株式会社ニコン日総プライム

株式会社ニコン日総プライム（横浜市、代表取締役兼社長執行役員：吉田雅彦）は、企業におけるシニア人材活用の現状と課題、ならびに効果的なキャリア開発施策をまとめたホワイトペーパーを公開しました。

昨今、労働人口の減少や人的資本開示への対応により、企業におけるミドル・シニア層の活躍促進は重要性を増しています。一方で、シニア層のモチベーション低下や役割の不明確さ、従来型研修の効果不足など、各企業の取り組みが成果につながりにくい状況も指摘されています。

本ホワイトペーパーでは、企業のシニア施策が「7:2:1の法則」によって三層に分かれる実態を整理し、多くの企業が施策に踏み切れない理由と、早期退職施策に伴うリスクを分析しています。キャリア開発の実践経験を基に、意識改革を中心としたアプローチと越境学習などの実践的手法を体系化して紹介しています。

資料ダウンロード（キャリア開発事業） :https://www.n-prime.co.jp/service/download/

主な内容

・シニア人材施策の現状を示す「7:2:1の法則」の解説

・早期退職施策に潜む優秀人材流出や知的資本喪失などのリスク

・従来施策が成果を生まない要因と、企業が直面する3つの壁

・意識改革に向けた「アンラーン」および「越境体験」の効果

・共創型キャリア開発（意識変容率95%）の事例

・キャリア研修、越境学習、人事制度改革支援などのソリューション概要

ニコン日総プライムの事業について

未来に必要な機能をお客様と共に創る共創ソリューションにより、「キャリア開発事業」「人材サービス事業」の2つの領域で最適なソリューションをご提供します。

キャリア開発事業：研修・スキル開発、キャリアカウンセリング、再就職支援、

シニア活躍コンサルティング

人材サービス事業：人材派遣、紹介予定派遣、人材紹介、人材シェアリング、

アウトソーシングサービス