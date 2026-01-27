【1/28オンライン開催】なぜツールを入れても現場は楽にならないのか？AI活用と「業務の資産化」で自走する組織へ導く無料セミナーを開催

株式会社スタディスト

リーンオペレーションの実現を支援する株式会社スタディスト（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：鈴木悟史、以下「スタディスト」）は、2026年1月28日（水）に、ツール導入だけでは解決できない現場の課題に対し、組織コンサルティングのプロが業務を「可視化・標準化」する手法を解説する無料オンラインセミナーを開催します。自社完結にこだわらず、外部のプロが介入することで確実に成果を出す「仕組みづくり」の核心をお伝えします。

開催の背景

DXやAI活用の推進に伴い、多くの企業で「ツールを導入しても現場の負担が減らない」という課題が顕在化しています。その原因はツールの性能ではなく、特定の担当者しか業務内容や手順を把握しておらず、外部からは見えにくく状況が理解できない「業務のブラックボックス化」にあるといわれています。組織コンサルティング専門のプロが伴走することで、現場のリソースや知見だけでは解決が困難なこの壁を乗り越え、業務を「会社の資産」へと変え、組織全体の生産性を確実に向上させる具体的なプロセスをお伝えするため、本セミナーを開催いたします。

開催概要

日時：2026年1月28日（水）13:00～14:00

形式：Zoomによるオンラインセミナー

参加費：無料

申し込み：以下よりお申し込みください

登壇者（敬称略）

お申し込みはこちらから >> :https://biz.teachme.jp/event/260128_leanoperation/?utm_source=prtimes&utm_medium=refferal&utm_campaign=260128_seminar_ls

株式会社スタディスト リーンソリューション事業部

藤江 彩子

セールスプロモーション営業やBPRコンサルタントを経て、株式会社スタディストに入社。

業務プロセス改善の知見を活かし、企業の業務改革支援に従事。現在はツール導入に留まらず、現場でお客様とともにオペレーションを再構築する「実働型」コンサルティングを行うコンサルティング部門にて、企業の生産性向上と持続可能な組織づくりを推進している。

リーンオペレーションについて

スタディストが提唱するリーンオペレーションとは、業務の「ムリ・ムダ・ムラ」を取り除き、効率化で生まれた余力を「価値強化」に再投資して組織全体の生産性と持続的な成長を実現する、継続的な改善プロセスです。具体的には、業務の可視化・標準化・単純化・徹底化のステップを通じて、筋肉質な組織を目指し、最終的にコア業務に注力できる体制構築を支援します。

当社では、マニュアル作成・共有システム「Teachme Biz」等に加え、業務アセスメントやマニュアル作成代行、研修などを組み合わせたハンズオン型のサービス提供を通じ、お客様の生産性向上を実現するパートナーとして、リーンオペレーションの実現を支援しています。

株式会社スタディスト 会社概要

会 社 名：株式会社スタディスト

本社所在地：東京都千代田区神田錦町1-6 住友商事錦町ビル9階

拠 点： 【国内】東京、名古屋、大阪、宮崎

【海外】タイ（バンコク）、ベトナム（ホーチミン）

事 業 内 容 ：マニュアル作成・共有システム「Teachme Biz」および生産性向上に関するコンサルティング、研修事業等

創 業：2010年3月19日

資 本 金：10,320万円（資本準備金含む）

Ｕ Ｒ Ｌ：https://studist.jp/