¡ÚINNISFREE¡Û¡Ø¥Îー¥»¥Ð¥à ¥ß¥Í¥é¥ë¥Ñ¥¦¥Àー¡Ù¤«¤é¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥óÂè°ìÃÆ¡Ö¥Á¥§¥êー¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¡×¤¬£²·î£±Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¥¢¥âー¥ì¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢¼«Á³¼çµÁ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÎINNISFREE | ¥¤¥Ë¥¹¥Õ¥êー¡Ï¤Ï¡¢¡ÈÈé»é¥³¥ó¥È¥íー¥ë¥Ñ¥¦¥Àー¡É¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ø¥Îー¥»¥Ð¥à ¥ß¥Í¥é¥ë¥Ñ¥¦¥Àー¡Ù¤«¤é¡¢¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥óÂè°ìÃÆ¡Ö¥Á¥§¥êー¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¡×¤ò2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥âー¥ë¡¢2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥×¥é¥¶¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Èé»é¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ë¡Ö¥Îー¥»¥Ð¥à ¥ß¥Í¥é¥ë¥Ñ¥¦¥Àー¡×¤Î¿Íµ¤
2010Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Îー¥»¥Ð¥à ¥ß¥Í¥é¥ë¥Ñ¥¦¥Àー¡×¤Ï¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ù¥¿¤Ä¤¤ä¥Æ¥«¤ê¤òÍÞ¤¨¡¢¥µ¥é¥µ¥éÈ©¤ò³ð¤¨¤ëÈé»é¥³¥ó¥È¥íー¥ë¥Ñ¥¦¥Àー¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ºÇ½é¤Ë´Ú¹ñ¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤«¤é20Âå½÷À¤Ê¤É¤Î´Ö¤ÇÇúÈ¯Åª¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¹¤¬¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢Á´À¤³¦Îß·×ÈÎÇä¿ô8,800Ëü¸Ä¤òÆÍÇË*¹¡ª
´Ú¹ñ¤äÆüËÜ¤Ë¤ÆËèÇ¯Â¿¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Û¤É°¦¤µ¤ì¤ë¥í¥ó¥°¥»¥éー¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Õ¤Î¤È¤¤á¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó
¼«Á³¤Ê·ì¿§´¶¤È²Ú¤ä¤«¤Êµ±¤¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ëºù¿§¥Ñ¥¦¥Àー¡õºù¤Î¹á¤ê
Point.1
¤Õ¤ï¤Ã¤Èºù¿§¤Ç²Ú¤ä¤«¤ÊÈ©¤Ø
ºù¿§¤Î¥Ñ¥¦¥Àー¤Ë¡¢²Ú¤ä¤«¤Ëµ±¤¯¥È¥¥¥¤¥ó¥¯¥ë¥Ñ¥¦¥ÀーÆþ¤ê¡ª
¼«Á³¤Ê·ì¿§´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥Ù¥Óー¥Ô¥ó¥¯¥«¥éー¤Î¥Ñ¥¦¥Àー¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê¥é¥á¥Ñー¥ë¤Îµ±¤¤Ç¡¢È©¤ò¥ï¥ó¥Èー¥óÌÀ¤ë¤¯¡¢½Õ¤é¤·¤¤·ì¿§´¶¤Î¤¢¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Point.2
Ëþ³«¤Îºù¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¹á¤êÉÕ¤
Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¤Õ¤ó¤ï¤ê¥Õ¥íー¥é¥ë¤Î¹á¤ê¡£
Point.3
Èé»é¥³¥ó¥È¥íー¥ë¥Ñ¥¦¥Àー¤Ç¿¨¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ë¥µ¥é¥µ¥éÈ©¤Ø
Èé»éµÛÃå¥Ñ¥¦¥Àー*²¤È¥ß¥Í¥é¥ëÈé»é¥³¥ó¥È¥íー¥ë¥Ñ¥¦¥Àー*³¤¬²á¾ê¤ÊÈé»é¤òµÛÃå¤·¡¢¿¨¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¥µ¥é¥µ¥éÈ©¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£Ä¶ÈùÎ³»Ò¤Î¥Ñ¥¦¥Àー¤ÇÉÕ¤±´¶¥¼¥í¤Î·Ú¤ä¤«¤ÊÉÕ¤±¿´ÃÏ¡£
