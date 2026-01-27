【Bunkamura Gallery 8/】可愛いだけじゃない、“クセ強”すぎて愛おしいぬいぐるみたちが集合！『チルっと、モフっと Weird buddies！』2月1日(日)より開催！

チルっと、モフっとWeird buddies！

株式会社東急文化村

会期｜2026年2月1日(日)～2月15日(日)

会場｜Bunkamura Gallery 8/ (渋谷ヒカリエ8階 渋谷駅直結)

営業時間｜11:00～20:00

会期中無休・入場無料

ぬいぐるみ界にも個性爆発の時代がやってきた！

詳細を見る :https://www.bunkamura.co.jp/gallery/exhibition/260201weirdbuddies.html

本展では、可愛いだけじゃない、クセ強すぎて愛おしいぬいぐるみたちを創りだす5名のアーティストをご紹介。

日常にある景色や植物などのモチーフを、どこかパンキッシュで生命力溢れる作品へと昇華させる、大原舞。ユーモラスなフォルムと、個性豊かな性格を持つ愛らしいキャラクターたちを変幻自在に生み出す、代田柚月。人形の柔らかく躍動感のあるポージングと独自のタッチで文字や数字を表現する、土屋さやか。どこかでみたようなキャラクターをモチーフに、思わず脱力してしまうようなユルいぬいぐるみを作り出す、長谷川有里。陶器×モフモフの新しい組み合わせで、不思議な知的生命体「ちゅぴ」に命を宿すユニット、group chupi?。

現代を生き抜く大人たちのために作られた、ユニークでスパイス盛り盛りのぬいぐるみたちは、私たちの日常に癒しとチルと刺激を与えてくれるはず。今年のバレンタインは、他でもない自分自身へ愛情たっぷりなプレゼントを！ あなただけの最高にweirdなバディを見つけよう！

出展作家プロフィール

大原舞「NATARIE Dream net」大原舞

日常にある景色や植物などをモチーフに、様々な技法で作品を制作。

日々出会う景色のカケラを繋ぐようにして、大原にとっての「特別」を表現しているという作品はどれも、彼女が醸し出す独特の雰囲気が一貫されており、技法や形態等のジャンルを超えて観る者を魅了する。

代田柚月「全てを得る生き物」代田柚月

女子美術大学4年在学。コロナ禍をきっかけに縫いぐるみを制作。お家に迎えてくださる方それぞれの変幻自在な存在になることを願っています。

【主な展示】

2024年 個展「Look Me」（ CAFE COYOI）

2025年 個展「Unknown friends」（夜長堂）

など

土屋さやか「LOVE」土屋さやか

1980年 福島県いわき市生まれ。2005年 武蔵野美術大学 造形学部 卒業。

【主な展示】

2024年「土屋さやか 造形展 おどる Rongo Rongo」

2025年「土屋さやか 造形展 LUCKY NUMBER」（STRIPED HOUSE GALLERY 東京・六本木）

など

長谷川有里「ハンバーガー」長谷川有里

1978年 三重県生まれ。

近年、東京を中心にぬいぐるみ等を使った展示、インスタレーションを行う。

【主な展示】

2023年 個展「This Is Not What I Thought」（UTRECHT 東京）

2024年 個展「It's not big deal」（亀戸アートセンター 東京）

など

group chupi?group chupi?

北海道出身の「めめ きら」と「杉原潤一」によるアートユニット。「ちゅぴ」という架空の生き物を作っている。ちゅぴ語で「ちゅぴ」とは「人間」という意味である。

【主な展示】

2024年 個展「WHAT’S CHUPI?」（Gallery犬養 札幌）

2025年 個展「WHAT’S CHUPI?vol.2 Poi Poi Work」