ラナ エンタテインメント株式会社(本社：東京都品川区、代表取締役社長：西村元希)は、ENDLESS SPORTSのマシンをモデルとした、『トミカ ENDLESS SPORTS #003 トヨタ GR 86』&『トミカ ENDLESS SPORTS #013 トヨタ GRヤリス』 の予約受付を、応援型通販サイトサポルト店舗にて、2026年1月23日(金)17時から開始をいたします。





タイトルバナー





ENDLESS SPORTS トヨタ GR 86 & GRヤリス のオリジナル「トミカ」(発売元：株式会社タカラトミー)が登場！！

本商品はENEOSスーパー耐久シリーズEmpowered by BRIDGESTONEにてENDLESS SPORTSからST-4クラスにシリーズ参戦中の競技車両「ENDLESS SPORTS 3号車 GR 86」、そしてST-2クラスにシリーズ参戦中の競技車両「ENDLESS SPORTS 13号車 GRヤリス」をモチーフとしており、タンポ＆UV印刷の技術によって再現された細かなグラフィックやスポンサーロゴなど、ディテールにこだわった仕上がりとなっています。





トミカ本来の軽く押すだけで良く走る走行性能はお子様にはもちろん、大人のコレクター心も擽る完成度となっています。人気商品のため、お見逃しなく！





商品の発売は2026年4月上旬～2026年5月下旬頃を予定しており、直接のご購入は「ENDLESS SPORTS」が参戦している競技カテゴリー※での物販会場や、国内各地のサーキット会場で行われる自動車関連イベントのほか、ラナ エンタテインメントが運営する応援・通販ECサイト「サポルト( https://www.supporto.click/ )」を予定しています。





※2026年もスーパー耐久シリーズに参戦予定。年間スケジュールはチームの公式発表をお待ちください。









■商品画像

トミカ ENDLESS SPORTS #003 トヨタ GR 86





GR 86 開発中サンプル画像





■商品画像

トミカ ENDLESS SPORTS #013 トヨタ GRヤリス





GRヤリス 開発中サンプル画像





■実車

ENDLESS SPORTS 3号車 GR 86

GR 86 実車画像1

GR 86 実車画像2

GR 86 実車画像3





ENDLESS SPORTS 13号車 GRヤリス

GRヤリス 実車画像1

GRヤリス 実車画像2

GRヤリス 実車画像3





■ENDLESS SPORTS





ENDLES SSPORTSバナー





エンドレスグループの始まりは1986年、自社でブレーキパッドの製造及び販売を始めました。創業当時からモータースポーツを通して商品開発を行い、その技術を基にロードユーザーやサーキットユーザーの方々へ商品をお届けしています。現在も開発の舞台として、N1耐久レース(現スーパー耐久シリーズ)へ開幕初年度より参戦し、活動を続けています。





ENDLESS SPORTS 公式： https://www.endless-sport.co.jp/





■ラナ エンタテインメント株式会社





ラナ エンタテインメント企業ロゴ





ラナ エンタテインメント株式会社は、1994年からモータースポーツのプロデュース活動を行い、ウルトラマンレーシングチームをはじめ、阪神タイガースレーシングチームやDisney/Pixarの人気アニメーション作品、トイストーリーやカーズといったキャラクターをモチーフにモータースポーツとのプロモーションタイアップを実現し、多くの注目を集めてきた。2010年より『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』とプロモーションタイアップしたレーシングチーム「エヴァンゲリオンレーシング」を結成し、現在も活動を続けている。2025年には老舗ミニカーブランド「EBBRO」の商標を取得し、リブランディング計画を進行している。









■トミカについて

「トミカ」(発売元：株式会社タカラトミー)は、1970年に日本初の手のひらサイズの国産車ダイキャスト製ミニカーシリーズとして発売されました。

今では3世代にわたり愛されています。現在までに、国内外累計10,000種以上の車種を発売、累計販売台数は10億台。





公式サイト： https://www.takaratomy.co.jp/products/tomica/









■取扱い店舗





サポルトバナー





プロジェクト応援型通販サイト“サポルト”： https://supporto.click/









■商品概要





トミカ ENDLESS SPORTS #003 トヨタ GR 86





品 名 ： トミカ ENDLESS SPORTS #003 トヨタ GR 86

カラー ： ブルー

コード ： 4904790629884

外 箱 ： 80×40×27mm

素 材 ： 亜鉛合金、ABS、MABS

製造元 ： 株式会社タカラトミーアーツ

販売元 ： ラナ エンタテインメント株式会社

価 格 ： 1,500円(税込)

対象年齢： 3歳以上









トミカ ENDLESS SPORTS #013 トヨタ GRヤリス





品 名 ： トミカ ENDLESS SPORTS #013 トヨタ GRヤリス

カラー ： ブルー

コード ： 4904790629891

外 箱 ： 80×40×27mm

素 材 ： 亜鉛合金、ABS、MABS

製造元 ： 株式会社タカラトミーアーツ

販売元 ： ラナ エンタテインメント株式会社

価 格 ： 1,500円(税込)

対象年齢： 3歳以上









2025 (C)ENDLESS SPORTS (C) TOMYTOMY