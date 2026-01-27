Garmin初のジュニア向けゴルフGPSウォッチが登場『Approach J1』を2月5日（木）に発売

ガーミンジャパン株式会社

アメリカ発データ活用のプロフェッショナル、ガーミンジャパン株式会社（以下、Garmin）は、初のジュニア向けゴルフGPSウォッチ『Approach J1（アプローチ ジェイワン）』を2026年2月5日（木）より発売します。これにより、Garminはこれまでのゴルフユーザーだけでなく、ジュニアゴルファーが楽しくプレーしながらスキルアップすることもサポートします。

Approach J1

『Approach J1』は、ジュニアゴルファーの「学び」と「上達」をサポートするために設計されたゴルフGPSウォッチです。シンプルで分かりやすい画面表示や、飛距離に応じてティーアップする推奨位置の提案、パーやバーディが取れたときにはセレブレーション演出が表示される機能を搭載。ジュニアゴルファーにとってゴルフをすることのモチベーションを高め、スムーズな成長を後押しします。

また、ジュニアの手首にフィットしやすいように、短めのナイロンバンドを採用し、29gの軽量ボディを実現。ディスプレイは鮮明で見やすい1.2インチのAMOLEDディスプレイで、ゴルフ場の直射日光下でも優れた視認性を発揮します。稼働時間はスマートウォッチモードで約10日間、GPSモードで約15時間と、ロングバッテリーも魅力です。

【『Approach J1』製品特徴】

- ティーオフガイダンスゴルフの飛距離レベルを5段階（Level 0-4）から設定でき、各ホールのフォワードティーの位置をフェアウェイ上に提案します。- パーソナルパージュニアゴルファーが自信を持ってゴルフを楽しめるよう、スキルに合わせてパーソナルパーの設定が可能です。- プレーペースタイマープレー時間を把握できるよう、各ホールのペース配分がわかりやすいプレーペースタイマー（緑のカウントダウン）を搭載。ティーショットを打ったことを検知すると、プレーペースタイマーがスタートします。これにより、ラウンドのペースやゴルフマナーを楽しみながら身に付けることができます。- おすすめクラブの提案ジュニアにもわかりやすいように、グリーンセンターまでの距離を大きくシンプルに表示。次にどのクラブを使えば良いかおすすめクラブの提案も表示します。- セレブレーション演出頑張った分だけ自信がつくよう、良いスコアやナイスショットの際にはセレブレーション演出が表示され、モチベーションが上がるような仕掛けを搭載。左から、ティーオフガイダンス、パーソナルパー、プレーペースタイマー、おすすめクラブの提案、セレブレーション演出

【製品仕様】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/135223/table/93_1_962de6c0bf4224cb4444a48a66044b23.jpg?v=202601270151 ]Approach J1- ベゼル素材：アルミニウム- バンド種類：Quick Releaseバンド 20mmに対応- ディスプレイタイプ：AMOLED（アクティブマトリクス式有機EL）- ディスプレイ素材：化学強化ガラス- 防水機能：5ATM（50m防水）- 接続機能：Bluetooth- 内蔵メモリ：4GB- 衛星測位：マルチGNSS（GPS/ GLONASS/Galileo/みちびき（補完信号））- ライフログ機能：ステップ数- スポーツ機能：ゴルフ、ランニング、ウォーキング、サイクリング、プールスイム- マップサービス：ゴルフコース（世界43,000コース以上）- その他機能：タッチスクリーン- 標準付属品：USB-Cチャージングケーブル（Type-B）、製品保証書

【Garminについて】

Garmin(ガーミン)はアメリカ合衆国で創業されたGPS機器メーカーです。ゲイリー・バレル(Gary Burrell)と高民環(Min H. Kao)によって1989年に設立されました。Garminという社名は創業者2人の名前の一部、GaryとMinに由来します。Garminは創業当時から変わらず、ライフスタイルを豊かにするナビゲーションおよび通信デバイスを作ることを目標としてきました。無線技術をはじめ、自動車、航空機、船舶、フィットネス、アウトドアなど多岐な分野にわたって革新的な製品を展開しており、これまでに数億台のGPS 受信機を製造・販売しています。創業以来一貫して黒字経営を行っており、米国株式インデックスS＆P500の銘柄にも採用されています。

https://www.garmin.co.jp/

