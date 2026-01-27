「イラスト、漫画のためのポーズの描画教室」がミニ帖シリーズに登場！『イラスト、漫画のためのポーズの描画教室 ミニ帖』発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでデザイン分野のメディア事業を手がける株式会社エムディエヌコーポレーション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川亨、略称：MdN）は、『イラスト、漫画のためのポーズの描画教室 ミニ帖』を発売しました。

『イラスト、漫画のためのポーズの描画教室 ミニ帖』

https://books.mdn.co.jp/books/3225303035/

本書はキャラクター上達を目指す方必携のポーズ集です。魅力的なキャラクターを描く上で外せない「ポーズ」をテーマに、10年以上マンガの専門学校で教鞭をとり、多くの絵師を指導してきた筆者が300以上の素体例を掲載しながらわかりやすく解説します。

またミニ帖への再編集に伴い、活躍するイラストレーターによる着色例も掲載するほか、かわいいイラストを描きながら、自然とスキルアップできるようになっています。ユーザーにとっても新しい発見があること間違いない一冊です。

〈本書の内容〉

⚫︎CHAPTER1 ポーズ描画の見本帖

01 基本ポーズ

立つ／座る／寝る

02 動きとポーズ

歩く／階段をのぼる、おりる／走る／動作／手指の動き／感情

03 アイテムとポーズ

アイテム／靴／かばん／帽子／ヘアゴム・リボン／メガネ／武器／楽器

04 日常のポーズ

天気／気温／モーニングルーティン／食事／着替え／学校／仕事

05 複数人のポーズと構図

友達／恋人／アイレベル法

⚫︎CHAPTER2 ポーズ描画の基礎

01 ポーズとはなにか

ポーズでキャラクター性を出す

02 身体を描く流れ

アタリを使って身体を描く／アタリから肉付け、線画完成までの流れ／関節描き（棒人間）でポーズを試す／

身体の構造を理解する／可動域を理解する／立体ブロックを使って身体を描く／重心とバランス／

コントラポストのポーズ

03 アングルとポーズ

正面、斜め、アオリ、フカンの表現／ポーズと構図／アイレベルとアングル

〈こんな方にオススメ〉

・イラストが思うように描けない初心者

・より自然なキャラクターを描きたいと思っている方

・ポーズのアイディアやバリエーションが欲しいイラストレーター

・専門学校などでイラストを学んでいる学生

〈著者プロフィール〉

松岡伸治（まつおか・しんじ）

福岡県嘉麻市生まれ。イラストレーター、美術講師。美学校・考現学研究室で赤瀬川原平に学ぶ。月刊漫画ガロ入選デビュー。ヤングコミック・谷岡ヤスジ賞受賞。「イラストレーション」誌・「ザ・チョイス」年度賞入賞。谷岡ヤスジプロダクションを経て独立し、フリーランスで出版や広告業界を中心にイラストレーションを発表している。2004年より、デザイン専門学校やカルチャースクールの講師を務める。

【仕様】

松岡伸治 著

定価1,540円（本体1,400円＋税10％）

四六判／144ページ／オールカラー／ダウンロードデータなし

ISBN 978ｰ4-2952-0827-3

【株式会社エムディエヌコーポレーション】

株式会社エムディエヌコーポレーション（MdN）は、デザインや各種表現の可能性とノウハウを伝える出版社です。1992年に創業し、デザインの考え方・学び方、PhotoshopやIllustratorを始めとするツールの使い方、Webと共に進化するテクノロジーの情報などを提供してきました。近年では、アニメーションや映像、ゲーム、芸能など、ビジュアル・カルチャー全般に渡るクリエイティブ情報にもテーマを広げ、デザインのおもしろさや魅力をさまざまな形でお届けしています。

URL：https://books.mdn.co.jp/

【インプレスグループ】

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

URL：https://www.impressholdings.com/

