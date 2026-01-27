ジャフコ、投資仮説レポート「海外事例から考察する、日本流AIビジネス」を公開

ジャフコ グループ株式会社

ジャフコ グループ株式会社（本社：東京都港区、取締役社長：三好啓介、以下ジャフコ）は、キャピタリストが独自に分析・執筆した、AI領域における投資仮説レポート第3号を公開しました。

【レポート全文はこちら】https://www.jafco.co.jp/andjafco-post/2026-01-27/(https://www.jafco.co.jp/andjafco-post/2026-01-27/)

■レポート作成の背景

2025年、AI技術はインフラ・モデルレイヤーを中心に急速に進化を遂げました。一方で、多くの企業におけるAI活用は単一タスクの改善やPoC段階に留まっており、成果が見えづらいのが現状です。そのため今後は、表面的な「利用率」よりも、実質的な「業務への浸透度」や「投資対効果（ROI）」が重視されると考えられます。

こうした環境変化を踏まえ、本レポートでは「どの顧客に、何の価値を、どの形で提供するのか」という顧客起点の視点から、AIスタートアップが選択すべき戦略を再整理しました。これを共通言語として起業家の皆様と対話を重ね、共に仮説を磨き込み、新たな市場を切り拓く投資機会の創出を目指しています。

■レポートの主な内容

本レポートでは、海外の先進事例をもとに、Post PoC時代におけるAIビジネスの方向性として、以下の4つの戦略を仮説として提示しています。あわせて、日本市場において各モデルを展開する際に求められるケイパビリティ（組織能力）や、事業設計上の論点を整理しています。

■ レポート概要

・タイトル：海外事例から考察する、日本流AIビジネス～顧客起点で再考する Post PoC時代の仮説～

・発行：ジャフコ グループ株式会社

・著者：上岡 博雄、堀ノ内 友馬（領域特化投資プロジェクトチーム）

・公開日：2026年1月27日

・URL：https://www.jafco.co.jp/andjafco-post/2026-01-27

＜ジャフコ グループについて＞

ジャフコは、1973年の設立以来、常に時代をリードする起業家とともに歩んできました。国内外における運用ファンドの出資約束金額は累計で1兆円を超え、累計上場社数も1,000社以上にのぼります。ベンチャー投資に加えてバイアウト投資も展開しており、パーパスとして「挑戦への投資で、成長への循環をつくりだす」を掲げ、革新的な技術・サービスの創造にコミットしています。起業家のいちばん近くにあって、その「志」を実現したいという想いのもと、HR、マーケティング・セールス、バックオフィスなども支援しています。

社名 ：ジャフコ グループ株式会社/英文：JAFCO Group Co., Ltd.

取締役社長 ：三好 啓介

Web ：https://www.jafco.co.jp/

本社所在地 ：東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー24階

設立年月日 ：1973年4月5日

資本金 ：33,251百万円

株式上場市場 ：東証プライム市場

従業員数 ：131名 （単体）（2025年3月末現在）