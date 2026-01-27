株式会社ニコン日総プライム

株式会社ニコン日総プライム（横浜市、代表取締役 兼 社長執行役員：吉田雅彦）は、約4年ぶりに全面改訂した会社案内を公開しました。今回の改訂では、当社が掲げるパーパス「働き続けられる社会を創造し、日本の豊かさを取り戻す」を中心に、ミドルシニア層のキャリア開発と人材サービスを一体で支援する「共創ソリューション」の全体像を明確化しました。

サービスのご案内 :https://www.n-prime.co.jp/service/キャリア開発ｘ人材サービスによる共創ソリューション

改訂の背景

当社は2020年の合弁設立以降、企業が直面する「人材不足」「ミドルシニア層の活性化」「定着と育成負荷の増加」といった構造課題に対し、研究・実践・事業化を同時に進めてきました。この4年間で、キャリア研修・キャリアカウンセリング・越境学習などの『キャリア開発事業』と、人材派遣・紹介・請負・シェアリング等の『人材サービス事業』を連動させることで、組織と個人の双方の成長を同時に支援するモデルを確立しました。

主な改訂ポイント

1. パーパスを起点としたメッセージ体系の再構築

2. 「共創ソリューション」の明確化

3. 2事業（キャリア開発 × 人材サービス）の連動を可視化

4. 現場に寄り添う伴走力・支援プロセスの具体化

代表コメント

私たちは、企業が未来に必要とする機能を、お客様と共に創り上げる「共創ソリューション」を進化させています。キャリア開発と人材サービスを統合し、人と組織の持続的成長を支えるパートナーとして挑戦を続けます。

（代表取締役 兼 社長執行役員 吉田 雅彦）