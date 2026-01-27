【Cuvee J2 Hôtel Osaka】シャンパーニュ委員会 日本事務局と初共催、シャンパーニュ文化に触れる特別イベントを開催

「旅の目的地となる宿（＝デスティネーションホテル）」をプロデュースする株式会社温故知新が運営する「Cuvee J2 Hôtel Osaka by 温故知新」（所在地：大阪府大阪市、総支配人：佐長 東彦）（以下、Cuvee J2）は、2026年4月23日（木）、日本におけるシャンパーニュの准公的機関であるシャンパーニュ委員会 日本事務局と初の共催による特別イベントを開催いたします。




｜ コラボレーションの背景


シャンパーニュ地方の原産地呼称を守り、品質と文化を次世代へ継承する准公的機関のシャンパーニュ委員会と、11のシャンパーニュメゾンから正式に公認を得たCuvee J2。


今回の初共催は、両社の役割と強みを掛け合わせることで、シャンパーニュの原産地呼称や品質を支える制度、近年の動向、NM・CM・RMといった造り手の分類を正しく伝えるとともに、味わいとしての体験と結び付けながら、シャンパーニュ文化を立体的に紹介することを目的としています。



｜ シャンパーニュ委員会 日本事務局代表の笹本 由香理 氏が来館


当日は、笹本 由香理 氏をお迎えし、シャンパーニュ委員会日本事務局による解説と、テイスティング、さらに鮨とのペアリングを通して、シャンパーニュ文化を体験的に学ぶ一夜限りのプログラムです。


Cuvee J2ならではの鮨とのペアリングを通して、シャンパーニュが食と結びつくことで生まれる新たな魅力をお楽しみいただけます。



(C)Comite Champagne

シャンパーニュ委員会 日本事務局


代表・笹本 由香理 氏


新卒でJALUXに入社。大手メゾンをはじめとするシャンパーニュおよびフランス国内外のワインの輸入・販売に携わる。


2017年よりシャンパーニュ委員会日本事務局に参画し、日本市場におけるシャンパーニュの普及・啓蒙活動や教育プログラムの企画を担当。


日本ソムリエ協会認定ソムリエ資格を有し、2022年より現職。





｜ イベント概要


開催日　　：2026年4月23日（木）


開宴時間　：18:30 受付開始 / 19:00 一斉スタート


会場　　　：Cuvee J2 Hôtel Osaka 2階「AWA SUSHI 泡鮨」


　　　　　　〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2丁目6-7


定員　　　：10名様


内容　　　：11のシャンパーニュメゾンから厳選された一夜限りのラインナップ


　　　　　　江戸前鮨とシャンパーニュのマリアージュをお楽しみください。



＜メーカーズディナーのみご参加の場合＞


料金　：1名様あたり 55,000円（税込）



イベントのご予約はこちらから :
https://res-reserve.com/restaurants/awasushi/courses/8bcdad43-f73a-492d-9eae-e58a1bc51b25

＜宿泊プランの場合＞


料金　：1名様あたり86,500円～（税込）


　　　　（2名様1室利用時、1泊2食付き）


ご朝食：洋食または和食からお選びください


　　　　洋食 パンセット / 和食 おかゆセット



宿泊プランはこちらから :
https://booking.by-onko-chishin.com/booking/result?code=0193f68d-a1f8-7662-a7ea-6f618188ed72&checkin=2026%2F04%2F23&checkout=2026%2F04%2F24&type=rooms&is_day_use=false&order=price_low_to_high&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=20260423&rooms=%5B%7B%22adults%22%3A2%7D%5D&mcp_currency=JPY



【本イベントに関するご予約・お問い合わせ】


06-6262-3600（受付時間 11:00～20:30）



■Cuvee J2 Hôtel Osaka by 温故知新について

11の名門シャンパーニュ・メゾン（生産者）に働きかけを行い正式に許可を得た、世界初となるオフィシャル・シャンパン・ホテル。11のメゾンは、「ボランジェ」「シャルル・エドシック」「レア・シャンパーニュ」「テタンジェ」「ジョセフ・ペリエ」「ニコラ・フィアット」「ラリエ」「ジャン・ヴェッセル」「テルモン」「キュペルリー」「ドゥモアゼル」。11室ある客室全てをメゾンと共に造り上げており、世界的建築家・小川晋一氏が手掛けたミニマルで洗礼されたデザインの客室では、各メゾンの歴史や想い、世界観、シャンパーニュ文化を体感いただけます。鮨とシャンパーニュのマリアージュをお楽しみいただける、カウンター10席の鮨レストラン「AWA SUSHI 泡鮨」を併設。


2025年、Small Luxury Hotels of the World（SLH）へ加盟。




＜概要＞


施設名　　：Cuvee J2 Hôtel Osaka by 温故知新


所在地　　：大阪市中央区南船場2丁目6-7


開業日　　：2024年1月13日


客室数　　：全11室


総支配人　：佐長 東彦


電話番号　：06-6262-3600(代表)


Email　　 ： j2@okcs.co.jp


アクセス　：大阪メトロ心斎橋駅から徒歩7分、長堀橋駅から徒歩4分


公式サイト：https://j2.by-onko-chishin.com/(https://j2.by-onko-chishin.com/)


X　　　　 ：https://twitter.com/okcs_j2_tisser(https://twitter.com/okcs_j2_tisser)


Instagram ：https://www.instagram.com/okcs_cuveej2_tisser_official(https://www.instagram.com/okcs_cuveej2_tisser_official)


https://www.instagram.com/okcs_awasushi/


■株式会社温故知新について　

温故知新は、ホテルや旅館の運営、プロデュースを手がける企業です。


ミシュラン5つ星のスモールラグジュアリーホテルや老舗旅館をはじめ、スタジアム一体型ホテル、シャンパン・ホテル、美術館併設レストラン、道の駅のレストランなど、他に類を見ない個性的な施設を展開しており、今後も複数の新規開業を予定しています。


「地域の光の、小さな伝道者」という理念のもと、その地にしかない魅力を形にし、唯一無二の体験として国内外へ発信しています。


温故知新は、社会的背景により、旅の目的が心身の回復や内省を目的としたものへと変化するなか、あえて都市部から離れた地方や離島といった土地に拠点を置き、滞在そのものが目的となるリトリートという旅のスタイルをいち早く提案してきました。


今後も、既成概念にとらわれない発想で、「旅の目的地＝ディスティネーションホテル」の可能性を広げて参ります。



＜会社概要＞


社名　　　　：株式会社温故知新


代表取締役　：松山 知樹


本社所在地　：東京都新宿区新宿5-15-14 INBOUND LEAGUE 502号室


設立年　　　：2011年2月1日


資本金　　　：3億2,500万円


事業内容　　：ホテル・旅館の運営及びプロデュース


公式サイト　：https://by-onko-chishin.com/(https://by-onko-chishin.com/)


企業情報　　：https://by-onko-chishin.com/company(https://by-onko-chishin.com/company)


X(Twitter) 　：https://twitter.com/okcs_official(https://twitter.com/okcs_official)


Instagram 　 ：https://www.instagram.com/okcs.official/(https://www.instagram.com/okcs.official/)


Youtube　　 ：https://www.youtube.com/@okcs-jp(https://www.youtube.com/@okcs-jp)