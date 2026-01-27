津南醸造、「第60回スーパーマーケット・トレードショー2026」に出展決定。ブランド米である魚沼産コシヒカリを用いたプレミアテーブルライス日本酒『GO GRANDCLASS』を紹介。

津南醸造株式会社

津南醸造株式会社（本社：新潟県中魚沼郡津南町、代表取締役：鈴木健吾）は、2026年2月18日（水）から20日（金）まで幕張メッセ全館にて開催される「第60回スーパーマーケット・トレードショー2026（SMTS2026）」に出展することをお知らせいたします。

スーパーマーケット・トレードショーは、全国のスーパーマーケットを中心とした食品流通業界の最新情報が集結する国内最大級の商談展示会であり、今回は記念すべき第60回の開催となります。

津南醸造ブースでは、魚沼産コシヒカリを100％使用したプレミアムライン「GO GRANDCLASS」 をはじめ、「GO」シリーズ各種など、津南の雪国テロワールと先端的な醸造思想が融合した日本酒を展示・紹介いたします。

「GO」シリーズは、従来の日本酒の枠にとらわれず、現代の食卓やライフスタイルに寄り添うことを目的に開発されたブランドであり、国内外で高い評価を得ています。本展示では、商品コンセプトや味わいの特徴に加え、津南醸造が取り組む持続可能な酒造りや、地域資源を活かしたものづくりの思想についても発信してまいります。

津南醸造は本展示会を通じて、全国の小売業・卸売業・外食産業の皆さまとの新たな出会いを創出し、日本酒の新しい価値提案と販路拡大を目指してまいります。

ご来場の際は、ぜひ津南醸造ブースへお立ち寄りください。

【出展概要】

展示会名：第60回スーパーマーケット・トレードショー2026（SMTS2026）

会期：2026年2月18日（水）・19日（木）・20日（金）

10:00～17:00（最終日は16:00まで）

会場：幕張メッセ 全館

主催：一般社団法人 全国スーパーマーケット協会

入場：事前登録制

津南醸造のブース： 小間番号 1-106

展示予定の内容

GO GRANDCLASS / GO TERRACE は、日本を代表するプレミアム・テーブルライスである魚沼産コシヒカリ（飯米）を100％使用して醸した日本酒です。

食卓で最も評価される「飯米」だからこそ生まれる、米本来の旨味 酒米では出せない、ふくよかで立体的な味わい 雪国・津南の超軟水が引き出す、雑味のないクリアな後口。

「飯米で、ここまでの日本酒ができるのか」その驚きこそが、最大の価値です。

GO GRANDCLASS｜食用米日本酒の最高峰

GO GRANDCLASS は、魚沼産コシヒカリのポテンシャルを極限まで引き出した津南醸造のフラッグシップ日本酒です。

・ 飯米由来の濃密で上質な旨味

・ 国内外で評価される完成度

・ ギフト、ハレ需要、高付加価値売場に最適

「プレミアム 日本酒」「コシヒカリ 日本酒」を探す層に、明確に刺さる一本です。

GO TERRACE｜テーブルに寄り添うプレミアム日本酒

GO TERRACE は、同じく魚沼産コシヒカリ100％を使用しながら、“食卓で楽しむプレミアム日本酒”として設計されたラインです。

・ワイングラスで楽しめるモダンな酒質

・食事との相性を重視した設計

・高価格帯だが日常に届くプレミアム

プレミアム・テーブルライスの思想を、そのまま日本酒に落とし込んだ存在です。

津南醸造について

豪雪地の秘境にある津南醸造の酒蔵

津南醸造株式会社は、新潟県中魚沼郡津南町に本社を構える日本酒を生産する酒蔵で日本有数の豪雪地帯に位置し、標高2,000m級の山々から湧き出る天然水を仕込み水として活用しています。「Brew for Future～共生する未来を醸造する～」をブランドコンセプトに、地元産の酒米「五百万石」や「魚沼産コシヒカリ」を用いた酒造りを行っています。2025年には、醸造技術を競う「越後流酒造技術選手権大会」で、新潟県知事賞（第1位）を受賞しました。

津南醸造のWebページ： https://tsunan-sake.com/