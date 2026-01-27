華やかに香るはちみつとコク深く濃厚なミルクの味わい「リプトン はちみつロイヤルミルクティー」2月3日（火）より全国にて期間限定発売

森永乳業株式会社

森永乳業は、世界No.1のティーブランド※1「リプトン」から、「リプトン はちみつロイヤルミルクティー」を2月3日(火)より全国にて期間限定発売いたします。

※1 出典：ユーロモニターインターナショナル調べ：お茶および茶系飲料の合算カテゴリーにおける総小売販売金額シェア (2024年)

国内RTD※2紅茶市場は、2024年度は約1,700億円と、2020年度と比べ約1.2倍成長しており、2025年にはさらなる拡大が見込まれます※3。

また、はちみつ味の紅茶は、その香りの良さやリラックスできる優しい甘さから、近年ティーバッグを中心に人気が高まっている注目のフレーバーです。

※2 RTD: Ready to Drinkの略。カップ容器やペットボトルに入っておりすぐに飲める飲料のこと

※3 出典：ユーロモニターRTD紅茶飲料市場

このような背景を受け、「リプトン」ブランドから、華やかに香るはちみつとコク深く濃厚なミルクの味わいが楽しめる「リプトン はちみつロイヤルミルクティー」を発売いたします。

「リプトン はちみつロイヤルミルクティー」をお召し上がりいただき、華やかなはちみつの香りとミルクの濃厚なコクでほっと一息つきながら、癒しのひと時をお楽しみください。

※はちみつを原料に使用していますので、１歳未満の乳児には与えないようにしてください。

https://prtimes.jp/a/?f=d21580-1389-dec8487383113fc3c3b0f788651af183.pdf

１．商品特長

１.華やかに香るはちみつと、コク深く濃厚なミルクの味わいが楽しめるロイヤルミルクティーです。

２.茶の専門家リプトンが厳選した茶葉を100％使用し、専門店のような本格的な味わいです。

３.はちみつが採取される様々な種類の花をイメージした華やかなパッケージデザインです。

２．商品概要

１.商品名:リプトン はちみつロイヤルミルクティー

２.種類別／名称:乳飲料

３.包装形態:アセプティックカップ

４.内容量:240ml

５.エネルギー:139kcal（１本240mｌ当たり）

６.保存方法:要冷蔵10℃以下

７.賞味期限:120日間

８.主要ターゲット:疲れた時に濃い・甘いもので癒されたい・気分転換したい人

９.主要売場:コンビニエンスストア、量販店、一般小売店

１０.希望小売価格:190円（税別）

１１.発売日・地区:2月3日（火）・全国

１２.JANコード:4902720 166430