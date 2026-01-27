【2026バレンタイン】丸ビル・マルキューブに「GELATO BRAVO」が待望の初登場。職人が焼き上げる“不格好で贅沢な”北イタリア伝統菓子に注目。

株式会社bravissima

2026年2月6日、丸の内のバレンタインシーズンを象徴するイベントが、丸ビル1階の「マルキューブ」で幕を開けます。数多くのブランドが軒を連ねる中、今年ひときわ注目を集めているのが、同ビル地下に店舗を構えるジェラート専門店「GELATO BRAVO（ジェラート ブラーボ）」の初出店です。

今回の目玉は、北イタリア・ピエモンテ州の伝統焼き菓子「ブルッティ・マ・ブォーニ」です。イタリア語で「不格好（ブルッティ）だけれど、美味しい（ブォーニ）」というユニークな名を持つこのお菓子が、同店のこだわりによってプレミアムな逸品へとアップデートされています。

限界まで削ぎ落としたメレンゲ、際立つ「アマゾンカカオ」の輪郭

最大の驚きは、その潔いほどの素材感。一般的なブルッティ・マ・ブォーニに比べ、メレンゲの量を最小限にまで抑制。つなぎを極限まで減らすことで、主役となる素材本来の風味をダイレクトに引き出し贅沢な味わいとなります。

唯一無二の芳醇な香り

素材のベースには、料理界からも熱い視線を浴びる太田哲雄シェフが手がける、希少な「アマゾンカカオ」をオリジナルブレンドで使用しています。一口含めば、カカオ本来のフルーティーな酸味と力強い香りが一気に広がり、これまでの“伝統菓子”のイメージを鮮やかに塗り替えてくれます。

鮮度を宿す「丸ビル店内厨房」での手仕事

そのクオリティを支えるのは、徹底した現場主義です。このブルッティ・マ・ブォーニは、イベント会場のすぐ階下にある「GELATO BRAVO 丸ビル店」の店内厨房にて、職人が一つひとつ丁寧に焼き上げています。「素材が持つ命をそのまま届けたい」という想いの通り、絶妙な歯ざわりの後に訪れるのは、アマゾンカカオの濃厚かつ軽やかな余韻です。素材にこだわるクラフトジェラート専門店ならではの審美眼と、現場での手仕事が融合した、まさに“ここでしか出会えない”贅沢な仕上がりとなっています。

余分な加糖はせず素材本来のしっかりした味を引き出す。

丸の内の大人たちを虜にする、洗練されたバレンタイン

甘さを抑え、素材の輪郭を際立たせた味わいは、良質なワインやウイスキーを嗜む大人へのギフトにも最適です。

丸ビル1階、吹き抜けの開放感あふれるマルキューブで、職人の手仕事とアマゾンの大自然が育んだカカオの結晶、バレンタイン限定フレーバーに出会えるのは、2月14日までのわずか9日間です。2026年のバレンタインを彩る、最も洗練された一品として、感度の高い層の支持を集めることになりそうです。

ECO リアルな桐柄パッケージの素材は、ミルクパックの再生紙を使用。

【開催概要】

MARUNOUCHI Valentine Market 2026

会場： 丸ビル1階 マルキューブ期間： 2026年2月6日（金）～2月14日（土）

出店ブランド： GELATO BRAVO（ジェラート ブラーボ）

◆店舗情報◆

GELATO BRAVO (ジェラートブラーボ)

■営業時間

11:00-21:00

(定休日は施設に準じます)

■住所

〒100-6390 東京都千代田区丸の内2-4-1丸の内ビルディングB1階 「マルチカ」

■GELATO BRAVO HP：https://www.gelato-bravo.com/(https://www.gelato-bravo.com/)

■OFFICIAL ONLINE STORE：https://gelabra7770.base.shop/(https://gelabra7770.base.shop/)

■INSTAGRAM：https://www.instagram.com/gelatobravo/(https://www.instagram.com/gelatobravo/)

◆運営企業◆

株式会社bravissima

〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-33-18コート代官山102

03-6412-8497(#)