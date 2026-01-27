HENNGE Oneが「ITreview Grid Award 2026 Winter」の3部門で最高位を獲得

HENNGE株式会社

HENNGE株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小椋 一宏）は、SaaS利用時のセキュリティリスクを低減しテクノロジーの活用を後押しする企業向けクラウドセキュリティサービスHENNGE Oneが、アイティクラウド株式会社主催「ITreview Grid Award 2026 Winter」の3部門において、顧客満足度と市場認知度の高い製品に贈られる最高位「Leader」を受賞したことをお知らせします。

受賞は「SSO（シングルサインオン）」「メール誤送信対策ツール」「メールアーカイブサービス」の3部門です。

■ITreview Grid Awardについて

国内最大級のIT製品・SaaSレビューサイト「ITreview」に投稿されたレビューをもとに、四半期に一度、ユーザーに支持された製品を表彰する場です。満足度と認知度の高い製品を最高位の「Leader」、顧客満足度の優れた製品を「High Performer」として位置付けています。「2026 Winter」では、同年1月までに掲載された約15.1万件のユーザーレビューをもとに受賞製品を選定しています。

ITreview Grid Award 2026 Winterについてはこちら(https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html)からご確認いただけます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7098/table/294_1_fd99bb9513e574ed70975264ed9a5d9d.jpg?v=202601271221 ]

比較検討の際にお役立ていただけるHENNGE Oneの「活用事例」や「生の声」は、以下のリンクよりご確認いただけます。

HENNGE Oneの評判・口コミ：https://www.itreview.jp/products/hde-one/reviews

■HENNGE Oneについて

HENNGE Oneは組織の生産性向上を実現する国内シェアNo.1（※）のクラウドセキュリティサービスです。 生産性向上にはSaaSをはじめとする最新テクノロジーの活用が不可欠ですが、一方でそこにはセキュリティをはじめとする様々な課題が存在します。

テクノロジー活用を妨げる課題を解決するため、HENNGE Oneでは3つのEditionを提供。複数のシステムIDをまとめて保護し、安全で効率的な働き方を実現する「Identity Edition」、組織内に散在するデータの意図せぬ情報漏えいを防止する「DLP Edition」、そして、テクノロジー、人、プロセスの全方位で組織をサイバー攻撃から守る「Cybersecurity Edition」です。

あらゆる組織の課題を、機能と導入しやすさを兼ね備えたセキュリティサービスで解決し、テクノロジーの解放を実現します。

URL： https://hennge.com/jp/service/one/

■HENNGE株式会社（へんげ）について

1996年11月に設立。「テクノロジーの解放で、世の中を変えていく。」を理念に、テクノロジーと現実の間のギャップを埋める独自のサービスを開発・販売しているSaaS企業です。シングルサインオン（SSO）、アクセス制御、メールセキュリティ、セキュアなファイル共有など、多岐にわたる機能を備えた国内シェアNo.1のクラウドセキュリティサービスHENNGE Oneや、クラウド型メール配信サービス「Customers Mail Cloud」を提供しています。2019年10月、東京証券取引所マザーズ市場（現グロース市場）に上場。

社名の「HENNGE（へんげ）」は「変化（HENNKA）」と「チャレンジ（CHALLENGE）」を組み合わせ、あらゆる変化に挑むとの決意を表しています。

会社名：HENNGE株式会社

証券コード：4475

所在地：東京都渋谷区南平台町16番28号 Daiwa渋谷スクエア

代表者：代表取締役社長CEO 小椋 一宏

URL： https://hennge.com/

※ ITR「ITR Market View：アイデンティティ・アクセス管理／個人認証型セキュリティ市場2025」IDaaS市場：ベンダー別売上金額シェアにて2021年度、2022年度、2023年度、2024年度予測の4年連続で1位を獲得

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

HENNGE株式会社

Corporate Communication Division

TEL：03-6415-3660

E-mail：hennge-pr@hennge.com 担当：市嶋・矢野

本プレスリリースに記載されている会社名、製品名、サービス名は、当社または各社、各団体の商標もしくは登録商標です。