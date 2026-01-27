パーソルビジネスプロセスデザイン、玉島信用金庫と岡山県内の中小企業支援を目的とした業務提携を開始

パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社

「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのパーソルビジネスプロセスデザイン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：市村 和幸、以下「パーソルビジネスプロセスデザイン」）は、玉島信用金庫（本店：岡山県倉敷市、理事長：宅和 博彦）と、岡山県内の中小企業支援を目的とする業務提携（以下「本提携」）を開始します。本提携により、当社は県内の中小企業に向けてオンラインBPOサービス「StepBase」を軸としたBPO支援を提供してまいります。

岡山県の人口は、2005年の約196万人をピークに減少し、国立社会保障・人口問題研究所によると、2050年には2020年から20.0％減の約151万人になると推計されています。これに伴い、県内の企業は慢性的な人材不足や業務効率化の遅れといった課題に直面しています。特に総務・経理・人事などのバックオフィス領域では、専門人材の確保が難しく、業務の属人化や経営資源を本業に集中できない状況が問題視されています。

これらの課題を解決するためには、中小企業の業務を可視化・標準化し、属人化を解消することで、誰でも業務を遂行できる環境を整える必要があります。

■ 本提携の概要

パーソルビジネスプロセスデザインでは、本提携を通じて玉島信用金庫と共同で以下の取り組みを推進します。

- 取引先の中小企業へのBPO提案玉島信用金庫の取引先企業に対して人材不足に関する課題をヒアリングし、BPO活用による解決策を提案します。- 玉島信用金庫との共同パッケージ提供玉島信用金庫と共同で「StepBase」を活用したパッケージを開発・提供します。例）「給与計算パッケージ（オンライン×オフラインのハイブリットBPO）」 ・玉島信用金庫担当者が企業に直接訪問しタイムカードを回収、PDF化します。 ・「StepBase」がデータを給与計算ツールに入力、給与計算を実施します。- 地域の中小企業への啓発活動BPOや外注（アウトソーシング）の活用促進を目的に、人材不足解消をテーマにしたセミナーを複数回開催予定です。■展望

パーソルビジネスプロセスデザインは、本提携を通じて岡山県内の中小企業の業務効率化と生産性向上に貢献してまいります。さらに、玉島信用金庫との取り組みをモデルケースとして、全国の信用金庫を対象にした支援を展開し、地域の中小企業が抱える課題解決を推進します。これらの取り組みにより、全国規模での業務標準化や属人化解消を促進し、地方経済の活性化に寄与することを目指します。

■オンラインBPOサービス「StepBase」について＜https://www.persol-bd.co.jp/service/bpo/stepbase/(https://www.persol-bd.co.jp/service/bpo/stepbase/?utm_medium=prtimes260127)＞

「StepBase」は、企業のバックオフィス領域を中心とした業務について、パーソルビジネスプロセスデザインが直接雇用している実務経験の豊富なアシスタントがオンラインで効率的に行うサービスです。バックオフィス領域における7,000以上の業務フローを所有していることから、業務委託時の障壁となっていた手順書・マニュアルの準備が不要です。採用・経理・労務・総務・秘書・営業・WEB制作・事務などさまざまな業務のサポート体制が整っており、必要なタイミングで必要な分だけ委託できるため、担当者の採用にかかる経費や人件費の削減だけでなく、従業員が重要な業務に集中できる環境を構築することが可能です。

■パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社について＜https://www.persol-bd.co.jp/＞

パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社は、プロセスデザイン力や組織・人材マネジメント力、人材育成力の3つの力に、AIなどのテクノロジーを掛け合わせ、お客様の課題に寄り添ったBPOサービスを提供しています。「あらゆる仕事と組織を革新し、より良いはたらく環境があふれる社会をつくる」をミッションに掲げ、組織が目指す未来を実現し、はたらく人が活躍できる社会づくりに貢献してまいります。パーソルグループは、「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに、人と組織にかかわる多様な事業を通じて、持続可能な社会の実現とSDGsの達成に貢献していきます。