Ä¹»þ´Ö¥Ùー¥¹¥á¥¤¥¯¤ò¥ー¥×¤·¤Þ¤¹¡£
Point.4
¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê½èÊý
¥Ç¥¤¥êー¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡¢È©¤Ë¥Þ¥¤¥ë¥É¤ÊÌµÅº²Ã*⁴½èÊý¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥¯¥êー¥ó¤Ê½èÊýÀß·×¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/31376/table/187_1_a216ddb02bb38e788b81d0ded9361e05.jpg?v=202601271221 ]
How To Use
1¡¥Èé»é¤Î¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ë
Èé»éµÛÃå¥Ñ¥¦¥Àー*²¤¬Í¾Ê¬¤ÊÈé»é¤ò¤ä¤µ¤·¤¯µÛÃå¤·¡¢Ìý¡¦¿åÊ¬¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤·¤ÆÈ©¤ò¤µ¤é¤Ã¤ÈÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡£
2¡¥¥á¥¤¥¯¤Î»Å¾å¤²¤Ë
·Ú¤ä¤«¤ÊÉÕ¤±¿´ÃÏ¤ÎÄ¶ÈùÎ³»Ò¤Î¥Ñ¥¦¥Àー¤¬¥á¥¤¥¯Êø¤ì¤òËÉ»ß¡£
ÆüÃæ¤Î¥á¥¤¥¯¤òÊÝ¤Ä¤Î¤ËºÇÅ¬¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
3¡¥Á°È±¤ÎÀ¸¤¨ºÝ¤Î¥Ù¥¿¤Ä¤¤Ë
Èé»éµÛÃå¥Ñ¥¦¥Àー*²¤¬Á°È±¤ÎÀ¸¤¨ºÝ¤ËÉÕÃå¤·¤¿Í¾Ê¬¤ÊÈé»é¤ò¤ä¤µ¤·¤¯µÛÃå¡£
¥Ù¥¿¤Ä¤¤Î¤Ê¤¤¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤ÎÁ°È±¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£
*¹ 2010Ç¯1·î～2025Ç¯10·î¤Þ¤Ç¤ÎÁ´À¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÇä¾å¸Ä¿ô(¼«¼ÒÄ´¤Ù)
*² ¥ª¥¯¥Æ¥Ë¥ë¥³¥Ï¥¯»À¥Ç¥ó¥×¥óAl ¡¢¡Ê¥¸¥á¥Á¥³¥ó¡¿¥Ó¥Ë¥ë¥¸¥á¥Á¥³¥ó¡Ë¥¯¥í¥¹¥Ý¥ê¥Þー
*³ ¥·¥ê¥«¡¢¥Þ¥¤¥«
*⁴ Æ°ÊªÀ¸¶ÎÁ¡¢¹ÛÊªÀÌý¡¢¥Ý¥ê¥¢¥¯¥ê¥ë¥¢¥ß¥É¡¢¥¤¥ß¥À¥¾¥ê¥¸¥Ë¥ë¥¦¥ì¥¢¡¢¥È¥ê¥¨¥¿¥Îー¥ë¥¢¥ß¥ó¡¢PEG¡¢¥¿¥ë¥¯¡¢¥°¥ë¥Æ¥ó¡¢PTFEÌµÇÛ¹ç
INNISFREE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Èþ¤ÎÅçÍ³Íè¤Î¼«Á³¼çµÁ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¥ó¥±¥¢[INNISFREE | ¥¤¥Ë¥¹¥Õ¥êー]¡£2000Ç¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢¥Á¥§¥¸¥åÅç¤Î¼«¼ÒÈª¤ÇºÏÇÝ¤¹¤ëÈþÍÆÃãÍÕ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤ò¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Ç°ú¤½Ð¤··ò¤ä¤«¤ÊÈ©¤ËÆ³¤¯¥¹¥¥ó¥±¥¢¤òÄó¶¡¡£
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡¢¤«¤Ä³Î¤«¤Ê¥¹¥¥ó¥±¥¢¤òµá¤á¤ëÀ¤³¦Ãæ¤ÎÊý¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥¯¥êー¥ó¥Ó¥åー¥Æ¥£¤ÎÍýÇ°¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢À¤³¦ÅªÆ°Êª°¦¸îÃÄÂÎPETA¡Ê¥Ú¥¿¡Ë¤è¤ê¡ÖBeauty Without Bunnies¡Ê¥Ó¥åー¥Æ¥£ ¥¦¥£¥º¥¢¥¦¥È ¥Ð¥Ëー¥º¡Ë¡×¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¢¥Ë¥Þ¥ë¡¦¥Æ¥¹¥È¡¦¥Õ¥êーÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢Çä¾å¶â¤Î°ìÉô¤ò¡Ömore trees¡×¤Ø¤Î´óÉÕ¤Ê¤É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Ø¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
