KPMGジャパン、ブラインドサッカートップリーグ「LIGA.i2025」最終節を協賛

KPMGジャパン

NPO法人日本ブラインドサッカー協会（理事長 金子久子、以下JBFA）とKPMGジャパン（東京都千代田区、共同チェアマン 山田裕行、知野雅彦）は、ブラインドサッカーのトップリーグ「LIGA.i2025」の最終節（第3節）において、KPMGジャパンが節冠スポンサーを務めることをお知らせします。

最終節は2026年2月23日（月・祝）に横浜武道館（神奈川県横浜市）で開催され、4年目を迎えたリーグを締めくくる試合として、白熱した戦いが期待されます。当日は会場にて、キャラクターによるグリーティングイベント、チアリーディングによるハーフタイムショー、ミニコンサート、テレビ神奈川「猫のひたいほどワイド」との連動企画、来場者参加型イベントなど、トップリーグをよりお楽しみいただけるコンテンツをご用意いたします。

KPMGジャパンは、JBFAとのパートナーシップを通じて、IDE（Inclusion, Diversity, Equity）の理念に基づき、スポーツを通じたインクルーシブな社会の実現に向けた取り組みを進めています。昨年度は、リーグの価値を「競技性」「興行性」「組織性」の3軸で整理したIDE共創マップをJBFAと共同で制作し、トップリーグ「LIGA.i」が社会に果たす役割を可視化しました。4年目となる今シーズンは、これまでの取り組みをさらに深化させ、価値共創の輪を広げていきます。

「LIGA.i ブラインドサッカートップリーグ2025」大会概要

大会名：KPMG LIGA.i ブラインドサッカートップリーグ2025 第3節（最終節）

日程：2026年2月23日（月・祝）

会場：横浜武道館（神奈川県横浜市）

出場チーム：品川CC パペレシアル／free bird mejirodai／埼玉T.Wings／buen cambio yokohama

主催：NPO 法人日本ブラインドサッカー協会

特別共催：品川区（第1節）

節タイトルスポンサー：KPMG ジャパン（第3節）

大会特設 HP：https://liga-i.b-soccer.jp/

チケット購入方法

詳細は以下のページよりご確認ください。

https://liga-i.b-soccer.jp/tickets

■NPO法人日本ブラインドサッカー協会理事長 金子 久子のコメント

LIGA.i ブラインドサッカートップリーグが4年目を迎える本年も、KPMGジャパンに第3節の節冠スポンサーとしてご支援いただけることに、心より感謝申し上げます。KPMGジャパンからは、日本代表ユニフォームスポンサー、ブラインドサッカー男子日本代表スポンサー、JBFAパートナーとしての支援をいただき、長きにわたり協働してきましたが、近年ではIDEの理念のもと、LIGA.iの価値や役割を社会に可視化する取り組みも共に推進してきました。LIGA.iは、競技としての魅力はもちろんのこと、多様な人々が出会い、互いの力を認め合う場でもあり、また「視覚障がい者と健常者が当たり前に混ざり合う社会」を体現する場でもあります。このリーグを通じて、インクルーシブで豊かな社会づくりに向けた共創の輪がさらに広がっていくことを願っています。

リーグ制覇チームが確定する今節へ、引き続きご期待ください。

■KPMGジャパン 共同チェアマン 山田 裕行／知野 雅彦のコメント

LIGA.i 2025は試合を重ね、いよいよ第3節を迎えます。KPMGジャパンは、選手・ファン・日本ブラインドサッカー協会（JBFA）の皆様と共に大会を支援できることを光栄に思います。11年にわたるパートナーシップの中で、昨年度はJBFAとともにリーグの価値を「競技性」「興行性」「組織性」で整理した「IDE共創マップ」を制作し、インクルーシブな社会への道筋を示しました。IDE（Inclusion, Diversity, Equity）の理念は、JBFAの「混ざり合う社会」というビジョンと深く共鳴しています。KPMGジャパンは、JBFAの理念およびLIGA.iの大会理念に強く共感し、選手・チームを全力で応援してまいります。第3節がさらなる感動と前向きな変化をもたらすことを心より期待しています。

NPO法人日本ブラインドサッカー協会について

JBFAは、ブラインドサッカー及びロービジョンフットサルを統括する中央競技団体で、「視覚障がい者と健常者が当たり前に混ざり合う社会の実現」をビジョンに掲げ活動しています。競技普及・強化活動と並行して、競技特性を活かした健常者向けのダイバーシティ教育プログラムを展開しています。2018年度朝日スポーツ賞受賞。詳しくは、JBFAホームページ（http://www.b-soccer.jp）をご覧ください。

KPMGジャパンについて

KPMGジャパンは、KPMGインターナショナルの日本におけるメンバーファームの総称であり、監査、税務、アドバイザリーの3つの分野にわたる11のプロフェッショナルファームによって構成されています。

クライアントが抱える経営課題に対して、各分野のプロフェッショナルが専門的知識やスキルを活かして連携し、またKPMGのグローバルネットワークも活用しながら、価値あるサービスを提供しています。

日本におけるメンバーファームは以下のとおりです。

有限責任 あずさ監査法人、KPMGアドバイザリーホールディングス株式会社、KPMGコンサルティング株式会社、株式会社 KPMG FAS、株式会社KPMG Forensic & Risk Advisory、KPMGあずさサステナビリティ株式会社、KPMGヘルスケアジャパン株式会社、株式会社 KPMG Ignition Tokyo、株式会社 KPMGアドバイザリーライトハウス、KPMG税理士法人、KPMG社会保険労務士法人