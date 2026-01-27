開場60年のゴルフ場が、キャディーウェアを刷新　現場の声と機能美を反映した“次世代キャディーウェア”

大和開発観光株式会社

大和開発観光株式会社(本社:大阪府河内長野市天野町906-2、代表取締役社長:井山裕章)が運営する天野山カントリークラブは、開場から60年を迎えた節目に、キャディーウェアを一新しました。

本リニューアルは、単なる制服変更ではありません。人手不足が深刻化する中で、若い世代に「働きたい」と選ばれる職場であること、そして現在働くキャディーが自らの仕事に誇りを持てる環境をつくることを目的として実施しました。

リニューアルの目的・背景

ゴルフ業界全体が人材確保・定着という課題に直面する中、当社においても「どのような職場であれば、長く・前向きに働いてもらえるのか」を改めて見つめ直してきました。

その中で着目したのが、毎日身にまとう“キャディーウェア”の存在です。制服は業務上の装いであると同時に、働く人の気持ちや自己肯定感、そして来場者に与える印象を形づくる重要な要素でもあります。「かっこいい」「自分の仕事を誇れる」そう感じられるウェアであることが、働く人のモチベーション向上・若年層への訴求・サービス品質の向上につながると考え、今回のウェアリニューアルに至りました。

新時代の一着を。

ファッション・スポーツ・ワークの境界を超えたキャディーウェア

今回のキャディーウェアリニューアルは、「従来の枠を超えるキャディーウェアをつくりたい」という思いから始まりました。長時間にわたる屋外業務、多様な動きが求められるキャディーという仕事において、これまでも「動きやすさ」や「耐久性」といった機能性は重視されてきました。

一方で本プロジェクトでは、それに加えて“着ている姿が美しく、誇りを纏えるワークウェアであること”を大きなテーマに掲げています。

本ウェアの開発にあたっては、ファッションからライフスタイル領域まで幅広く展開する antiqua、そのゴルフラインである ANTIQUA GOLF、そして STCH (SEVENTY TWO CLUBHOUSE) と共に、キャディーウェアの新しいあり方を共創するプロジェクトを始動。ファッション・スポーツ・ワークウェアのそれぞれの分野で培われてきた知見を掛け合わせ、「業務服でありながら、モードを感じさせる佇まい」を実現することを目指しました。

また単なる制服ではなく、「働く人の気持ちを高める」「来場者の目に美しく映る」「ゴルフ場のブランド価値を体現する」そんな存在となるキャディーウェアを目指し、デザイン、シルエット、素材選びに至るまで細部にこだわり抜いています。

伝統を守りながらも、時代に合わせて進化を続ける当社と antiqua、ANTIQUA GOLF、STCH が掲げる「日常と機能、ワークとモードの境界を越える」という思想が重なり合い、今回の次世代キャディーウェアが誕生しました。

現場の動きを起点に設計した、機能性とデザインの融合

ANTIQUA GOLF と STCH の知見が加わることで、スポーツウェアに求められる機能性と、ワークシーンに必要な造形・設計力が融合。動き・強度・視認性・美しさのすべてを高次元で両立するウェアが完成しました。

＜キャディーウェアの主な特徴＞

● 軽量性 × ストレッチ性

長時間の業務でも負担を抑える快適さを実現。

● 立体パターンによる可動域確保

スイング補助・カート操作・しゃがむ動作に対応。



● 耐久性・撥水性を備えた素材選定

屋外環境に適したタフなファブリックを採用。



● 現場の声を反映した多機能ポケット設計

収納位置やサイズは業務ヒアリングをもとに調整。



● 美しい佇まいをつくるシルエット

ワークウェアでありながらモードを感じるライン。



● “グレー×オレンジ”の独自カラーリング

自然に馴染みながら視認性も確保。



● 背面ロゴの象徴性

AMANOSAN COUNTRY CLUB を縦に流れるラインで表現。

機能性とデザイン、スポーツとモード。その境界線上に生まれたのが、今回のキャディーウェアです。

現場の声（キャディーの感想）

キャディー/入社7年目

「パンツの生地が前後で異なるので、よく動く仕事の私たちにとって摩擦によるお尻部分の色落ちの心配がなくなりました。ストレッチ性も高く、かがんだり走ったりといった動作がとても楽です。ラウンドでお客様への対応が軽快にできるようになりました。」

キャディー/入社3年目

「ポケットの位置や大きさなど、仕事がしやすい工夫がたくさんあり、物の出し入れがスムーズで助かっています。お客様からも『ゴルフウェアみたいでカッコよくなったね！』とよく声をかけていただき、嬉しくなります。気持ちも前向きになり、楽しく業務に取り組めています。」

旧キャディウェア

旧ウェアのリサイクルにも配慮

今回のリニューアルに伴い、これまで使用してきたキャディーウェアについても、可能な限り廃棄を減らす取り組みを行っています。

役目を終えたウェアは、リサイクルや再資源化を検討し、「使い捨てない制服」という観点から、環境への配慮にも取り組んでいます。人を大切にすることと同時に、持続可能な運営を目指す姿勢も、当社の重要なテーマの一つです。

今後の展望

キャディーウェア刷新はあくまで始まりです。今後も「ここで働いてよかった」「この仕事を続けたい」と思ってもらえる環境づくりを通じて、ゴルフ場の価値向上に取り組んでまいります。

当社は、開場から60年にわたり、地域とともに歩んできました。これからも伝統を大切にしながら、時代に合わせてアップデートを続けていきます。

キャディーウェアの刷新は、その一歩に過ぎません。今後も「ここで働いてよかった」「この仕事を続けたい」と思ってもらえる職場づくりを通じて、ゴルフ場という空間の価値を、サービス・人・文化の面から高めていくことを目指してまいります。

株式会社 antiqua について

antiqua はインターネット通販サイトを中心にファッション、生活雑貨、ヨガウェア等幅広いブランドを展開。シンプルな中に変形デザインやモードなライン、大人の遊び心あるハイデザインを取り入れ、女性らしく見せるシルエットや素材にこだわった商品を展開するアパレルブランドです。

【会社概要】

社 名： 大和開発観光株式会社 代表: 井山裕章 (いやま ひろあき)

住 所：大阪府河内長野市天野町906-2

事業内容：天野山カントリークラブ(会員制ゴルフ場)・パブリックゴルフ場(ナイター設備完備)・

打球練習場、ならびに施設内のレストラン・ショップ経営

会 社 HP： https://www.amanosan.jp/

【本件に関する報道関係者様からのお問い合わせ先】

天野山カントリークラブ 副支配人 池 祐一郎（いけ ゆういちろう）

TEL：072-284-1919

メール：acc-info@amanosan.jp

HP：https://www.amanosan.jp/