U-GAKU運営の株式会社Crepity、留学・ワーホリ後キャリア支援の株式会社Jスタイルズと業務提携

株式会社Crepity

留学プログラム「U-GAKU（ユーガク）」を運営する株式会社Crepity（本社：東京都、代表取締役：生雲勝之、以下Crepity）は、留学及びワーキングホリデー後のキャリア支援サービス「ワーホリキャリア.com」を運営する株式会社Jスタイルズ（本社：東京都、代表取締役：平渡淳一、以下Jスタイルズ）と、留学・ワーホリ前後のキャリア支援強化を目的とした業務提携を締結しました。

本提携により、U-GAKUの留学・英語研修プログラムを通じて語学力や国際経験を身につけた参加者が、留学・ワーホリを終えて帰国後のキャリア形成までを一貫して相談・支援できる体制が整います。

＜関連サービスページ＞

U-GAKU：https://u-gaku.jp/

U-GAKU 国内ワーホリ：https://u-gaku.jp/workingholiday/

ワーホリキャリア.com：https://worholicareer-recruit.com/

〇提携の背景

U-GAKUは、国内外英語研修・留学プログラムを通じて、「英語を使える」だけでなく「人生が変わる」機会の提供を目指してきました。

そんな中で近年、留学やワーキングホリデーを経験した若者の間で、

「海外で培った英語力や異文化理解を、帰国後の仕事に活かしたい」

「せっかくの留学経験が、就職活動でうまく評価されない」

といった声を多く聞きます。

一方で企業側でも、グローバル対応人材への需要は高まっています。調査では、英語を重要スキルと捉える企業・団体が82.6%にのぼり、67.0%が今後の強化が必要と回答しています。さらにインバウンドは2024年に年間3,686万人（過去最高）まで回復し 、観光の受け皿となる宿泊業では人手不足が顕著で、常に人手不足とする施設も約2割存在します。その結果、インバウンド・観光・海外営業・グローバル人材領域において、即戦力人材の確保が大きな課題となっています。（出典：日本政府観光局、観光庁、IIBC）

こうした課題を解決するため、英語力・国際経験を育てる「U-GAKU」と、ワーホリ・留学後のキャリアに特化した支援を行う「Jスタイルズ」が連携し、留学前から留学後までを見据えた包括的な支援体制を構築します。

〇サポートの流れ

U-GAKUは、国内外での留学・英語研修プログラムを通じて、学生・若手人材の英語力向上や国際経験の機会を提供してきました。一方、株式会社Jスタイルズは、「ワーホリキャリア.com」を通じて、留学・ワーキングホリデー経験者に特化した求人紹介やキャリア支援を行っています。

本提携により、両社の強みを生かし、英語学習・海外経験の獲得から、その経験を活かした就職・キャリア形成までを一連の流れとして支援する体制を構築します。具体的なサポートの流れは以下の通りです。

〇株式会社Jスタイルズ 会社概要

- １. U-GAKUの留学・英語研修プログラムに参加参加者はU-GAKUの国内留学・海外留学プログラムを通じて、英語力の向上と実践的な国際経験を身につけます。- ２. U-GAKUスタッフとの進路・キャリア相談留学期間中または修了後、U-GAKUスタッフが参加者の希望や適性、将来像をヒアリングし、留学経験を踏まえたキャリアの方向性について相談を行います。- ３. Jスタイルズ（ワーホリキャリア.com）への連携・紹介留学・ワーホリ経験を活かした就職や転職を希望する参加者については、Jスタイルズと連携し、「ワーホリキャリア.com」へとつなぎます。- ４. Jスタイルズによる求人紹介・キャリア支援Jスタイルズが保有する、英語力や海外経験を評価する企業の求人紹介や、キャリアカウンセリング、転職サポートを通じて、参加者の次のステップを支援します。

会社名：株式会社Jスタイルズ

会社URL：https://j-styles.co.jp/

サービスサイト：https://worholicareer-recruit.com/

事業内容：ワーホリ、留学、海外経験者に特化したキャリアサポート及び採用支援（人材紹介・求人広告）、グローバルキャリアに関するセミナー、イベントの企画運営

〇「U-GAKU」とは

◆概要

U-GAKUは、「本当の自分を知り、自分の生きたい人生を。」をミッションに、「U-ENGLISH LESSON」と「U-LIFE LESSON」の2つのレッスンを通して、英語力の向上はもちろんのこと、英語学習及び今後の人生の目標設定までサポートし、プログラムを通じた成果の最大化に尽力します。そして、年齢・国籍さまざまの多様性に富んだ仲間との出会い・交流の場をご提供し、自分の生きたい人生へと舵を切る、その挑戦もサポートします。

◆U-GAKUのこだわり

U-GAKUは、「今の人生、自分の何かを変えたい」という参加者の潜在的なニーズにとことん向き合うために、留学前だけでなく、留学中も責任を持って参加者に対して変化のきっかけとなる機会の提供ができるよう、斡旋が多いこの業界の中で、自社にて留学プログラムを運営しています。

我々が直接参加者と関わることで、一人ひとりに合ったプログラムを可能にするとともに、滞在中でのニーズや価値観の変化に対応しています。参加者には、身近な存在には恥ずかしさや申し訳なさのため、抱え込んでしまってなかなか言えない心の奥の声を吐き出せるような環境やプログラムを整えています。そうした自分の心の中に自分自身が改めて向き合う機会、それを外部に吐き出す機会を設けることで、心が軽くなったり、前を向いて人生を歩んでいくためのきっかけとしています。この機会を通して自身の価値観に変化があったり、自分を取り巻く世界の見え方が変わったりと、参加者の人生が一歩前に進むようなきっかけとなればと思っています。

〇株式会社Crepity 会社概要

会社名：株式会社Crepity

会社URL：https://crepity.jp/

代表者名：生雲勝之

創業日：2021年2月1日

メンバー数：60名（業務委託含む）

事業内容：国内留学/海外留学プログラム「U-GAKU」「U-GAKU English Camp」「Cebu Way English」の運営、事業開発の伴走支援/コンサルティング事業、マーケティング支援事業、プロジェクトマネジメント支援

〇本件に関するお問い合わせ先

株式会社Crepity

広報担当宛メールアドレス：info@crepity.jp