【新発売】「時短料理と栄養の両立」が叶った！！ 忙しい現代人にウレシイ常備食が誕生しました！ 1,000億個の乳酸菌を配合した携帯栄養食「アクティブ・ライフスープ」が2026年2月1日登場！

「誰もが公平に活き活きと暮らせる毎日を。」をビジョンに掲げる株式会社ベジタルアドバンス（本社：群馬県前橋市、代表取締役：田口勇夫）は、活動的で快適な日常生活をサポートする新しい栄養補給のカタチとして、バッグインタイプの携帯栄養食「アクティブ・ライフスープ」を2026年2月1日（日）より発売いたします。

■ 開発の背景：多様化する生活様式に「タイムパフォーマンス」と「栄養」を

現代社会において、個々人の生活様式は多様化し、食事には「時間短縮」と「高い栄養価」の両立が強く求められています。単に空腹を満たすだけでなく、限られた時間の中でいかに質の高い栄養を摂取できるかという「タイムパフォーマンス（タイパ）」が重要視されています。

「アクティブ・ライフスープ」は、サプリメントレベルの栄養価を美味しい食事として摂取することを目指し開発されました。いつでも、どこでも、バッグに入れて持ち歩けるこのスープが、現代人のアクティブな毎日を支えます。

■ 「アクティブ・ライフスープ」の4つの特徴

1. 食事で摂れるサプリメントとも言える圧倒的な栄養価

普通に食事するだけで腸活！乳酸菌1,000億個！さらに、ビタミンA、B群、C、葉酸など11種のビタミンと、鉄・カルシウムの2種のミネラルを含有し、スープ1杯で必要な栄養素をしっかりカバーします。

2. お湯でも水でも。わずか数秒の「簡単調理」

粉末タイプのため、お湯はもちろん水でも簡単に溶かすことができます。忙しい朝や、火が使えないアウトドア環境、外出先でも場所を選ばず栄養チャージが可能です。

3. 「食事」としての満足感と美味しさ

NIPPON FOOD SHIFT 優秀賞、JAPAN FOOD SELECTION 金賞を受賞している「ライフスープ」がベースだから、味はお墨付き！飽きのこないコンソメ風味で、食事としての満足感と幸福感を実現します。

4. 日常から災害時まで。「フェーズフリー」な携帯性

個包装（バッグインタイプ）なので持ち運びが非常に簡単です。日常使いはもちろん、軽量コンパクト、賞味期限も3年と長いため、災害時やトラブル時の備えとしても活躍する「フェーズフリー」な商品です。バッグや車の中、オフィスのデスクにも。

■ 「アクティブ・ライフスープ」5つの新・栄養習慣シーン

1. 「タイパ」を極めるビジネスパーソンのデスク・ランチ

忙しい業務の合間、食事の時間を十分に確保できない時でも、妥協のない栄養摂取を可能にします。コンソメ風味の美味しいスープで小腹を満たしながら、1,000億個の乳酸菌とビタミン・ミネラルを効率的にチャージできます。

2. 自分を後回しにしない「子育てタイム」の栄養補給

育児や家事に追われ、自分の食事がおろそかになりがちな時期をサポートします。粉末スープなので手間なく、美容と健康に欠かせない乳酸菌やビタミン群を手軽に補えます。

3. アウトドア・レジャーをより軽やかに、健やかに

荷物を極限まで減らしたい登山やキャンプでも、質の高い食体験を提供します。軽量コンパクトなバッグインタイプなので、リュックの隙間に常備。水でも簡単に作れるため、火を使えない場所でも冷たい「冷製スープ」として楽しめます。

4. 料理の味を調える「進化型コンソメ」として

スープとして飲むだけでなく、毎日の料理を栄養アップさせる調味料としても活躍します。普段の食事が、美味しさはそのままに「サプリメントレベル」の栄養価へとアップデートされます 。

5. 「もしも」の時も、いつもの味で安心を（フェーズフリー）

日常的に使いながら、災害時などの「もしも」の備えにもなるフェーズフリーな食品です。精神的にストレスがかかる非常時でも、美味しいスープで体を温め、不足しがちなビタミンやミネラルを補給できます 。

■ 商品概要

商品名： アクティブ・ライフスープ

フレーバー： やさいコンソメ風味

内容量： 34.5g（11.5g×3包入）

賞味期限： 3年

販売価格： 580円（税抜き）

発売日： 2026年2月1日

販売場所： 公式オンラインショップ、他

商品詳細URL： https://www.vegitaladvance.com/activelifesoup

■ 株式会社ベジタルアドバンスについて

私たちは「フェア＆ダイバースネットワーク」をスローガンに、社会課題の解決を目指した商品開発や事業構築を行う群馬県発の企業です。「誰もが公平に、活き活きと暮らせる毎日を」というビジョンのもと、特に「ウエルネス（快適な暮らし）」を支える実効性の高い食の提案に注力しています。

株式会社ベジタルアドバンス

代表者：田口 勇夫

所在地：

【オフィス】群馬県佐波郡玉村町角渕4394

【本 社】群馬県前橋市駒形町

電話：0270-27-4367

URL: https://www.vegitaladvance.com

Email：info@vegitaladvance.com