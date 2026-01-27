ヒューマンアカデミー「AI×Webデザイナー講座」を新規開講　時代が求めるAI時代のWebデザイナーを育成

ヒューマンホールディングス株式会社

教育事業を展開するヒューマンアカデミー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：今堀健治、以下「当社」）は、社会人教育事業「資格取得・就転職の総合校 ヒューマンアカデミー」において、生成AI時代に対応した新講座 「AI×Webデザイナー講座」 を、2026年1月より新たに開講いたします。

本講座は、デザイン基礎・UI/UX・コーディングに加え、最新の画像生成AI活用スキルを網羅し、未経験からでもAI時代の現場で通用するWebデザイナーを育成することを目的とした実践型プログラムです。

AIの台頭による「仕事が奪われるかもしれない」という社会不安を払拭し、AIを強力なパートナーとして使いこなす人材を育成します。全国32校舎を「一人で悩まない場所」として開放し、オンラインの利便性と対面での深い繋がりを融合させた新しい時代の学習コミュニティを提供します。

【本件のポイント】

●eラーニングと全国32校舎でのグループワークを組み合わせたハイブリッド学習を採用

●Webデザインの基礎からUI/UX、コーディングに加え、生成AI活用スキルを同時に習得し、AIを“使う側”ではなく“ディレクションする側”として活用する次世代型カリキュラム

●ユカイ工学監修「CREATIVE SPRINT」でAI時代の妄想力、企画力、アウトプット力等を鍛える

●AI時代に人が判断すべきデジタルカラーやコピーについて、各分野の専門講師より実践的に学べる

https://haa.athuman.com/academy/ai_webdesign/

【背景】

近年、ChatGPTに代表される「大規模言語モデル（LLM）」の進化は目覚ましく、その活用は単なる技術トレンドに留まらず、あらゆる産業のビジネスモデルや働き方に劇的な変化をもたらしています。

生成AIの台頭により、Web制作やデザインの現場は大きな転換期を迎えています。従来の「手作業」のみのスキルでは市場価値の維持が困難になる一方、AIを強力な武器として使いこなし、これまでにないスピードと発想でアウトプットを出せる人材への需要は急増しています 。

しかし、多くの初学者にとって、日進月歩のAI技術をどう実務に組み込むかを独学で習得するのは容易ではありません。当社は40年にわたる教育ノウハウと、現場視点を重視したカリキュラム設計を掛け合わせることで、未経験からでも「AI時代に選ばれるデザイナー」を育成する新講座の開発に至りました。

【講座の特徴】

日進月歩で進化するAI技術に即応するため、固定化された教材だけでなく、オンラインライブ授業を通じて常に最新のAIスキルとトレンドを提供します。変化の激しい生成AI時代において、受講生が「今、現場で求められる技術」をタイムリーに習得できる環境を整えています。

AIによって作業工程の効率化が可能になった今、重要となるのは「AIをどう使いこなすか」という判断力と創造力です。本講座では、Webデザインの本質であるカラーデザイン、コピーライティング、そして0から1を生み出す企画力に重点を置いたカリキュラムを採用。AIを強力なパートナーとしてディレクションし、人間にしか生み出せない付加価値を創造できる次世代のWebデザイナーを育成します。

eラーニングによる知識習得に加え、全国32校舎での対面ワークショップ「CREATIVE SPRINT（ユカイ工学監修）」を通じて、AI時代に不可欠なコミュニケーション能力、思考力、創造力を養います。さらに、校舎では現役クリエイターによる直接指導や、メンターによる学習相談、専門コンサルタントによる就業支援を実施。オンラインの利便性とリアルの熱量を融合させた、挫折させない最高の学習体験を提供します。

1. 「学び舎」としての校舎：不安がほどけ、つながりが広がる場所

「オンライン学習は孤独で挫折しやすい」という課題に対し、全国32校舎を「講師と受講生同士が顔をあわせてワークショップを通して議論できるコミュニティ」として定義しました。

