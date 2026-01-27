【ていれぎの湯・とべ温泉・ていれぎ館】椿祭り3日間限定「伊予の名湯巡り」特別キャンペーン開催

株式会社三福ホールディングス

2026年2月23日（月・祝）から25日（水）までの3日間、南道後温泉ていれぎの湯／SPA P・SPO湯砥里館とべ温泉／南道後温泉ホテルていれぎ館 じっちょう温泉の3施設は、伊豫豆比古命神社（通称：椿神社）の春祭り「椿祭り（椿さん）」の開催にあわせ、3日間限定特別企画「伊予の名湯巡り」キャンペーンを実施いたします。

椿祭りは「伊予路に春を呼ぶ祭り」として親しまれ、毎年多くの参拝客で賑わう愛媛を代表する伝統行事です。本キャンペーンでは、椿さん参拝とともに、松山・砥部エリアが誇る温泉施設をお得に楽しんでいただくことで、地域周遊と観光活性化を目的としています。

■ イベント概要

椿祭り 3日間限定特別企画「伊予の名湯巡り」

【キャンペーン期間】

2026年2月23日（月・祝）～2月25日（水）

※椿祭り開催期間中の3日間限定

【キャンペーン内容】

● 南道後温泉 ていれぎの湯 大人入浴料 50円引き

多彩な浴槽とサウナを備えた日帰り温泉施設。

椿さん参拝後の疲れを癒す“美人の湯”として親しまれています。

● SPA P・SPO 湯砥里館 とべ温泉 大人入浴料 50円引き

中四国初の「温泉乃畳」を取り入れた温泉施設。

自然に囲まれた開放的な空間で、ゆったりとした湯あみを楽しめます。

● 南道後温泉ホテルていれぎ館 じっちょう温泉 チェックアウト時に「縁起飴」をプレゼント

全室天然温泉付きの宿泊施設「ていれぎ館」では期間中ご宿泊されたお客様へ

チェックアウト時に福を招く縁起物「縁起飴」を進呈いたします。

詳細はコチラ(https://tsubakisan.teiregi.jp/)から

■ 企画のポイント

・椿祭り開催3日間だけの限定キャンペーン

・松山・砥部エリアの温泉3施設による合同企画

・日帰り温泉・宿泊いずれも対象で幅広い層が参加可能

・参拝＋温泉で、心も体も温まる冬から春への特別体験

伊予路に春を告げる椿祭り。

参拝のあとは、ぜひ「伊予の名湯巡り」で心と体を癒すひとときをお楽しみください。

■ 実施施設・お問い合わせ

南道後温泉 ていれぎの湯

所在地： 愛媛県松山市中野町甲８５３ 南道後温泉ていれぎの湯

TEL： 089-963-3535

営業時間： 6:00～24:00（札止23:00）

施設URL： https://teiregi.jp

SPA P・SPO 湯砥里館 とべ温泉

所在地： 愛媛県伊予郡砥部町宮内１９０２－３

TEL： 089-962-7200

営業時間： 12:00～22:00

施設URL： https://pspo.jp/tobeonsen/

南道後温泉ホテルていれぎ館 じっちょう温泉

所在地： 愛媛県伊予郡砥部町拾町９２－２

TEL： 089-957-8585

施設URL： https://teiregikan.jp/