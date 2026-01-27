洗うたび、なめらかでハリのある肌へ『hadakara 美肌プレミアム モイストボディケアソープ』誕生
ライオン株式会社（代表取締役兼社長執行役員：竹森 征之）は、お風呂あがりも保湿感が続く「うるおい密着ヴェール処方」で、洗うたび、なめらかでハリのある肌へ導く『hadakara 美肌プレミアム モイストボディケアソープ』を2026年4月8日（水）から全国にて新発売いたします。
併せて、『hadakara』ブランドをリステージし、「洗うたび、お風呂あがりもうるおう肌へ導くボディケアソープ」として、メッセージやパッケージを一新します。
・「うるおい密着ヴェール処方」で、お風呂あがりも全身に保湿成分がとどまり、洗うたび、なめらかでハリのある肌へ導く『hadakara 美肌プレミアム モイストボディケアソープ』を新発売
・美容液成分として注目されているシルクペプチド(※1)とコラーゲン(※2)のWペプチド成分を配合
・シルクローズとムスクの優雅な香り
・同時に、『hadakara』シリーズ全体をブランドリステージ。「洗うたび、お風呂あがりもうるおう肌へ」を共通のメッセージとし、ニオイやニキビ、肌荒れなど、目的により選びやすい多様なラインアップに
（※1）加水分解シルク（基剤）
（※2）加水分解コラーゲン（基剤）
１．発売の狙い
近年、美容カテゴリでは特定の成分に着目して購入する“成分買い”のトレンドが継続していると共に、フェイスケアのように頭や身体の肌ケアを行う“スキニフィケーション”がグローバルトレンドになっています。当社調査でも、8割の人が、「ボディソープはスキンケアの１つだと思う（79％）」と回答し(※3)、ボディソープに対してもスキンケア機能を期待する傾向が見られます。
そこでこの度、お風呂あがりも保湿感が続く「うるおい密着ヴェール処方」により、洗うたび、なめらかでハリのある肌へ導く『hadakara 美肌プレミアム モイストボディケアソープ』を新発売します。シルクペプチド(※1)と、コラーゲン(※2)のWペプチド成分を配合。上品なローズに、リラックス感のあるセダーウッドとなめらかなムスクが織りなす香りで、優雅なお風呂時間を演出します。
さらに、発売10周年を迎える本年、『hadakara』シリーズ全体をブランドリステージします。入浴後の肌は入浴前と比べて急激に乾燥することが明らかになっており(※4)、当社が実施した調査でも、身体の乾燥が気になるタイミングの第1位は「入浴後（42％）」でした（※5）。最も乾燥が気になるお風呂あがりの肌もケアでき、保湿を共通のメッセージとして、目的により選べる多様なラインアップを取り揃え、”肌から”寄り添ってまいります。
（※3）25～69歳の保湿効果を重視しボディソープを使用している女性n=2,500（2025年4月実施）
7段階の質問に対する、TOP3「非常にそう思う」「かなりそう思う」「ややそう思う」の割合
（※4）お風呂あがりに感じる肌の乾燥は入浴中のなにげない習慣が原因だった？ | Lidea(リディア) by LION
（※5）20～69歳女性n=1,000（2024年12月実施）
２．発売日・地域 2026年4月8日（水） 全国
３．商品名・容量・価格
４．商品特長
＜2品共通＞
（１）hadakara独自の「うるおい密着ヴェール」
すすぎ時に保湿成分が肌に密着しやすいヴェールに変化し、洗うたび、なめらかでハリのある肌へ導きます。
（２）シルクペプチド(※1)とコラーゲン(※2)のWペプチド成分を配合
（３）シルクローズ＆ムスクの香り
上品なローズにリラックス感のあるセダーウッドとなめらかなムスクが織りなす、お風呂時間を優雅にする香りです。
（４）濃密泡がパックのように全身を包み込み、汚れをしっかり落とす
しっとりうるおうのに、さっぱりした洗いあがりです。
（５）家族で使える
子どものデリケートな肌にも使えます。
＜泡タイプのみ＞
（１）3mlポンプを採用
1プッシュ毎に、きめ細かい濃密泡がたっぷりと出てきます。
（２）ヘタりにくい泡が、洗っている間にもこもこ増え全身に広がる
５．製品ラインアップ
□が本リリースの新製品
左から
◆hadakara モイストボディケアソープ（レギュラータイプ）
＜肌の乾燥が気になる方へ＞
「うるおい密着ヴェール処方」で、洗うたび、お風呂あがりもうるおう肌へ導く。
『hadakara モイストボディケアソープ 泡タイプ フローラルブーケの香り』
『hadakara モイストボディケアソープ 泡タイプ クリーミーソープの香り』
『hadakara モイストボディケアソープ 液体タイプ フレッシュフローラルの香り』
『hadakara モイストボディケアソープ 液体タイプ リッチソープの香り』
◆『hadakara 薬用デオドラント モイストボディケアソープ』(※6)
＜ニオイやニキビが気になる方へ＞
殺菌有効成分IPMP(※7)配合で、ニオイやニキビを防ぎながら、洗うたび、全身クリアな肌へ導く。
（※6）（医薬部外品）販売名：ハダカラ 泡ボディソープLa
（※7）イソプロピルメチルフェノール
◆『hadakara 薬用ピュアマイルド モイストボディケアソープ』(※8)
＜子供と一緒に使いたい方へ＞
・有効成分グリチルリチン酸ジカリウム配合で肌あれを防ぎながら、「うるおい密着ヴェール処方」で全身にうるおいを与え、洗うたび、すこやかな肌へ導く。
・アミノ酸系洗浄成分配合。低刺激処方。大人から子供まで使えます。赤ちゃんテスト(※9)、敏感肌テスト済み(※10)。
（※8）（医薬部外品）販売名：ハダカラ 泡ボディソープJa
（※9）生後6ヵ月以降
（※10）すべての方に肌トラブルが起きないというわけではありません。
