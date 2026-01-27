エンディングプラットフォーム「SouSou」を運営する株式会社そうそう（本社：埼玉県川口市、代表取締役：日下上総、以下「当社」）は、2026年1月、未解決事件に関する捜査協力の取り組みが評価され、群馬県警察より感謝状を受領しました。本件は、当社の「メモリアルムービー」サービスを採用いただいている株式会社メモリード様を通じて群馬県警にご紹介いただいたことをきっかけに実現したものです。当社は、2025年4月から7月にかけて、当社が提供する「メモリアルムービー」向けAI映像技術を活用し、群馬県警の依頼に基づき、2件の未解決事件の捜査に協力しました。

捜査協力の内容

1．横山ゆかりちゃん誘拐事件（1996年・群馬県太田市）

本事件では、当時の防犯カメラ映像に対し、AI技術によるカラー化処理を行いました。白黒映像では判別が難しい人物の外見的特徴を補完し、重要参考人に関する情報の視認性向上を目的としています。

2．群馬町三ツ寺（現・高崎市）一家3人殺人事件（1998年）

本事件では、警察庁指定重要指名手配被疑者である小暮洋史容疑者の手配写真をAI技術により動画化しました。静止画のみでは得られにくい印象の補完を行い、記憶との照合を促すことで、新たな情報提供につながることを目的としています。

「メモリアルムービー」とは

故人様の写真をもとに、音楽やメッセージを加えて制作する葬儀用の追悼映像です。当社ではAI技術を活用し、1枚の写真から故人様の表情や動きを再現した短い動画を生成し、複数の映像を組み合わせて2～3分程度のメモリアルムービーとして提供しています。写真データと簡単な希望指定のみで制作が可能で、葬儀や法要などさまざまな場面でご利用いただいています。

▼メモリアルムービーの詳細はこちらhttps://sousou-official.com/memorial-movie/▼サンプル動画の視聴はこちら

情報提供のお願い

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=-BMf1VBPfVY

横山ゆかりちゃん略取誘拐事件および群馬町三ツ寺一家3人殺人事件について、心当たりのある情報をお持ちの方は、警察庁・群馬県警察が設けている「報奨金対象事件に関する情報提供窓口」までご連絡ください。▼「報奨金対象事件に関する情報提供窓口」はこちらhttps://www.pref.gunma.jp/ques/questionnaire.php?openid=9&check

株式会社そうそうとは

株式会社そうそうは、2022年8月に「縁起を形にする」をミッションに掲げ創業。父の死を契機に、大手コンサルティングファームにてデジタル技術に関わる多くのプロジェクトを手がけてきた創業者兼代表取締役は、「デジタル技術だからこそ実現可能な新しいライフエンディング体験」を提供するため、エンディングプラットフォーム「SouSou」（スマートフォンアプリ）の構築を行いました。デジタル分野・エンディング分野等、多様なパートナー企業様との業務提携により、さらなるサービスの拡充を目指しています。コーポレートサイト：https://sousou-official.com/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社そうそう 担当：島矢E-mail：sousou-corporate@sousou-official.com

https://sousou-official.com/contact/