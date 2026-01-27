チャンネル登録者数28万人を超える動物系YouTuberとして大人気の「アニマルハウスユーキ（森田優基）」（所属：株式会社アデッソ）が 、2026年4月2日（木)～4月5日（日）に開催される「インターペット東京」の公式アンバサダーへ4年連続にて就任が決定いたしました。

【第１５回インターペット東京】■開催期間：２０２６年４月２日（木）～５日（日）※２日はビジネス商談限定日のため、一般のお客様はご来場いただけません。■会場：東京ビッグサイト 東１、２、３、７、８ホールhttps://interpets.jp/public/最新のペット産業（グッズやペットフードをはじめ、ペット医療、ペットライフ）など出展ブースと会場の魅了を取材・発信します！！さらに今年は公式アプリ「インタペ」も新登場！！

アニマルハウスユーキとは

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=pyP97Bm2zcc

動物系YouTuber/約190匹の保護動物(ペット)と生活中。ペットたちとの日常の暮らしや、生態をはじめ、飼育崩壊現場のリアルな現状、ペット業界、ペット医療などを取り上げているYouTube「アニマルハウスユーキ」を配信。チャンネル登録者数は28万人超愛玩動物飼養管理士・第43回動物臨床医学会年次大会『YouTubeを使った動物医療を知ってもらうためのプロモーション活用法』ランチョンセミナー講演・がん撲滅イベント『落谷先生と学ぶ』MC落谷孝広先生(東京医科大学医学総合研究所未来医療研究センター分子細胞治療研究門特任教授)伊藤博先生(東京農工大学名誉教授株式会社メディカル・アーク代表)・2023年、2024年、2025年インターペットオフィシャルアンバサダー

ミュージシャンとしても活躍中！

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=-49jCHF8pOoYouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=jPQ_E8nmmNo

