖とんこつ！『濃厚・熟成・呼び戻し』久留米ラーメン！」





■俳優「今江大地」×「らぁめん登里勝」の奇跡のコラボ店舗誕生！

食通たちを唸らせる三重県桑名市の名店「らぁめん登里勝」と芸能界屈指のラーメン通として知られる俳優「今江大地」さんによる限定メニューが登場します。試作を重ねてこだわり抜いた「今江大地プロデュース」の限定メニュー。ラーメン愛が詰まった、見た目も味も究極の一杯は、必食です。





【三重】今江大地×らぁめん登里勝「はまぐりと京鴨出汁のプレミア醤油らぁめん」





【三重】今江大地×らぁめん登里勝「はまぐりと京鴨出汁のプレミア醤油らぁめん」





「らぁめん登里勝」が誇る繊細なはまぐり出汁に、今江さんの故郷・京都の京鴨出汁が溶け合う至高のスープ。大の醤油好きの今江さんが厳選したこだわり醤油を合わせ、深みとキレを追求しました。

綺麗で整った麺線に、トッピングには、旨味溢れる豚チャーシューと鴨チャーシューが華を添える一杯です。





＜今江大地さんコメント＞

はじめまして！ラーメン大好き今江大地です。この度、名古屋ラーメンまつり2026にて、登里勝さんとコラボラーメンを出します。登里勝さんの良さと僕の良さをかけ合わせた、僕たちにしか出せないラーメンを作りました。正直にめっちゃ美味しいです。ぜひ味わってください！





今江大地





今江大地(いまえ だいち)

数多くの舞台や映像作品で主演・出演を重ね、2026年2月には主演舞台『パイロット』の開幕を控える実力派俳優。表現者として第一線で活動する傍ら、無類のラーメン好きが高じて専門番組や雑誌への出演、メニュー監修まで手掛ける等、ラーメンに対する溢れる情熱と知識でもファンを魅了している。









■朝を彩る情報番組「あさドレ♪」× 「麺家獅子丸」の夢のコラボ店舗誕生！

名古屋の朝を彩る情報番組「あさドレ♪」と洋をコンセプトにトレンドや旬の食材を取り入れたらぁめんを提供する「麺家獅子丸」が、夢のタッグを結成！ラーメンまつりでしか味わえない渾身のコラボラーメンが、第1幕に限定出店します。





【愛知】麺家獅子丸「トマトと名古屋コーチンのぱいたんらぁめん 地産野菜とほうれん草入り自家製麺 ～あさドレ♪コラボ特別ver.～」





【愛知】麺家獅子丸「トマトと名古屋コーチンのぱいたんらぁめん 地産野菜とほうれん草入り自家製麺 ～あさドレ♪コラボ特別ver.～」





名古屋コーチンの深いコクにトマトの爽やかな旨味を贅沢に掛け合わせた至極の一杯。丼の中に描かれるのは、番組キャラクター「あさドレ♪ちゃん」を象徴する鮮やかな四色のコントラスト。しっとりとしたピンクの豚チャーシュー、地産野菜の甘みを凝縮した赤いローストトマト、黄色のれんこんチップ。それらを、鮮やかな緑色が目を引く風味豊かなほうれん草入り自家製麺が一つにまとめ上げます。見た目でも楽しめる究極のコラボレーションを、ぜひ心ゆくまでご堪能ください。





あさドレ♪





あさドレ♪MC：中川萌香(中京テレビアナウンサー)





あさドレ♪

月～金 あさ5時50分から放送中！ MC：中川萌香(中京テレビアナウンサー)

「おはようのきっかけ、ここにあります」をコンセプトに、地元のニュース・スポーツ情報・天気・交通情報など、忙しい朝の時間帯でも家族で話したくなるような最新情報をお届け！









■開催概要

催事名 ：名古屋ラーメンまつり2026

開催期間：＜第1幕＞2026年2月3日(火)～8日(日)

＜第2幕＞2026年2月10日(火)～15日(日)

＜第3幕＞2026年2月17日(火)～23日(月・祝)

※2月9日(月)、16日(月)は入替休日

時間 ：10：30～20：30(ラストオーダー20：30)

※各幕最終日(2月8日、15日、23日)は10：30～18：00

(ラストオーダー17：45)

場所 ：久屋大通公園 エディオン久屋広場(愛知県名古屋市中区栄3丁目65)

料金 ：入場無料

ラーメンチケット 1,000円(会場販売・当日券) ※前売券は950円

主催 ：中京テレビ放送株式会社

協賛 ：株式会社オープンハウス、株式会社真誠、

株式会社セブン-イレブン・ジャパン、大正製薬株式会社、

日清食品株式会社、日本たばこ産業株式会社、

プレミアムウォーター株式会社、株式会社マンナンライフ、

株式会社DREAMBEER









■公式サイト

https://www.ctv.co.jp/nagoya-ramen/









■公式SNS

公式X： @ramen_since2015

https://x.com/ramen_since2015





公式Instagram： ＠nagoya_ramen_matsuri

https://www.instagram.com/nagoya_ramen_matsuri