全世界で累計1,500万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、2026年1月27日(火)にリアル脱出ゲーム池袋店がオープン1周年を迎えることを記念し「1周年記念大感謝スペシャルキャンペーン~いけいけイケ袋！~」を開催いたします。

★キャンペーン詳細：https://www.scrapmagazine.com/news/ikeikeikebukuro/

リアル脱出ゲーム池袋店は、マンションの1室ほどの空間に仕掛けられた謎を協力して解き明かす「ルームサイズ」のリアル脱出ゲームをいつでも遊べる店舗として、2025年1月にグランドオープンいたしました。一面青い部屋からの脱出を目指す『Escape from The BLUE ROOM』や、さまざまなアイテムを駆使してミッションに挑む『アイテムだらけの部屋からの脱出』など、関東では同店でしか体験できない多彩な世界観のイベントを展開し、多くの方にご来場いただいております。

そんな池袋店が2026年1月27日(火)をもってオープン1周年を迎えることを記念して、「1周年記念大感謝スペシャルキャンペーン~いけいけイケ袋！~」の開催が決定。2026年1月27日(火)から2026年3月1日(日)の期間中、ご来店いただいた方全員に、オリジナルデザインのポチ袋「イケ袋」をプレゼントいたします。池袋店のシンボルであるフクロウのイラストをあしらったポチ袋の中には「1st Anniversary Gift Pass」を封入。次回、池袋店でイベントに参加する際にギフトパスをご提示いただくと、ご本人様だけでなく、同伴されるグループの皆様全員に500円が返ってきます。再び仲間と集まるきっかけや、新たなリアル脱出ゲームへの挑戦を後押しするキャンペーンとして、皆様のご来場をお待ちしております。

ぜひお誘い合わせのうえ、この節目の機会にリアル脱出ゲーム池袋店でしか味わえない物語体験をお楽しみください！

『1周年記念大感謝スペシャルキャンペーン~いけいけイケ袋！~』 概要

◼︎キャンペーン概要2026年1月27日(火)から2026年3月1日(日)の期間中、リアル脱出ゲーム池袋店のイベントにご参加いただいた方全員に、特製ポチ袋「イケ袋」と「1st Anniversary Gift Pass」をプレゼントいたします。「1st Anniversary Gift Pass」を次回イベント参加時に受付にてご提示いただくと、一緒にお申し込みいただいたグループ全員に、その場で500円をキャッシュバックいたします。

◼︎配布、使用対象イベント『Escape from The BLUE ROOM』『アイテムだらけの部屋からの脱出』『鍵だらけの部屋からの脱出』『十人の憂鬱な容疑者』『謎の部屋からの脱出』リアル脱出ゲーム×名探偵コナン『チョコレート殺人事件』(聞き込み編、現場検証編、脱出編)『漂流した救命ボートからの脱出』『誘拐された部屋からの脱出』『池袋謎解き街歩き』※イベント受付時、レジにてプレゼントをお渡しします。※『池袋謎解き街歩き』は、リアル脱出ゲーム池袋店で謎解きキットの購入、引き換えをした方のみ対象となります。

◼︎「1st Anniversary Gift Pass」プレゼント期間2026年1月27日(火)～2026年3月1日(日)

※「1st Anniversary Gift Pass」の有効期限は、お渡しした日から3カ月以内です。※「1st Anniversary Gift Pass」は前売券／当日券いずれにもご利用いただけます。※「1st Anniversary Gift Pass」は1枚につき1回限り有効です。※「1st Anniversary Gift Pass」は他の割引との併用はできません。※リアル脱出ゲーム池袋店で開催中のイベントが対象です。他店舗で開催しているイベントではご利用いただけません。

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されている。07年に初開催して以降、現在までで1,500万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。

※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。

☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営しています。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行ない、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。

☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine