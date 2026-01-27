キャッシュレス決済端末の選び方を250人に調査｜重視したこと・導入後に重視すべきと感じたポイントにギャップは？【OREND（オレンド）独自調査レポート】

ステップ・アラウンド株式会社

キャッシュレス決済端末を導入したことがある250名にOREND（オレンド）が独自調査を実施。導入前と導入後で重視されたポイントを比較し、調査結果から見えた端末選びの傾向を解説します。

キャッシュレス決済端末選定を250人に実態調査｜導入前と後で「重視するポイント」の変化は？

キャッシュレス決済端末の選定・導入に関わった経験がある250名を対象に実態調査を実施しました。

選定時に何を重視したのか、そして導入後に「もっと重視しておけばよかった」と感じたポイントは何だったのか。選定時と導入後の双方で共通して重視されたポイントを整理し、失敗しにくいキャッシュレス決済端末の選び方が見えてきました。

キャッシュレス決済端末を選ぶ時に重視したランキング【1位決済手数料が安い】

本調査では、キャッシュレス決済端末の選定時に重視したポイントについて、1人あたり最大3つまで選択する形式で回答を集めました。

その結果、最も多く挙げられたのは「決済手数料が安い」で123件（49.2％）となりました。次いで「使いやすさ・操作の分かりやすさ」が115件（46.0％）、「端末費用や初期・月額費用が安い」が97件（38.8％）と続いています。

これらの結果から、導入前の検討段階では、継続的なコスト負担に直結する要素と、日常業務での使いやすさが特に重視されていることが分かります。

また、「幅広い決済手段に対応している」82件（32.8％）や「入金サイクルが早い」65件（26.0％）といった項目も一定数選ばれており、売上回収や顧客対応の幅を意識した比較検討が行われている傾向がうかがえます。

一方で、「他店舗や同業種での導入実績・口コミ」は37件にとどまり、選定時点ではあまり重視されていない項目となっています。

導入後に「重視すべきだった」と気づいたランキング

導入後に「重視すべきだった」と感じたポイントについては、1人1つのみを選択する形式で回答を得ています。

その結果、最も多かったのは「決済手数料が安い」で46件（18.4％）となりました。次いで「使いやすさ・操作の分かりやすさ」が35件（14.0％）、「端末費用や初期・月額費用が安い」が32件（12.8％）と続いています。これらの結果から導入後は、日常的なコスト負担や業務効率に直結する要素が、特に重要視される傾向があることが分かります。

また、「入金サイクルが早い」は26件（10.4％）、「幅広い決済手段に対応している」は24件（9.6％）となっており、導入後の運用を通じて資金繰りや決済対応のしやすさが事業運営に影響するポイントとして意識されやすいことも分かりました。

選定時と導入後で共通して重視されているポイント

選定時と導入後の結果を比較すると、上位に挙げられた項目の顔ぶれに大きな変化は見られません。いずれの段階でも、「決済手数料が安い」「使いやすさ・操作の分かりやすさ」「端末費用や初期・月額費用が安い」といった項目が上位を占めており、これらは導入前後を通じて一貫して重視されているポイントであることが分かります。

調査結果から分かった、失敗しないキャッシュレス決済端末の選び方

決済手数料と端末費用は「導入後の負担」を想定する

調査結果では、選定時・導入後ともに「決済手数料が安い」「端末費用や初期・月額費用が安い」といったコストに関する項目が上位に挙げられました。

このことから、導入時の初期費用だけでなく、決済手数料や月額費用を含めた継続的な負担を想定した比較が重要であるといえます。

実際の利用シーンを想定して使いやすいかチェックする

「使いやすさ・操作の分かりやすさ」は、選定時・導入後のいずれにおいても上位に挙げられています。

日常的に利用する端末であることを踏まえ、導入前に実際の業務フローの中で無理なく使えるかを確認しておくことが重要です。

入金サイクルは資金繰りへの影響を踏まえて検討する

導入後の調査結果では、「入金サイクルが早い」が一定数選ばれています。

入金サイクルは日々の資金繰りや経理業務に影響するため、自店舗の運営に必要な条件を事前に整理しておくことで導入後のギャップを防ぐことができるでしょう。

対応する決済手段は来店客層と照らし合わせて確認する

「幅広い決済手段に対応している」点についても、選定時・導入後の双方で一定の件数が見られました。

クレジットカード決済だけではなく、自店舗の客層や利用されやすい支払い方法を考えて、必要な決済手段を事前に整理しておくことが重要です。

まとめ

本調査では、キャッシュレス決済端末の選定時と導入後で、重視されるポイントに大きな違いは見られませんでした。決済手数料や使いやすさ、端末費用が一貫して上位となっています。

この結果から、導入前に重視されていた要素は、導入後においても多くの事業者にとって重要な判断軸であり続けていることが分かります。

また、入金サイクルや対応する決済手段の幅など、運用を通じて重要性を実感しやすい要素もランクインしています。導入前の段階で実際の運用を想定しておくことが、導入後のギャップを抑えるうえで重要でしょう。

調査概要

調査名：キャッシュレス決済端末の選び方

調査対象：キャッシュレス決済端末の導入・選定に関わったことがあると回答した250人

調査地域：全国

有効回答数：250人

調査方法：インターネット調査（アンケートモニターを対象に実施）

調査：QiQUMO

調査期間：2026年1月

会社名：ステップ・アラウンド株式会社

代表取締役社長：中島 崚

設立：2018年12月10日

所在地：東京都目黒区東山2-10-13 カームハウス東山303

URL：https://step-around.com/(https://step-around.com/)