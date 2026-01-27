「すすきのアイスワールド2026」にボートレースPRブースを出展！　～ボートの氷像と札幌を象徴する「時計台」をモチーフにした、2つの氷のブースを展開～

一般財団法人BOATRACE振興会

一般財団法人BOATRACE振興会（東京都港区六本木）は、2026年2月4日（水）から2月11日（水・祝）まで、北海道札幌市で開催される「すすきのアイスワールド2026」において、ボートレースPRブースを出展いたします。また、期間中に行われる「氷彫刻コンクール」に協賛し、同イベントの活性化と氷彫刻技術の向上を支援します。

本年は、「BOAT RACE ICE FANTASY」と「BOAT RACE ICE SQUARE」の2つのエリアを展開し、氷と光によるインスタレーションを通じて、BOAT RACEの世界観と北海道・札幌の魅力を発信します。

「BOAT RACE ICE FANTASY」コンセプト

「想いが灯る空間」をテーマに、北海道の輪郭をかたどった氷の造形にハートモチーフを重ねた象徴的なデザインを展開します。中央にはボートの氷像を配置し、BOAT RACEの躍動感と“人と人との想いのつながり”を、氷という静的な素材と光の演出で表現します。

「BOAT RACE ICE SQUARE」コンセプト

「氷の待ち合わせ場所」をテーマに、札幌を象徴する時計台モチーフの氷像を中心に配置。氷の構造物に囲まれた柔らかな空間設計により、ブースに足を踏み入れる体験そのものが記憶に残る演出としています。

「BOAT RACE ICE FANTASY」エリア「BOAT RACE ICE SQUARE」エリア

■北海道地域におけるボートレースの状況

北海道出身の現役ボートレーサーは現在8名登録され、その内4名がヤングレーサー（満30歳未満の若手レーサー）です。しかし、ボートレーサー約1,600名に対し、北海道出身者は1%未満であり、当会では北海道の主要行事・イベントへの協賛等を通じ、ボートレースの魅力発信及びボートレーサー募集活動を強化しています。

■「すすきのアイスワールド2026」概要

＜日時＞

2026年2月4日（水）～２月６日（金）／15:00～23:00

2026年2月７日（土）～２月８日（日）／10:00～23:00

2026年2月９日（月）～２月10日（火）／15:00～23:00

2026年2月11日（水・祝）／10:00～22:00

※上記時間帯は「歩行者天国」となるため、氷像を間近でご覧になれます。

それ以外の時間帯は、歩道からの観覧となります。

＜場所＞

北海道札幌市中央区南4条通から南６条通まで

※ボートレースPRブースは「Bブロック南側」、「Cブロック北側」

■ボートレースPRブース キャンペーン概要

[STEP1]ボートレースPRブースで記念写真を撮影

[STEP2]ボートレース公式SNSをフォロー

[STEP3]指定のハッシュタグを付けてSNSに投稿し、投稿画面をスタッフに提示

上記条件を満たした方のうち、各日先着200名様にボートレースオリジナルグッズ&白い恋人をプレゼントします。

※内容は変更となる場合があります

※オリジナルグッズはなくなり次第終了します

■「氷彫刻コンクール」概要 協賛：BOATRACE振興会

＜競技開始＞

2026年2月4日（水）14:30～２月5日（木）10:00

＜表彰式＞

2026年2月5日（木）11:00～ 南４条西４ココノ ススキノ前（メイン氷像前）にて