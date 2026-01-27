テカリ肌やインナードライにこれ1本。水分ケア発想の新感覚 “うるさら”チャージ下地「レアアース美容液プライマー」2月27日(金)新登場

日本ロレアル株式会社

1851年、ニューヨークのイーストヴィレッジの一角に、一軒の小さなアポセカリー*¹として誕生したスキンケアブランドの「Kiehl’s（キールズ）」。創業当時から、世界中の自然由来成分を研究し、皮膚科学の知識に基づいたスキンケア製品を開発しています。大自然から生まれた希少な土、アマゾンホワイトクレイ*²使ったキールズのマスクシリーズの中で最も愛されているロングセラーマスク「キールズ レアアース マスク」の同シリーズより、水分ケア発想のうるおいをチャージする新感覚下地「レアアース美容液プライマー」を2026年2月27日（金）より全国キールズストアにて発売（公式オンラインストアにて2月20日先行発売）いたします。

近年プライマーは、テカリを抑えて仕上がりの美しさを整えるだけでなく、スキンケア視点で肌を整えるアイテムとして選ばれるようになっています。こうした価値観の変化を受け、キールズは「皮脂ケア」と「潤いケア」を両立させた新しい処方を開発しました。皮脂吸着によるテカリケアに加え、肌表面の水分バランスを整えることで、テカリや毛穴目立ちの悩みへアプローチ*³します。

春は、寒暖差や花粉、紫外線などの外的要因の影響を受けやすく、肌の乾燥やごわつきを感じやすい季節です。レアアース美容液プライマーは、水分ベースならではの軽やかなテクスチャーで、肌に薄く均一な“うるさらベール”をまとったような仕上がりが特長です。肌に潤いを与えながら、表面はさらりと整える、”中うる外さら”の新感覚の質感で、揺らぎやすい季節の肌に寄り添い、時間が経っても軽やかで心地よい肌印象へと導きます。

製品公式ページ(2026年2月20日公開予定)：https://www.kiehls.jp/skincare/face-product/face-serums/rare-earth-pore-primer/WW0177KIE.html

*¹ 欧米などの調剤薬局 *² カオリン（皮脂吸着成分）*³ 肌に潤いを与え、なめらかにすることによる

レアアース美容液プライマー 3つのポイント

01. ひと塗りで仕込む、即さら。崩れにくさを仕込む皮脂吸着クレイケア

毛穴の黒ずみや皮脂詰まりを洗浄する人気のレアアース マスクにも配合している、フェアトレードのホワイトクレイ*¹（アマゾン産ホワイトクレイ*¹）を配合。微細化されたクレイが皮脂を吸着し、テカリを抑え、毛穴目立ちにアプローチします。日焼け止めの上からも使える軽やかな使用感で、肌表面をさらりと整え、時間が経っても崩れにくい仕上がりをサポートします。

02. 角質ケア × 水分ケア発想で、テカリレスな“うるさら肌” が続く

角質ケア成分として注目されているLHA*²（カプリロイルサリチル酸*²）を配合。毛穴目立ちの一因となる古い角質を穏やかに整え、なめらかな肌へと導きます。また、ヒアルロン酸の2倍の保湿力を持つといわれるβ-グルカン*³が水分を抱え込み、肌のうるおいをキープ。さらにバリア機能*⁴をサポートすることで、毛穴目立ちの悪循環にアプローチします。角質ケアと水分ケアの両面から肌を整えることで、肌内部*⁵の乾燥と肌表面のべたつきが混在する、インナードライや混合肌にアプローチ。テカリや毛穴目立ちを整え、内側はうるうる、表面はさらりと整う新感覚の “うるさら肌”へ導きます。

03. 175年にわたる皮膚科学研究の知見に基づいた、フォーミュラ設計

1851年にニューヨークで創業した「キールズ」は、創業当初から皮膚科学の知見に基づいた製品づくりを続けてきました。その長年の研究と経験を生かして設計された本製品では、使用することで12時間*⁶テカリと乾燥を防ぎます。

*¹ カオリン（皮脂吸着成分）*² カプリロイルサリチル酸（整肌成分）*³ 整肌成分 *⁴ 角質層 *⁵ 角質層まで *⁶ キールズ調べ。個人差があります。

レアアース美容液プライマー HOW TO USE

* 乾燥によりなめらかではない肌のこと

商品情報 / 先行発売情報

名称：レアアース美容液プライマー

販売名：キールズ レアアース ポアレス トリートメント

容量： 30mL

価格：\4,950（税込）

発売日：2026年2月27日（金）

販売場所：全国キールズストア及び公式オンラインストア

先行発売日：2026年2月20日（金）

先行発売場所：キールズ公式オンラインストア

【使用方法】

STEP1：スキンケアでお肌を整えた後、指先に少量（全顔でパール粒大が目安です）を取り出します。

STEP2：お顔全体に少量ずつ均一に伸ばしてください。特に皮脂やテカリが気になるTゾーンはもちろん、忘れがちな頬、鼻の下、小鼻の周りを含む「バタフライゾーン」には重ねてお使いいただくのがおすすめです。

STEP3：レアアース美容液プライマーがお肌にしっかりと馴染んでから、必要に応じて日焼け止めやメイクアップをお楽しみください。メイク直しや寝る前の使用もおすすめです。

バタフライゾーン(イメージ)春のごわつき肌、インナードライの方に！おすすめの組み合わせ

水色ピールセラム

ざらつきや毛穴の目立ち*¹に、水色ピールで毎日×速攻角質ケア習慣を。 洗顔後の1stステップで、使用後すぐに、つるんと明るい印象の肌へ。使うたび、肌トラブル*²に負けない肌を目指して。敏感肌*³にもお使いいただけます。



製品名：キールズ DS プレセラム

容量： 30mL / 50mL

価格：\6,600（税込） / \9,460（税込）

*¹ 肌に潤いを与え、肌をなめらかにすることによる *² 乾燥による *³ すべての方に肌トラブルが起こらないわけではありません。

キールズについて

キールズは、1851年、ニューヨークのイーストヴィレッジの一角に、一軒の小さなアポセカリー*として創業しました。お客様一人ひとりの異なる悩みにきめ細かく対応し、いつも親身に相談できる大切な存在として、街の人々から深く愛されてきました。創業当初より、ブランドのDNAであるアポセカリー*を構成する、「Nature」「Science」「Service」という3つの信念を軸に、品質にこだわったスキンケア製品を提供し、全ての人のヘルシースキンをサポートし続けます。そして、ヘルシースキンでいることを通じて、全ての人がありのままの自分でいることをハッピーに楽しめることを応援しています。また、キールズは、コミュニティや地域社会を大切にし、一緒に歩んでいきたいと考えています。創業者であるアーロン・モースが提唱してきた「地域社会への還元」。サステナビリティ活動のキールズオリジナルプログラム、”KIEHL’S MISSION RENEWAL キールズ ミッション リニューアル“ を始めとする、“より良い未来”のための社会活動を行っています。

* 欧米などの調剤薬局