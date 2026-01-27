【都内初進出】お茶にフォーカスしたブランド「サンマルクカフェ＆茶」が目黒に誕生

株式会社サンマルクカフェ

株式会社サンマルクカフェ（本社︓岡山県岡山市 代表取締役社長︓小山 典孝）は、お茶にフォーカスをあてたブランド「サンマルクカフェ&茶」を東京・目黒に1月30日（金）よりオープンいたします。

「サンマルクカフェ&茶」は、「日本とアジアの“お茶”の魅力を五感で楽しむ」をコンセプトとし、香り、味わい、心地よさを通じて、サンマルクカフェならではのお茶体験を提案するブランドです。2025年7月に神奈川県に出店し、アジアを中心とした各国のお茶文化を融合させたドリンク・フードメニューを展開しています。

本ブランド都内初出店となる「サンマルクカフェ&茶 目黒東口店」は、商品を店内製造する様子をご覧いただける開放的なキッチンスペースを完備し、サンマルクカフェの看板商品「チョコクロ」の生地を使用した「エッグタルト」や、花の香りが特徴的な台湾の凍頂烏龍茶を使用したフルーツティーなど、「&茶」でしか味わえない限定メニューを、「サンマルクカフェ」で提供するメニューに加えご提供いたします。

また、「&茶」限定メニューに加え、注文をいただいてから店内で手作りする新メニューも登場。サンマルクカフェオリジナル生地にバターを練り込んで焼き上げた「THEクロワッサン」や、石窯で焼き上げた風味豊かなパンを使用した「石窯カンパーニュサンド」など、全てのパンを店内で製造するサンマルクカフェだからこそできる、フレッシュな手作りメニューを展開いたします。

「サンマルクカフェ&茶」初の都心店舗で、ブランド限定メニューや本店舗でしか味わえない作りたて・出来たてのメニューをお楽しみください。

【サンマルクカフェ&茶限定メニュー（一例）】

左から「いちごとりんごの和紅茶」「凍頂烏龍フルーツティー ピンクグレープフルーツ&ゆず」「紅茶のエッグタルト」

【店舗情報】

店舗名：サンマルクカフェ&茶 目黒東口店

住所：東京都品川区上大崎２丁目１３－３８ 三樹ビル １F

オープン日：2026年1月30日（金）

営業時間 ：7時～22時

サンマルクカフェについて

サンマルクカフェは、1999年に東京都中央区に１号店をオープンし、1番の人気商品「チョコクロ」をはじめ、長年の人気商品「じゃがバタデニッシュ」や「バターデニッシュ」など全てのパン、サンドイッチを店内で手作りしているNo.1ベーカリーカフェです。独自開発の「遠赤外線」効果を発するオーブンを使用し、毎日お客様へ焼きたてパンをお届けしております。

サンマルクカフェは「最高のひととき」を創造し続けます。

会社概要

会社名：株式会社サンマルクカフェ

所在地：岡山県岡山市北区平田173-104

代表者：小山 典孝

設立：1989年3月

URL：https://www.saint-marc-hd.com/saintmarccafe/

事業内容：サンマルクカフェ事業

【サンマルクカフェ 公式サイト】

X（旧Twitter） https://twitter.com/st_marc_cafe309

Instagram https://www.instagram.com/saint_marc_cafe_official

アプリ https://saint-marc-hd.com/cafe/appli/index.html?storelink=true

【お客様からのお問い合わせ先】

お客様相談窓口 お問い合わせフォーム

URL：https://saint-marc-hd.com/mailform/opinion.html?gyotai=cafe

※本プレスリリース内の画像は全てイメージです。

※掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

※店舗により、取り扱いのない商品もございます。