・相談と議論の場：講師への質問はもちろん、受講生同士が制作途中のデザインを見せ合い、アドバイスし合う「オフラインならで

はの熱量」を重視。

・安心のサポート：「わからない」をそのままにしない対面指導により、一人で抱えていた不安がほどけ、学びへの意欲が高まる環境を提供します。

２. 「CREATIVE SPRINT」で妄想を形にする（ユカイ工学監修）

ロボティクスベンチャー「ユカイ工学」の登録商標である「CREATIVE SPRINT」をカリキュラムに導入。

・妄想を加速させる：正解のない時代に、自分の内側にある「妄想」を言語化し、AIを使って即座にプロトタイプ（デザ

イン）へ落とし込むスピード感を体感。

・対話から生まれる創造性：仲間とアイデアを出し合い、議論し、ブラッシュアップするプロセスを通じて、AIには真似できない「共感を生むストーリー」を創り出す力を養います。

3. 実務直結のAI活用術を網羅

デザインの基礎からUI/UX、コーディングに加え、AIによるワイヤーフレーム作成や画像生成、プロンプトエンジニアリングを習得。AIをディレクションし、従来の制作フローと比較して圧倒的な工数削減と質の高いデザイン提案を両立する力を養います。

■講座内容

講座名：AI×Webデザイナー講座

対象： 未経験からクリエイティブ業界への就転職を目指す社会人、副業やフリーランスを検討中の方

受講形式： オンライン（eラーニング）×通学（教室でのグループワーク・直接指導）のハイブリッド型

受講期間： 6か月～

受講料： 330,000円～430,000円（税込）

※別途、入学金55,000円、システム利用料5,940円（税込）

詳細・申込はこちら https://haa.athuman.com/academy/ai_webdesign

経済産業省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」対象コース

当社の「AI×Webデザイナー講座」は、経済産業省の「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」対象講座となっており、費用の負担が軽減できます。

【経済産業省の「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」について】

当社は、経済産業省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」に参画しています。在職者のスキルアップと労働移動を円滑に進めるために展開されている施策で、個人のキャリア形成を専門家と協力して進める「キャリア相談」、それを基にした「リスキリング講座の提供」、そしてその成果を元にした「転職サポート」までを包括的に推進します。この事業は、デジタル社会の進展や人材不足に対応するため、社会人のスキル向上とキャリア形成を支援することが期待されています。対象コースの受講修了で50%、受講後の転職＆1年間の継続就業で20%、合計最大70%の受講料キャッシュバックを受講者は受け取ることができます。

●経済産業省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」について

https://careerup.reskilling.go.jp/

【開発者コメント】

ヒューマンアカデミー株式会社 社会人教育事業部 築山雄人

「AIの進化は、クリエイティブのハードルを下げるだけでなく、表現の可能性を大きく広げました。本講座では、ツールを使えるようになることはもちろん、AIという強力な武器を使いこなし、最短でプロの現場へ通用する人材を送り出すことを目指しています。学びのスタイルも、一人で悩まず仲間や講師と高め合える環境を重視しました。」

【監修・講師】

株式会社ラソナ

Web サイトの企画・制作・運用、アプリ開発、広告制作・運用までを一貫して手掛けるデジタルソリューション企業 。Web 制作プロセスの全工程に生成 AI を組み込んだ先進的な制作体制で、制作効率とアウトプット品質の向上を実現しています。

桜井 輝子 講師

東京カラーズ株式会社代表取締役 Adobe Community Expert

カラーコーディネーターとして企業のカラーコンサルティングや研修、色彩教材の企画制作などを手掛ける 。色彩学を楽しく理解し活用するための書籍を多数執筆。

代表作は累計 45 万部販売 『配色アイデア手帖』（SBクリエイティブ）

西橋 佐知子 講師

さち合同会社代表

新卒で（株）電通に入社

2018 年、電通初の女性 ECD／クリエイティブ局長 。2025 年 5 月退職、独立

コピーライターとしてのみならず、クリエイティブディレクターとして、ユニクロ、Honda、ファンケルなどをはじめ、多様なクライアントのプロジェクトをディレクション。

