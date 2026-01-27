『ポケモン生態図鑑』、ロンドン自然史博物館内ポップアップショップ「Pokecology」(ポケコロジー)にてジオラマを世界初公開

株式会社小学館

世界中で、多くのファンを集める『ポケットモンスター』。そのポケモンの生態を現実世界の行動生態学という新しい切り口でまとめた『ポケモン生態図鑑』(小学館・刊)は、発売約半年で、累計発行部数が８０万部を突破。２０２５年にはトーハンベストセラー、日販年間ベストセラーにランクイン、日経MJヒット商品番付にも選出されるなど、大きな話題を集めました。

【書誌情報】

タイトル：『ポケモン生態図鑑』

著：株式会社ポケモン

イラスト：きのしたちひろ

定価：1,430円(税込)

判型：A5判

発行：小学館

公式サイト

https://www.shogakukan.co.jp/pr/pokecology(https://www.shogakukan.co.jp/pr/pokecology)

『ポケモン生態図鑑』の熱狂は世界へ。 ロンドン自然史博物館で開催されるポップアップにて展示を実施！

大変多くの注目を集める『ポケモン生態図鑑』ですが、２０２６年は世界に進出。

世界三大自然史博物館にも数えられるイギリスの「ロンドン自然史博物館」にて初のポップアップ『Pokecology』(現地時間：１月２６日～４月１９日)が開催されます。

本ポップアップのタイトルである『Pokecology』とは、PokemonとEcology(生態学)をかけたもので、『ポケモン生態図鑑』の英語タイトルにもなっています。『ポケモン生態図鑑』に着想を得た展示で、進化から環境に至るまで、ポケモンとロンドン自然史博物館が共有している「自然に対する敬意」を表現したポップアップになっています。

ポップアップショップへの入場チケットは、英国で情報解禁するとすぐに予約終了となるほど人気となりました。

『ポケモン生態図鑑』の世界が初のジオラマ化。現地の取材写真を公開！

注目したいのは、１月２６日(現地時間)にて情報解禁となった『ポケモン生態図鑑』のジオラマ。高さ269cm×幅220cmという大型のジオラマには、２５種計５９匹のポケモンが生息する姿が『ポケモン生態図鑑』のページを基に、精密に再現されています。背中にポケモンたちを乗せたドダイトスや、ペンドラーとマルヤクデのなわばり争いなど、迫力満点のポケモンたちの姿が見られるほか、イワークが掘り進めた地中の穴は奥まで再現されており、ノコッチやディグダがそれを利用して生活している様子も。ハスボーの好む綺麗で透明な水の中も忠実に再現され、よく観察するとニョロモの姿が見つけられます。オオタチの巣穴が地中でどのようにつながっているかも想像できる、細部にまでこだわった『ポケモン生態図鑑』のジオラマになっています。このジオラマは、今回のポップアップのために作成され、この度世界初公開となりました。

【ジオラマ登場のポケモン一覧はコチラ】 ※五十音順

・イワーク

・オオタチ

・オタチ

・カイリュー

・キャタピー

・コクーン

・チルタリス

・ディグダ

・トランセル

・ドダイトス

・ニョロモ

・ノコッチ

・ハスボー

・ビードル

・ピカチュウ

・フラベベ（オレンジいろのはな）

・フワライド

・ペリッパー

・ペンドラー

・プテラ

・マルヤクデ

・ミノマダム（くさきのミノ）

・モグリュー

・モンメン

・リザードン

ポップアップでは『ポケモン生態図鑑』のオリジナルグッズも発売。売上は、慈善活動や研究支援へ

本ポップアップでは、ロンドン自然史博物館や『ポケモン生態図鑑』をテーマにしたグッズも多数発売。一部の商品はロンドン自然史博物館のオンラインショップでも販売されます。なお、ポップアップを通したグッズの売上は、博物館の慈善活動や400人の科学者による研究活動の支援に役立てられるよう。気になる人は、ぜひチェックしてみてください。

博士（農学）の学位を取得している行動生態学の専門家で、動物の行動や生態を研究してきた米原善成氏、きのしたちひろ氏。両氏がポケモンの生態を、現実世界の行動生態学という新しい切り口でまとめた本作は、『ポケットモンスター』シリーズに登場する「ポケモン図鑑」に掲載されている１０００種類以上のポケモンの７５００以上におよぶ生態情報をもとに作られ、「ポケモン図鑑」の情報に留まらず、ゲームの中でのポケモンの動きや体の特徴も観察し、生態との関係を紐解いています。

日本の書籍から、世界へ。 ふたりの博士が新たな視点でせまった“ポケモンの生態”をまとめた書籍が、 海を越え世界からも注目を集めています。

企画・構成・執筆

米原善成(よねはら よしなり)

東京都出身。博士（農学）。専門はミズナギドリやアホウドリなどの海鳥の飛行メカニズム、行動生態学。動物に記録計を付けて行動を計測するバイオロギング手法を使い、亜南極などの無人島で海鳥の調査研究を行う。東京大学大学院農学生命科学研究科（大気海洋研究所所属）修了。日本学術振興会特別研究員などを経て、2019年4月より株式会社ポケモンに入社。

イラスト

きのしたちひろ

岡山県出身。博士（農学）。専門はウミガメなどの海洋動物の行動生態学、潜水生理学。東京大学大学院農学生命科学研究科修了後、日本学術振興会特別研究員（PD）を経て、2023年よりイラストレーターとして活動。著書に『最新研究で迫る 生き物の生態図鑑』（エクスナレッジ）や『生きもの「なんで？」行動ノート』（SBクリエイティブ）があり、『たくさんのふしぎ なぜ君たちはグルグル回るのか』（福音館書店）、『タネまく動物』（文一総合出版）などのイラストも担当。水辺の散歩が好き。

