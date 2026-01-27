ゴルフの距離計測だけでなく、練習場や自宅でのスキルアップをサポート。GPSゴルフナビ『Approach G82』を2月5日（木）に発売。

ガーミンジャパン株式会社

アメリカ発データ活用のプロフェッショナル、ガーミンジャパン株式会社（以下、Garmin）は、レーダーによるスイング計測機能を搭載したGPSゴルフナビの新製品『Approach G82（アプローチ ジー82）』を2026年2月5日（木）より発売します。

新製品『Approach G82』はスイング計測機能と高機能GPSゴルフナビが一体となったオールインワンモデルです。5インチの大画面フルカラータッチディスプレイを備え、全世界43,000以上のゴルフコースやスイング計測データを見やすく表示します。

練習場や自宅では、レーダーによるスイング計測機能を使って、ショットやパッティングの再現性を向上するための練習に役立ち、ゴルファーのスキルアップをサポートします。

ラウンド時には、「Approach」シリーズ最上位モデルと同等のゴルフ機能がスコアアップの強い味方になります。新機能の「クラブマッピング」で構築した各クラブの飛距離データは「バーチャルキャディ」機能と連携し、コース上でより的確なクラブ選択を可能にします。さらに、Garminのゴルフ製品では初搭載となる「航空写真表示※」により、ゴルフコースのレイアウトをリアルに再現。信頼性の高いコース情報を提供します。

※利用には有料サブスクリプション「Garmin Golf Membership」の加入が必要です。

（トライアルプラン：1ヶ月無料・月間（30日）プラン：1,180円/月・年間（365日）プラン：11,800円/年）

【『Approach G82』製品特徴】

- 優れた視認性の大画面カラータッチディスプレイ対角5インチ（127mm）の大画面カラータッチディスプレイを搭載。屋内外問わず、高い視認性を発揮し、スムーズな操作性を実現しています。- ゴルフ場だけでなく練習場や自宅でも役立つ計測機能デバイスを芝生の上に設置するだけで、レーダーによるスイング計測が可能。ドライバーからアプローチやパッティングまで、主要な指標を手軽に計測することができます。「パッティングトレーニング」モードでは、ストロークの長さ・ヘッドスピード・ボールスピード・スイングテンポなどのデータを表示。ゴルフ練習場で活用できる「ドライビングレンジ」モードでは、ヘッドスピード・ボールスピード・スマッシュファクター・スイングテンポ・推定飛距離なども計測します。- 最上位モデル『Approach S70』と同等のゴルフ機能最上位モデル『Approach S70』と同等の機能を備え、詳細なゴルフコースマップと充実のゴルフ機能でスコアアップをサポート。また、万が一『Approach G82』をコースに置き忘れた場合、「Find My Garmin」機能で、最後にアプリ（スマートフォン）とのBluetooth通信が行われたときのデバイスの位置情報を表示し、見つけ出すことができます。- 新機能「航空写真表示」で よりリアルなゴルフコースを表示コースレイアウトをリアルに再現する新機能「航空写真表示」に対応。さらに信頼性の高いコース情報を提供します。※利用には有料サブスクリプション「Garmin Golf Membership」の加入が必要です。- 便利なマグネット式マウントを搭載本体内蔵のマグネット式マウントでカートに固定したり、付属アクセサリーのカラビナ付きスタンドでゴルフバッグに装着できます。ハンズフリーで持ち運ぶことができるので、快適なラウンドを楽しめます。左から、スイング計測、クラブマッピング、パッティングトレーニング、ゴルフナビ画面、航空写真表示

【『Approach G82』ゴルフ機能】※一部抜粋

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/135223/table/92_1_20cd20f8ef7ef34dd727c2b1c6c0a883.jpg?v=202601270151 ]

【『Approach G82』製品仕様】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/135223/table/92_2_5e2ba82898a612da8e25a998d88fabee.jpg?v=202601270151 ]Approach G82

詳しくは製品サイトをご覧ください。

詳細を見る :https://www.garmin.co.jp/products/intosports/approach-g82

【Garminについて】

Garmin(ガーミン)はアメリカ合衆国で創業されたGPS機器メーカーです。ゲイリー・バレル(Gary Burrell)と高民環(Min H. Kao)によって1989年に設立されました。Garminという社名は創業者2人の名前の一部、GaryとMinに由来します。Garminは創業当時から変わらず、ライフスタイルを豊かにするナビゲーションおよび通信デバイスを作ることを目標としてきました。無線技術をはじめ、自動車、航空機、船舶、フィットネス、アウトドアなど多岐な分野にわたって革新的な製品を展開しており、これまでに数億台のGPS 受信機を製造・販売しています。創業以来一貫して黒字経営を行っており、米国株式インデックスS＆P500の銘柄にも採用されています。

https://www.garmin.co.jp/

※本リリースに掲載されているブランド名、会社名などの固有名詞は各社の商号、商標または登録商標です。

※本リリースに掲載されている価格、発売時期、仕様は予告なく変更となる場合がございます。

＜本製品に関する読者からのお問い合わせ先＞

ガーミンジャパン株式会社

https://www.garmin.co.jp/

〒354-0036 埼玉県富士見市ふじみ野東1-7-6

TEL：049-267-9114 FAX：049-267-9124 E-mail：jp_Info@garmin.com